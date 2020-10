Ilustrační FOTO - Haló noviny

Začínají volby!

Úderem čtrnácté hodiny se v pátek znovu otevírají volební místnosti. Občané třinácti krajů rozhodnou o novém složení zastupitelstev. Na třetině území si lidé volí také senátora.

Volit bude možno tradičně do 22. hodiny, v sobotu pak od osmé do čtrnácté hodiny.

Komunisté kandidují ve všech třinácti krajích. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip si je jistý, že nabízejí zkušené kandidáty, kteří by kraje nejen zvládli řídit, ale mají i schopnost kompromisu nutnou k uzavření povolebních koalic. »Věřím, že i my budeme mít po volbách své zastoupení mezi hejtmany. Máme skvělé konstruktivní politiky, kteří jsou schopni dohody. Máme tradičně silnou pozici v Ústeckém kraji, Moravskoslezském kraji, věřím i v pozici našich lidí např. v Jihočeském kraji nebo v Hradci Králové,« řekl Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Ve zmíněném Jihočeském kraji vede kandidátku KSČM Radek Nejezchleb. Podle něj je ve většině krajů, pomineme-li aktuální problémy s epidemií, rozhodujícím tématem doprava. V Jihočeském kraji ještě více než jinde. »Jihočeský kraj je snad jeden z posledních krajů, kde není funkční integrovaný systém. Na tomto systému se pracuje už velmi dlouho. V jiných krajích již můžete cestovat napříč celým krajem na jednu jízdenku kombinovaně vlakem, autobusem a někde i MHD. Problém je nejen ve špatné manažerské práci odpovědných pracovníků, ale i ve vedení kraje,« zdůraznil Nejezchleb.

Dalším velkým tématem je zdravotnictví. Obzvláště například v Libereckém kraji, kde komunisty do voleb vede odborník na tuto problematiku Stanislav Mackovík. »Dostupná zdravotní péče,« shrnul základní politiku KSČM Mackovík a dodal, co to přesně znamená v Libereckém kraji: »Zubní a lékařská pohotovost v každém okrese. Zkrácení čekacích dob na specializovaná vyšetření. Vytvoření skutečné, a nejen papírové páteřní sítě nemocnic v našem kraji.«

Jediným krajem, kde komunisté v uplynulém období vládli, byl kraj Ústecký. Velezkušený hejtman Oldřich Bubeníček již nekandiduje, žezlo předal Radku Černému. » Rád bych pokračoval v práci, kterou naši zastupitelé ve vedení kraje udělali. Náš program pamatuje na všechny důležité oblasti, ale zvláště v dnešní době mi nejvíce leží na srdci zdraví všech našich spoluobčanů,« řekl Černý.

Po minulých volbách získalo pět hejtmanů hnutí ANO, pět ČSSD, jednoho KSČM, KDU-ČSL a Starostové pro Liberecký kraj.

Volí se ale i do třetiny Senátu. Předsedkyně pražského KV KSČM Marta Semelová ve čtvrtek vyzvala voliče, aby tyto volby nepodcenili. »Senát není zrovna oblíbený, mnozí ho právem považují v naší malé zemi za zbytečný a drahý a nejraději by ho zrušili. Jenomže Senát tady je a jen na nás záleží, jakou bude mít podobu. Jestli zůstane pravicový nebo se posune doleva. Jestli ti, kteří v něm sedí, budou dělat ostudu na cestách po zahraničí a zapomínat na vlastní národnost nebo je vystřídají slušní a zodpovědní lidé, hájící zájmy obyčejného člověka a České republiky. Je to na nás. Jestli zůstaneme doma, dopředu se vzdáváme. Dopředu pokorně předáváme zbraň v podobě hlasovacího lístku do rukou těch, kteří se vždycky spojí k tomu, aby dál přepisovali historii a aby rozdělovali společnost na bohaté a ty, kteří mají hluboko do kapsy,« uvedla Semelová. Pražská KSČM letos vyslala do senátních voleb dva kandidáty, v obvodu 21 Romana Blaška a v obvodu 24 Pavla Fraňka. V obvodu č. 27 kandidáta nenasadila a doporučuje volit sociálního demokrata Jakuba Štědroně. Bez ohledu na výsledek voleb je však jisté, že pravicová opozice si většinu v horní komoře udrží. Nejvíce mandátů bude obhajovat vládní ČSSD, a to deset. Šest křesel bude obhajovat KDU-ČSL, čtyři pak senátoři za STAN a TOP 09, po dvou ANO, ODS a Senátor 21. O znovuzvolení se pokouší i miliardář Ivo Valenta (za Soukromníky).

Letošní volby jsou ovšem specifické tím, že probíhají v čase koronavirové epidemie. Kvůli ní volby začaly už ve středu, a to pro voliče, kteří jsou v karanténě. Hlasovat mohli z auta na speciálních stanovištích. Možnosti volit z auta využilo 3672 lidí. Nejvíce jich hlasovalo ve Středočeském kraji, kde se zúčastnilo 668 voličů. 1. října měli stejnou možnost klienti domovů důchodců a dalších sociálních zařízení, která byla kvůli koronaviru uzavřena. Údaje o voličích i volební urny skončí na krajských úřadech a urny zůstanou zapečetěné do soboty, kdy se budou sčítat volební hlasy i z řádného termínu voleb.

I voliče, kteří půjdou k volbám v pátek a v sobotu a odvolí tradičním způsobem, ale čeká trochu jiný režim než obvykle. Na voliče i volební komisi se vztahuje povinnost nosit roušku. Při vstupu do volební místnosti by měl každý přicházející použít připravenou dezinfekci. Kromě toho je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy, k čemuž napomohou na zemi vyznačené čáry, které vzdálenost naznačují. Během identifikace by měl volič položit svůj průkaz totožnosti na stůl a poodstoupit od komise do bezpečné vzdálenosti. Průběžně dezinfikovány budou také stolky a propisky za plentou. Přesto je doporučováno, aby si voliči k označování svých volebních lístků přinesli vlastní psací potřeby.

(ste)