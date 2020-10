Ilustrační FOTO - Pixabay

Sparta a Slavia budou při losu v druhém koši, Liberec ve čtvrtém

Fotbalisté mistrovské Slavie a Sparty budou při losu základních skupin Evropské ligy ve švýcarském Nyonu ve druhé ze čtyř výkonnostních košů. Zbylý český zástupce v soutěži Liberec figuruje v nejhorším čtvrtém koši.

Spartě a Slavii nakonec nechybělo mnoho, aby se dostaly do nejsilnějšího prvního koše. Pražští rivalové jsou v těsném závěsu na druhém a třetím místě z 12 týmů druhého koše.

Všechny tři české kluby mohou narazit na papírově nejtěžší soupeře z prvního koše. Dostat mohou například anglické velkokluby Arsenal a Tottenham, italské celky AS Řím a Neapol či německý Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem. Ze třetího koše jim pak los může přisoudit AC Milán s hvězdným útočníkem Zlatanem Ibrahimovicem nebo Hoffenheim s českým obráncem Pavlem Kadeřábkem.

Slávisté ani sparťané naopak nemohou narazit na Ludogorec Razgrad s českým trenérem Pavlem Vrbou, který s bulharským mužstvem rovněž figuruje v druhém koši. Liberec zase nemůže dostat Poznaň se záložníkem Janem Sýkorou či Omonii Nikósie s českou dvojicí Jan Lecjaks a Michael Lüftner.

Slavia do skupiny Evropské ligy přešla poté, co ve středu prohrála v odvetě 4. předkola Ligy mistrů na půdě dánského Midtjyllandu 1:4 a do hlavní fáze prestižnější soutěže neprošla. Sparta se kvalifikovala přímo coby vítěz českého poháru. Liberec zvládl v kvalifikaci Evropské ligy tři předkola, v tom závěrečném zdolal doma APOEL Nikósie 1:0.

Naopak Plzeň prohrála v Izraeli s Hapoelem Beer Ševa 0:1 a v pohárech končí. Český fotbal tak nevyužil šanci mít ve skupinách poprvé v historii čtyři týmy, tři zástupci jsou vyrovnáním maxima.

Los v Nyonu začne ve 13:00.

Nasazení do košů pro páteční losování základních skupin EL:

1. koš: Arsenal, Tottenham, AS Řím, Neapol, Benfica Lisabon, Leverkusen, Villarreal, CSKA Moskva, Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic Glasgow.

2. koš: Dinamo Záhřeb, Sparta Praha, Slavia Praha, Ludogorec Razgrad, Young Boys Bern, Crvena Zvezda Bělehrad, Rapid Vídeň, Leicester, PAOK Soluň, Karabach, Lutych, San Sebastian.

3. koš: Granada, AC Milán, Alkmaar, Feyenoord Rotterdam, AEK Atény, Maccabi Tel Aviv, Glasgow Rangers, Molde, Hoffenheim, LASK Linec, Beer Ševa, Luhansk.

4. koš: Kluž, Lille, Nice, Rijeka, Dundalk, Liberec, Antverpy, Poznaň, Sivasspor, Wolsberger, Omonia Nikósie, CSKA Sofia.

(čtk)