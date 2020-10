Ilustrační FOTO - Pixabay

EK: Polsko a Maďarsko mají nedostatky

Některé země Evropské unie, především prý ty z bývalého východního bloku, mají vážné nedostatky v dodržování principů právního státu. Uvedla to Evropská komise ve svém prvním ročním hodnocení vlády práva v sedmadvacítce členských zemí.

Nejvážnější výhrady dala najevo k situaci v Maďarsku a v Polsku, s nimiž dlouhodobě vede řízení kvůli porušování evropských hodnot. Rezervy v boji proti korupci nebo v pluralitě médií však unijní exekutiva vidí například i u Rumunska, Bulharska, Chorvatska, resp. v ČR i SR.

Komise se snaží hodnocením předejít tomu, aby se v případě dalších států opakovala situace z Polska či Maďarska, se kterými vedou unijní orgány dlouhodobě prakticky bezvýsledné řízení. »Pokud někde chybí vláda práva nebo je v ohrožení, má to dopad na život každého z nás,« prohlásila při prezentaci zprávy místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Hodnocení podle ní může upozornit členské země na nedostatky a také jasně definovat pojem právního státu, jehož údajnou mlhavost některé země právě Komisi vyčítají.

Brusel na základě kontaktů s úřady či nevládními organizacemi členských států hodnotil čtyři základní oblasti: soudní systémy, boj proti korupci, pluralitu médií a celkovou vyváženost institucí.

»V některých členských státech podnítilo směřování změn vážné obavy o to, aby reformy neměly vliv na nezávislost justice,« uvádí zpráva v kapitole věnované převážně Polsku a Maďarsku. V těchto státech jsou podle EK na místě vážné obavy z možného podřizování soudů politické moci, píše ČTK.

Podle Jourové chce Komise využít hodnocení především k dialogu s členskými zeměmi, je však zároveň připravena vynucovat nápravu vážných či dlouhodobých prohřešků.

Europoslankyně Kateřina Konečná.

Zjišťovali jsme názor na výsledek hodnocení i u nás. Jediná česká levicová europoslankyně Kateřina Konečná (místopředsedkyně ÚV KSČM) se vyjádřila takto: »I když nejsem příznivcem nějakých hodnocení našeho státu ze strany vnějších institucí, tak je občas dobré vidět, jak nás někdo vidí zvenku. Ačkoli Evropská komise České republice vytýká celou řadu nedostatků, tak celkově je zpráva pozitivní ohledně stavu právního státu v ČR. Nedostatky EK vidí i ostatních zemích EU… Ze zprávy bych nejvíc zmínila oblast exekucí. I když se se situace zlepšila, tak přesto nemůžeme být spokojeni. Na 800 000 lidí s exekucemi je skutečnou ostudou a musí se to zlepšit. Na nevyhovujícím stavu mají podíl soukromé exekutorské firmy, stát zcela rezignoval na to, aby si tuto oblast sám řešil státními orgány… Evropská komise zmiňuje rizika korupce zejména ve zdravotnictví, s čímž nelze než souhlasit. Vysoký podíl zprivatizovaného zdravotnictví je bohužel součástí tohoto problému… Problém v médiích vidí EK ale jinde, než bych je viděla já. Pozice ‚pravdoláskových‘ politických směrů je ve veřejnoprávních médiích jako doma, a to určitě není dobře. I to, že nám velkou část médií vlastní oligarchové se svými zájmy, je ale také něco, co se mi nelíbí.«

