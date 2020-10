První náměstkyně ministra školství Zuzana Matušková a předseda poroty Zlatého Ámose MUDr. Jan Cimický dodatečně korunují Ámose sympaťáka 2020 Vladimíra Švarce ze ZŠ Rajnochovice.

Navzdory koronaviru začíná nový ročník Zlatého Ámose

V pořadí již 28. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos byl slavnostně odstartován. Žáci základních a středních škol mohou od pondělí 5. října, kdy se na celém světě slaví Světový den učitelů, až do konce kalendářního roku posílat své nominace na titul Zlatý Ámos.

K přihlášce stačí připojit stručnou charakteristiku oblíbené učitelky či učitele, společně prožitou příhodu a sto podpisů spolužáků, učitelů a přátel, prostě všech, kdo s kandidaturou souhlasí.

Ministr školství Robert Plaga u této příležitosti uvedl: »Předně bych chtěl učitelům poděkovat za jejich práci v této nelehké době. Přestože bude tento školní rok náročný, věřím, že bude také přínosný, úspěšný a obohacující, a to z osobního i profesního pohledu. Přeji, aby byl takový i pro anketu Zlatý Ámos.«

V ČR spousta skvělých učitelů

»Asi se všichni shodneme na tom, že letošní rok nás všechny postavil před zcela nečekané výzvy. Pokud ale přinesl něco pozitivního, tak to bylo potvrzení toho, že v Česku máme spoustu skvělých učitelů,« uvedl ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal a pokračoval: »Energie, s jakou se vyrovnali s distanční výukou; kreativita, s jakou přistoupili k řešení zcela nové situace; neuvěřitelná spousta inovativních metod, které se na jaře objevily - z toho by, doufám, měl radost i sám Komenský. Minimálně nám v Nadaci České spořitelny to dodalo naději a optimismus do další práce na zlepšování českého vzdělávacího systému.«

»Učitelé jsou průvodci, kteří otevírají dveře do fantastického světa vzdělání. Záleží na nich, zda se děti pro objevování nových vědomostí nadchnou, nebo jestli školu budou považovat za nutné zlo,« je přesvědčena Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ, a. s. »Přeji všem pedagogům, aby i přes ztížené podmínky a násobně větší zátěž dokázali i letos v dětech zažehnout jiskry zájmu a nadšení. I jejich přístup k současné situaci ovlivní, jak budou děti jednou přistupovat k nečekaným výzvám a problémům. Věřím, že stejně jako v předchozích ročnících Zlatého Ámose budeme opět žasnout, jak pevné pouto přátelství si dobrý učitel či učitelka dokáží se svou třídou vytvořit.«

Situace žádá improvizaci

Minulý, 27. ročník naší ankety ovlivnil koronavirus, ostatně jako život v celém Česku, řekl zakladatel a ředitel ankety Zlatý Ámos Slávek Hrzal. »Museli jsme často improvizovat a řešit věci za pochodu. Přesto se nám podařilo korunovat nového Zlatého Ámose, i když ne na tradičním kantorském bále. Zato přímo v gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře, kde Zlatý Ámos Petr Míka učí český jazyk a literaturu. Díky našim skvělým partnerům jsme mohli vyhlásit i další vítěze. Ámosem matikářem se ve školním roce 2019/2020 stala Dana Mynářová ze ZŠ Bakalovo náměstí v Brně. Nejoblíbenější učitelkou fyziky je Jana Doubková ze ZŠ Antonína Sochora v Duchcově. Titul Ámos sympaťák získal Vladimír Švarc ze ZŠ v Rajnochovicích. Věřím, že nový ročník, který jsme právě zahájili, se již nebude potýkat s takovými překážkami, a že bude opět příležitostí ukázat, jak prestižní může učitelské povolání být.«

