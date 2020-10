Ilustrační FOTO - Pixabay

Poskytovatelé hypoték si letos mnou ruce

Nové hypoteční úvěry na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhly v srpnu 2020 objemu 17 miliard korun, což je o 11,2 procenta méně než v červenci 2020. Zároveň je to ale o čtyři miliardy korun (o 30 %) více než v srpnu 2019.

Vyplývá to ze statistik České národní banky a České bankovní asociace.

»Pokud zůstanou prodeje na úrovni posledních tří měsíců, máme před sebou zcela rekordní rok. S ohledem na probíhající koronavirovou anabázi jsou tyto výsledky až neuvěřitelné,« komentoval čísla hlavní poradce asociace Vladimír Staňura. Letní měsíce přitom bývají tradičně slabší.

»Tady bych si zaspekuloval s tím, že v létě bývají lidé na dovolené. Letos jsme byli doma, a tak jsme se věnovali více bydlení. Nejsilnějším tahounem vysokých prodejů ovšem zůstává nadále velmi nízká RPSN (roční procentní sazba nákladů) a úrokové sazby,« dodal Staňura.

IndexRPSN ČBA (průměrná RPSN) činila podle statistiky centrální banky v srpnu u hypotečních úvěrů 2,29 %. Proti červenci 2020 se snížila o 0,08 procentního bodu (p. b.). V srpnu 2019 byla na 2,77 %, tudíž v srpnu 2020 došlo k ročnímu poklesu o 0,48 p. b. To představuje snížení měsíční splátky u průměrné hypotéky o více než 1100 Kč.

»RPSN stále klesá, ale mám za to, že tento pokles se už brzy zastaví. Na trhu je obrovské množství peněz. To je dáno několikaletou intervencí ČNB ve snaze udržet inflační cíl dvě procenta oslabit korunu a podpořit tak ekonomiku. Přestože tyto intervence dávno ustaly, na trhu je obrovské množství peněz. K tomu je potřeba přičíst zadlužování státu a vysoké schodky státního rozpočtu. To vše vytváří inflační očekávání, které časem povede k růstu úrokových sazeb,« upozornil Staňura.

Ostatně sazby na mezibankovním trhu už pomalu stoupají. To znamená, že rostou i sazby, za které se banky refinancují nebo od kterých odvozují cenu peněz, když »naceňují« hypoteční úvěry. Jinými slovy, bankám se prostor pro snižování RPSN hypotečních úvěrů zmenšuje.

Refinancování hypotečních úvěrů od bank a stavebních spořitelen (přechod k jiné bance) za srpen zůstává na vysoké úrovni a dosáhlo 3,5 mld. Kč, stejně jako v červnu a červenci. Pro srovnání měsíční průměr refinancování činil v loňském roce 2,4 mld. Kč. V příštích měsících se podle Staňury dá očekávat, že při nízkých RPSN hypotečních úvěrů bude zůstávat objem refinancování vysoký, což ostatně poslední měsíce jasně prokázaly.

(ici)