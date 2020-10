Social Watch: Vládní klimatická politika nevede ke snižování emisí

Neziskové organizace představily nové analýzy klimatické politiky ČR a jejího naplňování. ČR podle nich selhává ve snižování emisí a neplní své závazky vyplývající z Pařížské dohody. Zástupci organizací uvedli řadu doporučení pro průmysl, energetiku, péči o krajinu, odpadové hospodářství a spravedlivou transformaci uhelných regionů.

Vyjádřili také podporu rychlejšímu tempu snižování emisí v EU a ukázali možnosti, jak by ČR mohla přispět k jeho dosažení. Českou vládu vyzvali, aby v Bruselu neblokovala návrh na minimálně 55% redukci emisí skleníkových plynů do roku 2030.

Pařížskou dohodu ČR ratifikovala v roce 2017. Společně s většinou zemí světa se tím zavázala držet růst globální teploty pod kritickou hranicí, jejíž překročení by pro lidstvo mělo katastrofální následky. Ve stejném roce vláda přijala také klíčový strategický dokument Politika ochrany klimatu v ČR, který navrhuje čtyři desítky konkrétních opatření pro snížení emisí skleníkových plynů.

Znepokojivé důkazy

Michaela Pixová z Klimatické koalice k dosavadním výsledkům české vlády uvedla: »Podrobný pohled na aktivity ČR v ochraně klimatu přináší velmi znepokojivé důkazy o tom, že vláda tomuto obrovskému globálnímu riziku stále ještě nepřikládá patřičnou vážnost. Tím, že nedostatečně usiluje o dodržování závazků Pařížské dohody a vykazuje slabé výsledky i v naplňování své vlastní strategie ochrany klimatu, poškozuje zájmy obyvatel této země, které de facto vydává napospas nejisté a velmi nebezpečné budoucnosti.«

Organizace sdružené v Social Watch a Klimatické koalici vydaly monitorovací zprávu, která poukazuje na podle nich zmatečné a kontraproduktivní kroky české vlády při naplňování závazků Pařížské dohody. Jsou přesvědčeny, že ČR selhává ve všech klíčových oblastech. Nejenže příliš pomalu snižuje vlastní emise, ale v ambiciózních snahách o přechod ke klimatické neutralitě blokuje i zbytek EU. Namísto podpory zdravých ekosystémů v ČR přetrvávají špatné postupy v zemědělství i lesním hospodářství, tvrdí monitorovací zpráva. V důsledku toho se česká krajina prý nedostatečně adaptuje na nové klimatické podmínky, proměňuje se v neúrodnou polopoušť bez schopnosti zadržovat vodu a stává se zdrojem dalších emisí.

Pomoc je prý nedostatečná

Nedostatečnou pomoc pak ČR poskytuje nejen strukturálně postiženým regionům na svém území, ale také rozvojovým zemím, jimž v poměru ke svému HDP posílá jeden z nejmenších finančních příspěvků na pomoc s klimatickou krizí ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi, které k tomu zavazuje Pařížská dohoda.

Druhá publikace Klimatické koalice a Centra pro dopravu a energetiku reviduje naplňování vládní strategie ochrany klimatu v ČR a navrhuje doporučení pro její aktualizaci. Ta nejdůležitější se týkají novely lesního zákona, úspory energie, rozvíjení kapacit železniční sítě pro nákladní dopravu nebo též revize vládního postoje k tzv. antifosilnímu zákonu. S tím by měla mimo jiné pomoci i Uhelná komise – do konce tohoto roku má totiž doporučit konkrétní datum konce těžby a spalování uhlí u nás.

»Po třech letech od přijetí Politiky ochrany klimatu v ČR jsou ze 40 opatření a doporučení uspokojivě plněny pouze čtyři. Nelze se tedy divit, že až do příchodu pandemie české emise skleníkových plynů zatvrzele odmítaly klesnout,« uvedl Tomáš Jungwirth z Centra pro dopravu a energetiku.

Politika ochrany klimatu v ČR je strategický dokument, který má potenciál zalomit českou emisní křivku směrem dolů a napravit škody napáchané v našich lesích i zemědělské krajině. Podle Social Watch se ale většina opatření naplňuje pouze zčásti, nebo vůbec. Ministerstva se ke své odpovědnosti nehlásí a nejdůležitější nástroje, které mohly přinést opravdovou změnu, vláda smetla ze stolu, uvedly organizace sdružené na platformě Social Watch.

Nutná redukce emisí

Podle stanoviska, které Klimatická koalice nedávno zaslala českým zákonodárcům, je pro ochranu klimatu a soulad s cíli Pařížské dohody klíčové snižování emisí zejména v nadcházející dekádě. Současná 40% redukce emisí do roku 2030 by měla být na celounijní úrovni navýšena ideálně na 65 %. Jako nejpravděpodobnější se zatím jeví nedávno zveřejněný návrh Evropské komise na 55% redukci. »I ten však česká vláda odmítá. Organizace sdružené v Klimatické koalici proto vládu ČR nabádají k odpovědnosti a k vyslovení podpory co možná nejvyššímu klimatickému cíli pro Evropskou unii jako celek,« konstatuje Social Watch.

(za, mh)