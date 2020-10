Barack Obama a Dmitrij Medveděv po podpisu smlouvy START II. FOTO - Wikimedia commons

Americké vydírání kolem smlouvy START-3

Asi čtyři měsíce zbývají do chvíle, kdy má vypršet americko-ruská smlouva o snížení počtu strategických útočných jaderných zbraní START-3.

Dohoda byla podepsána v dubnu 2010 v Praze tehdejšími prezidenty USA a Ruska Barackem Obamou a Dmitrijem Medveděvem. Dohoda stanoví horní limit pro obě země v počtu mezikontinentálních útočných zbraní, může jich být sedm set a to na pozemních stanovištích, ponorkách a těžkých bombardérech. Pokud jde o bojové hlavice, těch může být maximálně 1550.

O prodloužení dohody se jedná už delší dobu. Podle listu New York Times by nebyl problém dosáhnout delší platnosti smlouvy například o pět let při vědomí, že START je v současnosti jedinou zbývající jadernou dohodou mezi dvěma velmocemi. Ale to se, podle listu nepodařilo hlavně kvůli přístupu Bílého domu, že totiž vše, co bylo dojednáno před nástupem současného prezidenta do úřadu, je »špatně«, a musí se jednat znovu podle představ úřadujícího pána Bílého domu, aby se to změnilo na »dobře«.

Donald Trump trvá na tom, že účastníkem rozhovorů musí být také Čína. Nechává své vyjednavače, aby v tomto směru tlačili na Rusko. Není divu, současný americký prezident tak »napnul strunu« americko-čínských vztahů, že těžko může posílat emisary do Pekingu navrhovat jednání o tak citlivém tématu, jakým je čínská bezpečnost. V minulém týdnu se Američané uchýlili k vydírání. Buď Rusko »dotlačí« Čínu za jednací stůl, nebo USA přijdou se zcela novými požadavky, které budou chtít vtělit do nové smlouvy. Prohlásil to americký vyjednavač Marshal Billingslea. Současně zdůraznil, že Rusko souhlasí s USA a podporuje účast Číny.

Zkreslení ruské pozice

To vzápětí popřel náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Podle listu Izvestija prohlásil, že Rusko nebude tlačit na Čínu, protože je to její věc, zda se rozhovorů hodlá zúčastnit či ne. Pokud se týká údajného ruského souhlasu s potřebou čínské účasti na jednání, Rjabkov uvedl, že jde o »záměrné hrubé zkreslení naší pozice«.

Podle ruských komentátorů Washington záměrně opomíjí stanovisko Moskvy, že totiž, pokud se bude rozšiřovat počet účastníků jednání, měly by to být všechny státy takzvaného »jaderného klubu«, tedy kromě Číny i Velká Británie a Francie. Washington také zcela ignoruje požadavek Moskvy, aby mezi výsledky jednání figurovalo i stažení amerických jaderných zbraní z Evropy. USA nově rozmisťují jaderné zbraně v Polsku, Rumunsku a nejspíš také v Bulharsku.

USA tvrdí, že Británie a Francie jsou suverénní země, které si o svých záležitostech rozhodují samy, ovšem pro Čínu něco podobného neuznávají. Podle komentáře New York Times jde stále o »zastaralé vidění rozvojové země, která se mimo představu Bílého domu vyšvihla mezi velmoci a očekává, že s ní tak bude jednáno«.

Rusko připraveno

Američané sice tvrdí, že jsou připraveni jednat »o všem«, fakticky ale hrozí krachem jednání, zvláště pokud by předložili nepřijatelné podmínky. Moskva uvádí, že je na neúspěch připravena, že už delší dobu sleduje americkou snahu o získání strategické výhody a že vytvořila »takové systémy a potenciál«, které zajistí bezpečnost Ruska a jeho spojenců. V tomto smyslu se letos několikrát vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin. Prohlásil, že vyjednávací pozice Ruska je silnější než kdy v historii.

O osudu dohody START-3 se stále jedná, výsledek je podle odborníků na vážkách. Podle experta Ruské rady pro mezinárodní záležitosti Alexandra Jermakova bude dohoda »pohřbena, pokud zůstane Trump v Bílém domě«.

»Pokud se stane prezidentem Joe Biden,« řekl Jermakov litu Vedomosti, »zůstane určitá šance na zachování dohody, ale bude hodně záležet na vnitropolitickém vývoji v USA. Každý nový prezident si především upevňuje pozice doma a až když tuto práci udělá, obrací se ven.«

Konstantin Bogdanov, expert ruské Akademie věd, nevidí situaci tak dramaticky. Už několikrát se podle něj stalo, že jaderné smlouvy mezi USA a Ruskem (či SSSR) skončily bez náhrady a přesto byly oběma stranami dál dodržovány, dokud se nepodařilo dojednat náhradu.

