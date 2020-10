Ještě jednou Arriva

Domníval jsem se, že Zlínský kraj má na zlepšení dopravní obslužnosti v kraji odborníky. Snaha byla, ale výsledek je více než chabý. Společnost Arriva, která provozuje vlaky na trati ze Vsetína do Velkých Karlovic a Horní Lidče, je více než problematická. Zajímalo by mne, kdo vybral tuto společnost, aby provozovala uvedené tratě po celkem bezproblémovém provozu ze strany ČD. A především, kdo kontroluje provoz této firmy.

Myslím si, že pan Fejt měl v mnoha oblastech pravdu, a já přidám další argumenty. Co se týká počtu jednotek, které stojí na vsetínském nádraží, tak je to tak, že ty jednotky, které stojí ve Vsetíně, nejsou úplně v pořádku a opravdu z nich ukapávají provozní kapaliny. To je bez diskuse. Domnívám se, že ten, kdo píše své oponentní názory od stolu a nejde se podívat na místo samé, nemá právo něco komentovat. Že se dají plachty pod vlaky, když stojí ve stanici, to nic neřeší. Jak se rozjedou po trati, tak už asi úkapy nejsou? A radní za dopravu k tomu nic neřekne.

Do jisté míry je stále otázkou, jak dlouho vydrží jednotky původní řady 628 intenzivní provoz na českých tratích. Kosmetickou úpravou prošel pouze především interiér, nikoli pohon, a ten má svá nejlepší léta zcela určitě za sebou.

I když první mouchy jsou vychytány, určitě se do budoucna objeví další, například ve formě zvyšující se poruchovosti opotřebovaných a morálně zastaralých pohonných agregátů. Jediným řešením budou další, jistě nemalé investice do technického vybavení a údržby motorových jednotek řady 845. Ale to už nezaplatí mateřská firma, ale ten, kdo si to odkoupil. Že jsou poruchové, dokládají častá oznámení v novinách, kdy se nahlásí zpoždění a k tomu telefonní číslo, na které máte zavolat pro informaci. To je ovšem houby platné, pokud vám ujede přípoj. Viz vlak Os 23252 Vsetín (odjezd ve 22.32) - Valašské Meziříčí je z důvodu neschopné jednotky zpožděn. Další informace pro vás zjišťujeme. Děkujeme za pochopení. Pokud potřebujete poradit, prosím, volejte naši zákaznickou linku 725 100 725.

Dne 17. 8. 2020 vlak Os 23250 Bylnice (odjezd ve 20.45) - Vsetín bude opožděn cca o 60 minut. Zjišťujeme bližší informace. Děkujeme za pochopení. Pokud potřebujete poradit, prosím, volejte naši zákaznickou linku 725 100 725.

Není týdne, kdy by se taková zpráva neobjevila na stránkách Monitoring médií: Město Vsetín. Co na to radní odpovědný za dopravu ve Zlínském kraji?

Generální ředitel Českých drah Václav Nebeský Právu řekl, že přesčasová práce se u národního dopravce přísně kontroluje. »Strojvedoucí nesmí do práce nastoupit unavený, a pokud se necítí odpočatý, musí to nahlásit,« poznamenal Nebeský. »Jasně. To jako v každé nástupní stanici bude nachystaný další strojvedoucí pro případ, kdyby ten, co měl nastoupit, řekl, že je unavený?« reagoval strojvedoucí. »Ne, buď ten unavený pojede, nebo řekne, že ne, ale pak to řekne jednou, možná dvakrát, a je bez místa,« dodal.

Podle ředitele Nebeského spouštějí ČD také nový systém monitoringu licence strojvedoucího sledující zaměstnávání napříč dopravci. »Díky němu můžeme kontrolovat, zda strojvedoucí mezi směnami skutečně odpočíval,« řekl Právu ředitel.

Teorie je to pěkná, ale jak je to ve skutečnosti, to je ve hvězdách. Navýšily se počty vlaků, ale kde se vzali strojvedoucí, to už nikdo neřekl.

Všechny tyto problémy bude muset řešit další zastupitelstvo v příštím období. To současné jim zanechalo těžký problém.

Zdeněk VEJPUSTEK, zastupitel města Vsetín za KSČM