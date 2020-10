Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nejbrutálnější předvolební debata všech dob

Mimořádná předvolební kampaň ve Spojených státech pokračovala v noci prvním vzájemným televizním duelem dvou hlavních kandidátů na prezidenta. A média se shodují, že agresivnější rétorickou rvačku dějiny nezažily.

Od těch minulých prezidentských debat se nelišila jen tím, že si šéf Bílého domu Donald Trump a jeho rival Joe Biden kvůli pandemii COVID-19 na začátku nepodali ruce, ale především právě vyhroceným a chaotickým průběhem. K osobním útokům byl nakonec nucen uchýlit se i Biden, který prezidenta nazval lhářem či šaškem. Trump se dostával do konfliktů také s moderátorem (televize Fox News Chrisem Wallacem), protože ten ho nejednou upozornil, že standardní průběh debaty neustálým skákáním do řeči a překřikováním narušuje především on. Podle televize CBS News prezident za 90 minut přenosu narušil promluvu svého oponenta více než 70x!

»Na Trumpově straně to bylo příliš ostré,« připustil i bývalý republikánský guvernér státu New Jersey Chris Christie, který prezidentovi pomáhal s přípravou na duel. »Myslím, že bylo správné být agresivní, ale tohle bylo příliš ostré,« dodal ve vysílání ABC News.

Trump sice svého oponenta nenazýval »ospalým Joem«, jak má ve zvyku, opakovaně však uváděl nepravdivá tvrzení o Bidenových činech a zpochybňoval jeho intelekt. »Na tobě není nic chytrého, Joe,« reagoval šéf Bílého domu na kritiku kolem přístupu k pandemii.

Trump se dostal i do konfrontací s moderátorem Wallacem a následně na Twitteru naznačoval, že měl v debatě dva soupeře. Když Wallace v jisté pasáži večera po krátké slovní přestřelce prezidentovi připomenul, že za čtyři roky nepředložil detailnější plán pro reformu zdravotnictví, reagoval Trump: »Takže se zdá, že debatuju s vámi, a ne s ním (s Bidenem), ale to je v pořádku. Nepřekvapuje mě to.«

Téma je přitom klíčové. Počet Američanů v produktivním věku, tedy mezi 18-64 lety, bez zdravotního pojištění před pandemií výrazně vzrostl. V loňském roce se počet osob bez pojištění zvýšil o 2,5 milionu na 28,8 milionu, uvedlo americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Bez pojištění jsou častěji muži a hispánci.

Shitshow

Mnozí komentátoři následně při svém hodnocení souboje uváděli nevídané závěry, přičemž vyhrála expertka televize CNN Dana Bashová, která ve vysílání použila výraz »shitshow«, tedy vulgární ekvivalent slova fraška. »Možná by se mohlo korespondenčně i debatovat,« okomentovala dění moderátorka televize MSNBC Rachel Maddowová.

Nejvíce pod drobnohled se dostaly evidentní lži prezidenta, které v souboji vyřkl. Nad ostatní vyčnívala tato: »V Portlandu zrovna dnes vystoupil šerif a řekl ‚Podporuji Donalda Trumpa‘.« Šerif oregonského okresu Multnomah County, kde město Portland leží, jej vzápětí popřel mj. na Twitteru: »V předvolební debatě dnes večer prezident řekl, že ‚šerif Portlandu‘ jej podporuje. Jako šerif Multnomah County jsem nikdy Donalda Trumpa nepodporoval a nikdy jej nepodpořím,« napsal Mike Reese. Portland se stal jedním z hlavních ohnisek protestů, které vypukly v reakci na zabití neozbrojeného černocha George Floyda bělošským policistou v Minneapolisu.

Značnou pozornost vzbudila také výměna, která následovala poté, co moderátor Wallace prezidenta vyzval, aby odsoudil právě aktivity milic a hlasatelů bělošské nadřazenosti. Trump to neučinil a následně adresoval několik slov členům nacionalistické skupiny Proud Boys, přičemž svým vyjádřením vyvolal logické znepokojení.

Wallace: »Jste ochoten odsoudit stoupence bělošské nadřazenosti a domobrany a říct, že se musí stáhnout a nepřispívat k násilí ve městech, jak jsme viděli v Kenoshe a jak jsme viděli v Portlandu?«

Trump: »Řekl bych, že v podstatě všechno, co vidím, je od levice, ne od pravice…«

Peklo, binec a šikana

Web Politico psal ve svém hodnocení souboje o »pekle«, kterým mohli být diváci jedině znechuceni. List The Wall Street Journal zase hovoří o »depresivním divadle«.

Německý Bild v komentáři psal o »nejbrutálnějším duelu všech dob«, v němž Biden nevyužil příležitosti mluvit o svých plánech a místo toho se zapojil do »házení špíny«.

»Tahle debata byla jako celá země: Všichni mluví. Nikdo neposlouchá. Nikdo se nic nedozví. Je to binec,« dodává americký zpravodajský web Axios. Střet Trumpa s Bidenem byl podle jeho analýzy plný osočování a neslušného přerušování a v některých momentech byl zcela nesrozumitelný. Vinu za chaotický průběh večera připisuje Axios i další média hlavně Trumpovi. »Během celé 90minutové debaty Trump opakovaně překřikoval Bidena i moderátora Chrise Wallace z Fox News, čímž zastínil snahu o probírání politických plánů a vysloužil si výtky za porušování pravidel, na nichž se oba volební štáby shodly s cílem zajistit, aby měli oba kandidáti stejný prostor,« shrnula agentura Reuters.

I podle NYT šéf Bílého domu dohodnutá pravidla ignoroval a odmítal svému oponentovi dopřát jeho dvě minuty určené na odpovědi. Trump podle deníku během celé debaty nenastínil, jak chce naložit s druhým funkčním obdobím. Místo toho ukázal výkon, který lze označit jako »pokřikování vlastních twitterových příspěvků na bývalého viceprezidenta Josepha Bidena, zatímco Biden mluvil«.

Některá média vyjadřují pochybnosti, zda byla Trumpova strategie tou správnou. Podle AP sice prezident debatu ovládl, zároveň ale svým počínáním přitahoval pozornost ke své osobě, ačkoli by potřeboval spíše zvýrazňovat slabiny demokratického kandidáta.

Biden navíc frontální útok a »šikanu« ze strany Trumpa ustál, píše Politico. Podobně úterní večer hodnotí i zpravodajská společnost BBC, jejíž reportér dokonce označil Bidena za vítěze duelu.

Zbývající dva televizní duely Trumpa s Bidenem jsou podle ČTK naplánovány na 15. a 22. října.

