Znají ta jména vůbec?

A zase nezklamala. Kdo? No přece veřejnoprávní televize. V jejím asertivně vedeném pořadu Newsroom ČT24, který je zřejmě cvičištěm pro budoucí reportérské hvězdy, v pondělí připomněli sté výročí prvního vydání Rudého práva. To je správné. Ale jakým způsobem!

»Tak zvaný Ruďas, možná nejkontroverznější noviny čs-historie?« pravil moderátor hned v úvodu reportáže s výrazným otazníkem v hlase, čímž větu oznamovací, která by asi jeho srdci byla milejší, trochu rozmělnil. A pak už to jelo... »Ukážeme nejdřív nevýznamné propagandistické noviny a pak hlasitou hlásnou troubu režimu.«

Samozřejmě, že takováto reportáž musela mít »korunu« v podobě hodnotícího soudu Petra Blažka z Ústrku. Svůj názor na Rudé právo zkoncentroval do jednoduchých vět, např.: »Nejčtenější byla vždycky ta zadní strana, což byl sport« a »Už v období první republiky to byl tisk, který sloužil straně jako propagandistický nástroj«. Chtělo by se zeptat: A které prvorepublikové noviny nesloužily té či oné politické straně jako propagandistický nástroj, pane historiku?

Co bylo však nejvíce nepovedené, byla pouhá jedna jediná věta, že »během okupace vycházelo Rudé právo v ilegalitě«. A k tomu nic víc, ani jedno jméno redaktora tohoto listu zavražděného německými okupanty za odbojovou činnost. Až pak kamera na malý okamžik ukázala tiskovou stránku jednoho z poválečných vydání Rudého práva s portréty Julia Fučíka, Eduarda Urxe, Václava Křena, Stanislava Brunclíka, Kurta Konrada a Václava Sinkuleho, čímž si vzdělaný divák připomněl aspoň některá jména redaktorů, kteří za svou statečnost při vydávání ilegální tiskoviny a vlastenectví zaplatili cenu nejvyšší. Ještě se mihly hlavičky ilegálních vydání RP. Ale kdo to poznal? Kdo se tak rychle zorientoval? Jenže to už mladistvý hlásek doprovázející i tyto obrazy byl u února 1948, který znamenal »převrat nejen pro společnost, ale i pro komunistické noviny«...

Tahle reportáž odhalila, jak chabé jsou znalosti historie české a československé žurnalistiky u redaktorů a redaktorek České televize. Jediné jméno zaznívá pravidelně, Ferdinand Peroutka. Ostatní dobří žurnalisté v této době prostě asi neexistovali, a na levici už vůbec. Co takhle Egon Erwín Kisch? A co teprve Jan Šverma, šéfredaktor Rudého práva v době ohrožení republiky, kdy náklad novin stoupl velmi vysoko a právě stránky RP mobilizovaly čtenáře, i nečtenáře, do protinacistického odboje? Ovšem podle newsroomáků to přece byly »nevýznamné propagandistické noviny«...

Vyslovit v souvislosti se stým výročím Rudého práva jména Švermy, Fučíka, Urxe, Sinkuleho, Křena, Brunclíka, Šantrocha, Křížka, Krejčího, Konrada či rekordmana v atletice Rošického, tedy aspoň těch, kteří jako novináři padli v boji s nacisty - to by jim asi pusa upadla. Znají ta jména vůbec? Pochybuji.

Monika HOŘENÍ