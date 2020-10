Ilustrační FOTO - Pixabay

Prymula: COVID není politický virus

Příští týden chce ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) představit výhledovou strategii k onemocnění COVID-19. Bude obsahovat zvažovaná opatření v případě dalšího vývoje epidemie a parametry, kdy by je bylo potřeba zavést. Příští týden ale podle něj žádná nová opatření nebudou.

»Trend, který není pozitivní, je narůstající podíl pozitivních testů,« řekl Prymula novinářům. Cílem je podle něj dostat se k hranici deseti procent. Ve středu to bylo až 15 procent. Současné reprodukční číslo je stále 1,24.

Ani při okamžitém zavedení přísných opatření se podle Prymuly nepodaří nárůst nových případů okamžitě zastavit. »Zbrzdění je velmi dlouhé. Je to jako plující zaoceánský parník, kdy musíte točit kormidlem hodně dopředu,« řekl. Každé opatření se podle něj projeví za sedm až deset dní. Cílem všech přijímaných opatření je podle ministra zabránit vyčerpání kapacit nemocniční péče.

Prymula uvedl, že kvůli opatřením čelí různým kritikám, řada z nich je podle něj oprávněná, na druhou stranu, ale kdyby neudělal nic, taky by byl kritizován. »COVID není politický virus, je tady a my se s ním musíme poprat,« uvedl. Myslet si, že opatření jsou zaváděna proto, že by to někomu dělalo radost, označil za směšné. »Naše opatření jsou méně tvrdá, než v řadě demokratických zemích,« dodal Prymula. Tím směřoval mimo jiné na možnou registraci lidí v restauracích, která je zavedena např. ve Velké Británii nebo v Německu. O takovém opatření se podle něj u nás zatím pouze diskutuje. »Jde o opatření, které je realizováno v řadě demokratických zemí,« řekl. Ve čtvrtek ale takový krok premiér Andrej Babiš (ANO) označil za nesmysl, zdůraznil, že k tomu nedoje. »Samozřejmě u nás to nebude, protože to nedává smysl,« řekl.

Červenou mají čtyři okresy

Červenou barvu, značící nejvyšší riziko nákazy koronavirem na mapě okresů, mají kromě hlavního města Prahy nově také Praha-západ, Praha-východ a Uherskohradišťsko. Většina okresů, 55, je oranžová, což znamená druhý stupeň nebezpečí.

Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

Zelenou barvu mají okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Domažlice, Jablonec nad Nisou, Semily, Jičín, Trutnov, Žďár nad Sázavou, Jeseník, Bruntál, Tachov, Louny, Česká Lípa a Rychnov nad Kněžnou.

Ve čtvrtek hygienici v ČR odhalili rekordních 3493 případů covidu, aktuálně jich je 39 391. Většina z nich má lehký nebo bezpříznakový průběh nemoci. Podle šéfa klinické skupiny ministerstva Vladimíra Černého bylo ve čtvrtek hospitalizovaných 1134 pacientů, na jednotkách intenzivní péče je 192 z nich. »Kapacity jsou naplněné asi ze 20 procent,« dodal.

S COVID-19 zatím zemřelo 678 lidí. Nejméně deset zemřelých bylo podle údajů ministerstva za poslední týden v každém dni.

Nejvýrazněji se nyní nákaza šíří na Uherskohradišťsku, kde za poslední týden připadá na 100 0000 obyvatel přes 276 případů koronaviru. Na Benešovsku je to 245, na Náchodsku 220, na Pelhřimovsku 210. V ostatních okresech včetně Prahy je tento údaj pod 200. Nejméně nakažených hlásí Českolipsko s 26 případy na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní.

Kanárské a Baleárské ostrovy už nejsou rizikové

ČR vyřadila Kanárské a Baleárské ostrovy ze seznamu rizikových oblastí. Od pondělí tak nebude při návratu z těchto míst povinný test na COVID-19 ani karanténa. Zbytek Španělska stále zůstává rizikovou zemí. Prymula řekl, že rozšíření nákazy koronavirem na Kanárských a Baleárských ostrovech je výrazně nižší než v ČR. »V této chvíli nám spíš hrozí, že se zavřou okolní země vůči nám, než že bychom se my zavírali vůči nim,« uvedl.

Lidé, kteří se vracejí ze Španělska s výjimkou obou souostroví, budou muset nadále do pěti dnů od vstupu na české území podstoupit na vlastní náklady test na COVID-19 a jeho výsledek oznámit příslušné hygienické stanici do sedmi dnů od vstupu na české území. Do oznámení výsledků testů platí pro navrátilce omezení pohybu na cesty do zaměstnání a do školy. Lidé, kteří se testu nepodrobí, musí být deset dní v karanténě.

COVID je v 54 sociálních zařízeních

Nákaza se nevyhýbá ani zařízením sociálních služeb. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího Horeckého jsou nakažení novým typem koronaviru v 54 lůžkových zařízeních sociálních služeb. Jde zhruba o 300 lidí. »Většinou zůstávali v zařízeních, hospitalizovaní byli jenom, když se jejich stav zhoršil,« uvedl.

Mimořádné opatření zavádí povinnost lůžkových zařízení sociálních služeb registrovat se na webu a příští den po potvrzení registrace začít své nakažené hlásit do Informačního systému infekčních nemocí. Nově nakaženého nebo zhoršení jeho zdravotního stavu musí zařízení hlásit do dvou hodin od chvíle, co se informaci dozví, a znovu počty aktualizovat každý den.

(jad)