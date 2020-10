Lidé čtěte

Tak tu máme zase volby a opravdu každý z nás může rozhodnout. A je to rozhodnutí, které by nemělo být úplně náhodné nebo jen líbivé. Dovolím si pro dokreslení přidat jednu moji nedávnou příhodu:

Denně dojíždím do práce vlakem. Nedávno jsem seděl v kupé se dvěma mladými studenty, podle střípků jejich konverzace, jež nešla přeslechnout, se jednalo jistě o celkem inteligentní kluky, ale o to víc mne zaráželo, že měli oba na obličeji náhubky s pirátskou vlajkou, ano, tou politickou. Neberu nikomu jeho politické názory, každý k nim má nejspíš svůj důvod, jen bych ale poprosil, aby si lidé ověřovali, zda skutečně stojí za někým, kdo pro ně něco chce udělat. Chápu třeba, že velkopodnikatel bude volit pravici, která mu slíbí snížení daní a nebude se snažit přidat nebo vůbec zachovat práva jeho zaměstnancům, je to prostě v jeho zájmu a takový je prostě náš »demokratický kapitalismus«.

Oni kluci se ale v jedné ze svých diskusí začali věnovat veřejné dopravě, konkrétně ve Středočeském kraji, po němž jsme jeli, a strašně se jim líbilo, za jaké ceny a s jakými výhodami jezdí. A tady jsme u toho… Kdo to pro ně zařídil? Rozhodně ne Piráti, kteří naopak v Praze, která je spolu se Středočeským krajem v onom integrovaném systému, chtějí skokově zdražovat.

Byla to KSČM, díky níž se jezdí nyní solidně, celkem jednoduše a za relativně slušné peníze. Jenže pro tuto generaci je bohužel »komunista« sprosté slovo, však jsou také k tomu od mládí učeni a mainstreamovými médii masírováni, není se tedy čemu divit. Kdyby jim někdo ukázal program KSČM či seznam věcí, které se díky ní povedly prosadit, nejspíš by si jen odplivli a ani by se to nepokusili číst, protože prostě komunisti…

Přitom by stačila mnohdy právě ona trocha zájmu, aby každý jednotlivec zjistil, která strana pro něj skutečně něco dělá a která mu naopak hodlá hodit klacek pod nohy. Bohužel mnoho lidí dává pouhý bianco šek straně a lidem, kteří vůbec problematice nerozumějí (a zrovna krajská vyžaduje praxi), jež má jen líbivý slogan či je prostě podle mainstreamu »cool«.

Tomáš CINKA