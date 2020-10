Bude Mladá Boleslav i dále motorem ekonomiky?

Rozhodla jsem se kandidovat do Zastupitelstva Středočeského kraje za KSČM. Doposud zastupuji stranu v nejrůznějších komisích při Zastupitelstvu města Mladá Boleslav a po tři volební období jsem rovněž pracovala jako členka kontrolního výboru středočeského krajského zastupitelstva. Vrátím se ale k podstatě mého zamyšlení.

Mám oděvní průmyslovku a až do mateřské dovolené jsem pracovala v mnichovohradišťské Severce. Po mateřské jsem nastoupila do mladoboleslavské Škody Auto, a. s., do třísměnného provozu lakovny. Vím z vlastní zkušenosti, co znamená dělnická práce v »motoru« české ekonomiky, kterým Škoda je. Věřím, že i změna v představenstvu firmy a pozice odborů, včetně jejich předáků, povede k tomu, že udělají maximum, aby Škodovka dále vyráběla auta s vyšší přidanou hodnotou jako dosud. Může jít o celokoncernový výzkum, sázku na elektromobily či jiné hybridní pohony nebo klasické vozy i vyšších tříd.

Co mě však trápí a co bych chtěla změnit jako zastupitelka nebo i jen občanka našeho kraje a Mladé Boleslavi? Českému státu, Středočeskému kraji, vládnímu hnutí ANO a ČSSD, pravicovým stranám jako ODS, STAN a TOP 09, Piráty nevyjímaje, je lhostejný velký logistický problém Škodovky zahlcující město. Pokud přece jen něco na toto téma utrousí, pak jsou to megalomanské projekty. Roky usilujeme o důstojné železniční elektrifikované spojení a důstojné hlavní nádraží v našem městě. Přes letitou snahu poslanců i zastupitelů za KSČM se »trochu« pohnul projekt Všejanské spojky zkracující napojení Mladé Boleslavi na páteřní železniční síť ČR a Prahu. Smutné je, že hnutí ANO zatím jen »vyhodilo« prostředky za výhybny, např. u Bezděčína, které se stejně budou draze předělávat. Smutné také je, že bylo rozhodnuto o zbourání budovy na Hlavním nádraží v Mladé Boleslavi, ale již nebylo rozhodnuto, jaká bude nová podoba nádraží. ODS by si mělo spolu s ČSSD hodně sáhnout do svědomí. Hnutí ANO pod tlakem Škody Auto se upnulo na to, co firma zaplatí. Rozumím, že se tím částečně vyřeší zásobování Škody, ale cestujícím za prací vlakem se situace výrazně zhorší.

Což si tedy vzít příklad z přístupu a z práce komunistických zastupitelů? Vyřešili integraci dopravy s Prahou v celém kraji, chybí pouze část okresu Mladá Boleslav, která bude dokončena v letošním roce. Ostatně si myslím, že i dělníci ve Škodě a firma sama by ocenili mnohem racionálnější řešení, na němž by se měly bez bázně a hany podílet jak Středočeský kraj, tak i město Mladá Boleslav.

Alena GROSPIČOVÁ, kandidátka KSČM do Zastupitelstva Středočeského kraje