Ilustrační FOTO - Pixabay

Vouchery lázním většinou pomohly, byly ale komplikace

Státní program podpory lázeňství v době koronaviru se zpočátku potýkal s náročnou administrativou, jeho spuštění bylo hektické a nebylo jasné, v jakém režimu a kolik poukazů budou moci lázně přijmout, shodli se pro ČTK oslovení zástupci lázní v ČR. Některé lázně proto načas přijímání objednávek od zájemců se státními vouchery i pozastavily. Program COVID lázně ale v závěru lázeňským zařízením většinou pomohl, přilákal nové klienty a zaplnil kapacity ve vedlejší sezoně, kdy bývá o lázně menší zájem. Na proplacení poukazů některé lázně pořád čekají. Všichni vyjadřují obavy z dalšího vývoje.

Příjem žádostí do programu skončil ve čtvrtek, vouchery mohou čerpat lázeňští hosté do konce roku a lázně mohou o proplacení poukazů žádat do 29. ledna.

Žádnou dotaci v programu stát zatím nevyplatil Priessnitzovým léčebným lázním v Jeseníkách, ačkoli o ni podle ředitele Romana Provazníka požádaly před časem. Slevy klientům poskytují od 1. července. Na poukaz lidé dostanou státní příspěvek 4000 korun; uplatnit ho mohou do 31. prosince na pobyt o minimální délce šesti nocí a při využití aspoň pěti procedur.

"Výsledkem je tedy zatím narušené cash-flow z důvodu zpoždění výplaty finančních prostředků státem," uvedl ředitel lázní.

Komplikace programu vidí i v tom, že vouchery uplatňovali klienti, kteří měli v předstihu rezervovaný pobyt a na poslední chvíli nuceně měnili parametry pobytu kvůli splnění podmínek dotace.

Léčebné lázně Bohdaneč program nevyužily, protože nebyly předem známé podmínky, jak bude stát vouchery proplácet, uvedla výkonná ředitelka Bohdana Opočenská.

Na proplacení poukazů čekají i v zařízeních skupiny Royal Spa, která provozuje lázeňské komplexy v Luhačovicích, Mariánských Lázních, Velkých Losinách a Ostrožské Nové Vsi, kde bylo uplatněno asi 1000 voucherů. Nejvíce se jich čerpalo v Mariánských lázních a Luhačovicích. "Zvláště pro Mariánské Lázně to byla významná pobídka pro zlepšení obsazenosti," uvedl generální ředitel skupiny Martin Plachý.

Lázním v Karlovarském kraji vouchery pomohly udržet zaměstnanost i provoz, uvedli představitelé tamních velkých lázeňských zařízení. Podle nich se poptávka po pobytech zvýšila zejména přes léto a využili je hlavně čeští klienti a zahraniční hosté z Schengenu, kteří by se mohli vracet.

Podle předsedy karlovarské sekce Asociace hotelů a restaurací Jana Kroniky se nyní situace kvůli vládním opatřením proti koronaviru zhorší.

"Byla to taková pojistka na podzim a zimu, ale minula se účinkem tím, že se vyhlašují opatření. Zahraniční i čeští hosté se odhlašují a noví nepřijíždí. Bojím se, že už nebude, kdo by vouchery čerpal," dodal.

Do Lázní Františkovy Lázně přitom díky voucherům dosud přijelo zhruba 2500 hostů a stejný počet i do Léčebných Lázní Mariánské Lázně.

Program na podporu lázeňství pomohl i slatinným lázním Třeboň, které by díky vládním kompenzacím a úvěru, který si vzaly, mohly letos skončit bez ztrát. Klienti dosud uplatnili z možných 1200 voucherů asi 500, další zájemci si termín zamluvili na později, uvedl jednatel lázní Vilém Kahoun.

Státním léčebným lázním Janské Lázně na Trutnovsku program pomohl zaplnit kapacitu především v podzimních měsících. Podle ředitele Martina Voženílka zatím lidé v lázních přes vouchery vyčerpali či si zarezervovali 600 pobytů. Přibližně 100 pobytů lázně ještě budou schopny přijmout od poloviny listopadu do zhruba 20. prosince.

Program pomohl i některým lázním v Moravskoslezském kraji, nicméně obsazenost lázní je tam nižší než obvykle. Například karvinské Lázně Darkov podle mluvčího Miroslava Slaného evidují velký zájem o pobyty v období podzimních a vánočních svátků. Mluvčí ale zmínil i to, že program je "velmi administrativně náročný a nebyl úplně bezchybně komunikován ze strany ministerstva v návaznosti na spoustu nedořešených otázek, které zodpovídáme klientům my, ve chvíli, kdy program již dva měsíce plně běží".

Lázně Teplice přijaly přes 1500 rezervací klientů s vouchery, výpadek cizinců Češi nenahradili. Vouchery zatím v lázních využilo téměř 800 lidí, přestože jsou potvrzené rezervace i na podzim, podle obchodní ředitelky lázní Yvety Sliškové to nevypadá, že by lázně byly v tomto období plné. Lázně za celý rok čekají ztrátu 30 milionů, loni hospodařily se ziskem. Opětovné uzavření by bylo pro firmu likvidační, řekla ČTK Slišková.

Pro Lázně Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov, které tvoří jednu lázeňskou skupinu, podle ředitele Eduarda Bláhy státní poukazy v reálu znamenaly pomoc při obsazení asi pěti procent kapacity. Bláha vysvětlil, že nevýhodou luhačovických a jáchymovských lázní bylo to, že na ně bylo pohlíženo jako na jeden subjekt, tím pádem nemohly získat tolik dotací. Program mohl být podle něj přínosem spíše pro menší a střední lázně.

(čtk)