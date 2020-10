Ilustrační FOTO - Pixabay

O kurzarbeitu bude Sněmovna jednat příští středu

Nová pravidla takzvaného kurzarbeitu Sněmovna neschvalovala. Dolní komora nepodpořila projednání vládní předlohy ve stavu legislativní nouze.

Vzhledem k zákonným lhůtám tak poslanci nemohli o předloze ani debatovat. K úvodnímu kolu debaty o novele o zaměstnanosti se poslanci sejdou příští středu. Návrh na její svolání projednal organizační výbor.

Původně měla Sněmovna schvalovat pravidla zkrácené pracovní doby ve středu. Odmítnutí stavu legislativní nouze ale znamenalo i to, že se k předloze nemohla konat ani úvodní diskuse. U návrhu totiž nebyla splněna nejméně desetidenní lhůta mezi předložením návrhu zákona Sněmovně a možným zahájením jeho projednávání. Novelu poslanci dostali v pátek.

Pro projednání pravidel kurzarbeitu ve stavu legislativní nouze hlasoval jediný ze 106 přítomných poslanců, a to ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Pro řádný legislativní proces se v diskusi vyslovila i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). »V tuto chvíli je důležitější, abychom tak důležitý zákon, jakým je návrh na trvalé zavedení tzv. kurzarbeitu, projednali v řádném legislativním procesu. Myslím si, že si tak důležitý zákon tuto debatu zaslouží,« uvedla.

Rovněž podle předsedkyně rozpočtového výboru Miloslavy Vostré (KSČM) je dobře, že předloha není projednávána v legislativní nouzi. »Je to opravdu složitá norma a nedokážu si představit, že tak složitou normu v jeden den stihneme projednat ve všech čteních. Ten spěch v tomto případě opravdu není namístě,« řekla našemu listu. Diskuse je podle ní potřeba i z toho důvodu, aby se našla většinová shoda a předloha se nevrátila poslancům ze Senátu. »Navíc je potřeba si uvědomit, že zákon o takzvaném kurzarbeitu je zákon jako každý jiný, že bude v českém právním řádu a netýká se to pouze situace spojené s COVID-19. Myslím si tedy, že to je dobrý postup, jsme rádi, že bude prostor pro důkladné projednání normy,« vysvětlila Vostrá.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

KSČM prosazuje vyšší náhradu

Řádné projednávání předlohy ocenila také místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM). »Jsem velice ráda, že se tento zákon neprojednává ve stavu legislativní nouze, protože to opravdu není opatření, které by mělo pomáhat pouze v současné krizové době, ale mělo by pomáhat dlouhodobě, a je ho proto potřeba řádně projednat,« uvedla.

Předlohou se již zabýval sociální výbor, který ji doporučil schválit. Výbor zároveň podpořil pozměňovací návrh Aulické, podle kterého by pracovník dostával za neodpracované hodiny 80 procent čistého výdělku. Vláda navrhuje 70 procent. Náhrada by zároveň mohla dosáhnout nejvýše celostátní průměrné mzdy. Úprava podle Aulické výrazně zmírní velký propad příjmů převážné většiny zaměstnanců v době částečné zaměstnanosti. »Jde nám o to, aby ta pomoc byla v takové výši, že zaměstnanec bude ekonomicky soběstačný a i v době, kdy práce pro něj nebude, tak ta náhrada mzdy bude odpovídat tomu, aby mohl běžně žít a neměl žádné ekonomické problémy. Zároveň to je i motivace k tomu, aby takový zaměstnanec zůstal u dané společnosti, která řeší náhlé problémy, a která se samozřejmě bude snažit o to, aby si klíčové zaměstnance udržela,« řekla Aulická. Do dalšího projednávání normy připraví také druhý pozměňující návrh, který bude řešit to, aby tato pomoc nepodléhala v době, kdy bude poskytnuta, exekucím. »Diskuse nad tímto zákonem je nutná,« konstatovala Aulická.

»Jde o obrovský zásah do celého trhu, do podnikání. Kurzarbeit je něco, co potřebujeme, ale potřebujeme, aby to fungovalo dobře a aby to bylo opravdu aspoň trošku vychytané,« uvedla také Olga Richterová (Piráti).

Kurzarbeit představuje zkrácenou práci při ekonomických potížích. Podnik platí lidem za odpracované hodiny, stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Zkrácená práce s částí mzdy od státu by se mohla zavést od listopadu, což se zřejmě nestihne. Navázala by na dočasný program Antivirus. Podle návrhu novely zákona by kurzarbeit ve státě, regionu či vybraném odvětví mohla povolit vždy jen vláda, a to po projednání v tripartitě. Využíval by se při vážném ohrožení ekonomiky, přírodní pohromě, epidemii či kyberútoku.

(jad)