Španělská vláda usiluje o milosti

Španělská vláda zahajuje v tomto týdnu proces, který by mohl vést k omilostnění katalánských politiků odsouzených k vysokým trestům vězení kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

O zahájení procesu v parlamentu informoval, podle místních médií nečekaně, ministr spravedlnosti Juan Carlos Campo. Proces může trvat déle než půl roku a není jasné, zda vláda nakonec milost udělí, uvedl deník El Periódico. Campovo prohlášení kritizovala pravicová opozice, podle níž se tak vláda snaží získat hlasy pro schválení rozpočtu.

»Uvidíme, jak to bude vypadat konkrétně. Že zahájí proces omilostnění neznamená, že milost udělí,« řekla na chodbě parlamentu médií poslankyně katalánské separatistické strany Laura Borrasová, která podle deníku El Periódico přiznala, že ji prohlášení ministra překvapilo. Ministr reagoval na její dotaz stran odsouzených politiků. Borrasová přitom znovu vyzvala vládu, aby spor přenesla od soudů »na politické hřiště«.

Španělská vláda dostala od loňského října, kdy bylo devět katalánských politiků, včetně dvou žen, odsouzeno do vězení na devět až 13 let, několik žádostí o milost pro tyto politiky. »Pravda je, že máme velké zpoždění. Zastihla nás pandemie (COVID-19),« zdůvodnil ministr spravedlnosti, proč vláda proces ještě nezačala. »Nyní uvádíme do pohybu zákonem stanovený postup,« uvedl ministr Campo.

Ministerstvo spravedlnosti nyní musí požádat o vyjádření prokuraturu a soud, který Katalánce do vězení poslal, tedy španělský nejvyšší soud. Až pak předloží ministerstvo vládě žádosti o milost pro každého zvlášť. Vyjádření prokuratury a soudu nejsou pro vládu závazná, bylo by ale velmi kontroverzní žádost schválit, pokud by obě instance daly negativní vyjádření, napsal deník El Periódoco.

Prohlášení ministra Campa v parlamentu přišlo několik dní poté, co vláda potvrdila, že chystá brzy reformu části trestního zákoníku, která se týká činu vzpoury. Právě za ni byli katalánští politici odsouzeni a reforma by jim tresty mohla výrazně zkrátit. Definice vzpoury je ve španělském zákoně podle vlády zastaralá, podle místních médií je stará asi dvě stě let.

Za vzpouru podle zákonů hrozí až 25 let vězení, je-li ozbrojená až 30 let. Za tento čin byli odsouzeni vojáci, kteří se v únoru 1981 neúspěšně pokusili o převrat a drželi v parlamentu poslance jako rukojmí. Katalánské politiky soud uznal vinnými z mírnější formy vzpoury, kterou právní řád definuje jako »veřejné podněcování k nedodržování zákonů či soudních rozhodnutí«. Za ni hrozí nejvýše 15 let.

Na čtvrtek připadlo i výročí referenda z 1. října 2017, které tehdejší katalánská vláda uspořádala, ač věděla, že odporuje španělské ústavě. Pro nezávislost Katalánska se vyslovilo 90 % hlasujících, účast ale činila jen 43 %. Nízká byla i proto, že Madrid se snažil plebiscitu zabránit soudně i silou. Španělští policisté zabavovali volební materiály, bránili lidem v hlasování a ústavní soud předem varoval organizátory, že se vystavují trestnímu stíhání.

