Odměna za zisk Nobelovy ceny je letos vyšší

Odměna, která je vyplácena laureátům Nobelovy ceny, se letos zvýší o milion švédských korun (2,5 milionu korun). Uvedla to agentura AFP. Nobelova nadace se rozhodla, že vrátí výši příspěvků na původních deset milionů švédských korun (25,5 milionu korun). Předání cen v prosinci se kvůli pandemii COVID-19 uskuteční bez účasti laureátů.

»Úsilí vynaložené v posledních letech na zlepšení stavu financí Nobelovy nadace nám umožnilo zvýšit příspěvek, který doprovází udělení ceny,« uvedla organizace, která každoroční vyhlašování nejprestižnější ceny na světě pořádá. Získat ji je možné nepřetržitě od roku 1901 za obory fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura a mír.

Ceny, kromě té za mír, jsou udělovány švédskou Královskou akademií věd. Mírovou cenu vyhodnocuje norský Nobelův výbor jmenovaný norským parlamentem a předává se na radnici v norské metropoli Oslu. Udělována je i Nobelova cena za ekonomii. U ní je to složitější – není totiž obsažena v Nobelově závěti, a tedy není »pravá«, i když i ji uděluje švédská Královská akademie věd. Avšak odměnu k ní vyplácí Švédská národní banka, která ji v roce 1968 založila.

Loni se ekologická aktivistka Greta Thunbergová vydala do USA lodí. Odmítla letět, aby šetřila životní prostředí. FOTO - Wikimedia commons

Rezervy se zvýšily

Kvůli finančním problémům musela stockholmská Nobelova nadace snížit v roce 2011 finanční odměnu z deseti na osm milionů švédských korun (zhruba dvacet milionů korun). V roce 2017 byla odměna zvýšena na devět milionů švédských korun (22,5 milionu korun). V případě, že je jedna cena udělena více osobnostem, tak si laureáti odměnu mezi sebou dělí. Nejvýše to mohou být tři osoby, jak bylo dohodnuto v roce 1968. Nobelova nadace aktuálně disponuje rezervami ve výši 4,6 miliardy švédských korun (11,7 miliardy korun). Rezervy se v posledních letech zvýšily díky výhodnějším investicím a šetrnější správou nadace. »Alfred Nobel, který velmi zbohatl díky vynálezu dynamitu v roce 1866, odkázal většinu svého jmění ceně, která nese jeho jméno,« připomněla v té souvislosti agentura AFP i ČTK.

Jediná žena

Na světě existují nadaní jedinci, vědci, kteří Nobelovu cenu nezískali pouze jednou. Do dnešních dnů se to ale zdařilo jen čtyřem osobnostem. A z toho pouze jediné ženě. Je to Polka Marie Curie-Sklodowská. V roce 1903 získala Nobela za fyziku a v roce 1911 za chemii. Polská vědkyně působila převážně ve Francii, izolovala polonium a radium. Bádala se svým manželem Pierrem Curiem. Stala se i první profesorkou na pařížské prestižní vysoké škole Sorbonně. Také její dcera Iréne Joliot-Curie a její zeť Frederic Joliot-Curie jsou nositeli Nobelovy ceny.

Ocenění i pro organizace

Dalším dvojnásobným držitelem je Linus Pauling s cenou za chemii z roku 1954 a za mír z roku 1962. Dále John Bordeen se dvěma Nobelovými cenami za fyziku z let 1956 a 1972. Frederick Sanger získal dva Nobely za chemii, první cenu v roce 1958 a tu další v roce 1980. Více Nobelových cen obdržely také dvě organizace. Mezinárodní červený kříž má dokonce už tři ceny za mír – oceněn byl v letech 1917, 1944 a 1963. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky odměnil norský Nobelův výbor za jeho záslužnou činnost spojenou s pomocí migrantům poprvé v roce 1950 a pak v roce 1981.

V současnosti byla na Nobelovu cenu za mír už několikrát navržena švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová, která v celém světě aktivizovala boj proti změnám klimatu. Protestující z jejího popudu burcují vlády na všech kontinentech, aby začaly konat. V letošním roce ji na cenu navrhli dva členové švédského parlamentu za to, že Greta »tvrdě pracovala, aby politikům otevřela oči vzhledem ke klimatické krizi«. Mladá sedmnáctiletá bojovnice je už majitelkou takzvané alternativní Nobelovky – Ceny za správný život.

Prosincové slavnostní předání cen se letos kvůli koronaviru uskuteční v omezené formě a bez osobní účasti laureátů, kteří se k ceremonii připojí na dálku. Zrušeny byly i tradiční bankety.

(ava)