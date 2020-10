Pohled na náměstí sv. Petra. FOTO - Wikimedia commons

Vatikán podezřele utrácel

Podezřelé investice Vatikánu do luxusních nemovitostí v Londýně byly patrně vyšší, než se dosud vědělo. Britský deník The Financial Times (FT) informoval o dalším nákupu, který má hodnotu 100 milionů liber (2,98 miliardy korun).

Kvůli skandálu kolem kontroverzních akvizic v metropoli Spojeného království minulý týden odstoupil vlivný italský kardinál Angelo Becciu. Církevní stát nyní plánuje reformovat své hospodaření, uvedla s odvoláním na italská média agentura DPA. Z dokumentů, které má FT k dispozici, vyplývá, že Becciu se podílel na investování prostředků Vatikánu do nákupu luxusních bytů ve čtvrti Knightsbridge, která patří k nejdražším rezidenčním čtvrtím v Londýně. Již dříve média informovala o tom, že dvaasedmdesátiletý Becciu schválil coby vrcholný představitel vatikánské byrokracie také nákup části budovy v jiné londýnské čtvrti Chelsea, a to za 200 milionů dolarů (4,7 miliardy Kč). Becciu jakékoliv pochybení ve spojitosti se zmíněnými finančními operacemi popřel. Je podezřelý, že převáděl církevní finanční prostředky na své bratry. Nicméně stěžoval si v médiích, že mu papež oznámil, že v něj ztratil důvěru. Prý se obrátí na soud.

Kvůli vyšetřování podezřelé transakce, která církvi způsobila údajně rozsáhlé finanční ztráty, bylo loni propuštěno několik zaměstnanců vatikánského aparátu a ve funkci skončil i šéf správní rady vatikánského úřadu pro kontrolu finančních toků (AIF) Tommaso di Ruzza. Rezignoval i Domenico Giani, dlouholetý velitel vatikánské stráže a hlavní bodyguard papeže Františka.

Finanční toky Vatikánu podle DPA často podléhají nedostatečné kontrole. Italská média začátkem týdne uvedla, že papež František chce ve financích církevního státu neprodleně nastolit pořádek. Posílena by měla být především Správa majetku apoštolského sídla (APSA), napsal deník La Repubblica. Šéf APSA, biskup Nunzio Galantino, v listu Corriere della Sera uvedl, že restrukturalizace správy církevního majetku »se odehrávala již nějakou dobu«. »Nebylo to vyšetřování budovy v Londýně ani aféra kolem kardinála Becciua, co si vynutilo potřebu reformy hospodaření,« řekl Galantino. Papež si podle něj žádá transparentnost a pokud možno »jediné centrum pro výdaje a investice«.

(čtk)