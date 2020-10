Dělá republice opravdu čest?

Poslouchal jsem poslední z velkých předvolebních debat na ČT. Velkohubost a krasořečnictví lídrů pravicových stran se nijak nelišily od trumpovského pojetí voleb ve Spojených státech. Nechci tuto besedu rozebírat. Jen závěrečná slova posledního z těch, který vystoupil, předsedy ODS Fialy, mě upozornila na to, co by se mohlo stát, kdyby přece jen v Senátu i v tomto období vyhrála pravice. Předseda Fiala voliče totiž vyzval, aby šli k volbám, volili ODS, která znovu »nastolí v zemi pořádek«, a pokud jde o Senát, pak umožnili, aby opět za jeho předsedu byl zvolen Miloš Vystrčil, který dělá naší republice čest.

Pan předseda, jak se zdá, má krátkou paměť. Topolánkova vláda padla předběžně, protože neplnila svůj vládní program a musela být rozhodnutím Sněmovny nahrazena úřednickou vládou, Nečasova pak dokonce byla zasažena korupcí, a to přímo v sekretariátu premiéra. Připomínám i odkaz spoluvlády ODS u nás v kraji, tedy ROP Severozápad či rozprodej středočeských nemocnic do soukromých rukou za hejtmana Bendla, a korupci senátora Nováka. Paměť pana Fialy by bylo třeba oživit.

Tvrzení, že senátor Vystrčil dělá čest naší vlasti, je liché. Dokonce bych řekl, že škodlivé. Ani reakce na jeho cestu na Tchaj-wan z Evropské unie moc příznivá nebyla. Proto se brzy na ni »pozapomnělo«. Výsledkem bylo jen napětí ve vztazích Čína - Česká republika, určité ekonomické dopady a nepozvání předsedy Senátu na porady ústavních činitelů o české zahraniční politice prezidentem republiky. Napoleonský komplex Miloše Vystrčila by byl, pokud by dále stál v čele Senátu, varováním pro budoucnost. Subjektivismus v rozhodování krytý vzletnými slovy o suverenitě, svobodě a demokracii zemi jenom škodí. Proto ještě dnes bych vyzval voliče, aby nezapomněli přijít k volbám a volit ty, kteří, pokud jde o Senát, dbali na naše národní zájmy, a ne na zájmy druhých, i když nás za to třeba, viz americký ministr zahraničí Pompeo, pochválí.

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína a kandidát KSČM do Senátu na Děčínsku