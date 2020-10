Budova Mezinárodního trestního soudu v nizozemském Haagu. FOTO - Wikimedia commons

Právníci žalují amerického prezidenta

Několik význačných amerických právníků zaměřených na obranu lidských práv osob po celém světě podalo žalobu na prezidenta Donalda Trumpa a jeho administrativu kvůli sankcím, které nedávno Washington uvalil na některé činitele Mezinárodního trestního soudu (ICC). Krok Trumpovy vlády jim podle nich brání ve výkonu jejich povolání, tedy ve snaze dosáhnout spravedlnosti pro oběti válečných zločinů po celém světě, napsal list The Guardian.

Trump v červnu v exekutivním příkazu pohrozil »vážnými následky« komukoliv, kdo by podporoval činnost ICC sídlícího v Haagu. Právníci v žalobě uvádí, že kvůli tomu museli zrušit řadu přednášek a prezentací, ukončit některé výzkumné projekty a zanechat psaní studií napojených na ICC. Nemohou poskytovat poradenství a pomoc některým obětem nepravostí. Proto tvrdí, že exekutivní příkaz porušuje jejich právo na svobodu projevu a názorů garantované prvním dodatkem americké ústavy, a že způsobil zděšení ve světě mezinárodního humanitárního práva. Podle profesorky mezinárodního práva Diane Marie Amannové z univerzity v Georgii zradil Trump svým krokem tradici USA jako globálního lídra v oblasti obhajoby lidských práv.

»Pracuju v zájmu dětí, které zasáhl ozbrojený konflikt, které jsou vražděny, mučeny, sexuálně zneužívány, nuceny stát se dětskými vojáky, a s nimiž se obchoduje,« poznamenala Ammanová s tím, že musela svou činnost významně omezit, protože by jinak mohla čelit sankcím namířeným nejen proti ní, ale i proti majetku její rodiny. USA uvalily začátkem září sankce na prokurátorku ICC Fatou Bensoudaovou, která iniciovala start vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti po americké invazi do Afghánistánu z konce roku 2001. Trumpova vláda tvrdí, že ICC bez svolení USA zasahuje do americké jurisdikce a že tribunál je při svém rozhodování ovlivňován cizími mocnostmi, jež chtějí USA poškodit. Bílý dům rovněž obviňuje prokuraturu soudu z korupce. USA neratifikovaly smlouvu o zřízení ICC z roku 1998, mezinárodní tribunál ale může soudit Američany za zločiny spáchané na území členských zemí, kterou je i Afghánistán.

Podle žaloby čtyř právníků a americké nevládní organizace Open Society Justice Initiative (OSJI) je Trumpův exekutivní příkaz neurčitě formulovaný a mohl by být použit pro postih širokého spektra možné spolupráce s ICC, od poskytování poradenství až třeba po trestání hotelů, v nichž činitelé tribunálu přespávají. Žádají proto soud o pozastavení účinnosti příkazu do doby, než bude přezkoumána jeho ústavnost. Zástupce žalobců Andrew Loewenstein pak označil krok americké vlády za naprosto výjimečný. »V minulosti byly pravomoci prezidenta uvalovat ekonomické sankce tohoto typu využívány ve vztahu k teroristickým skupinám, nebo hlavám organizací obchodujících s drogami, nebo v souvislosti s vážným porušováním lidských práv. Nikdy nebyly využity za podobných okolností jako nyní, kdy je terčem sankcí prokurátorka a další vysoce postavení činitelé ICC,« řekl. Podle žalobců bude mít krok vlády USA dopady po celém světě, protože bude odrazovat i právníky mimo USA od jejich činnosti ze strachu, že přijdou o své majetky ve Spojených státech, či jim nebude vydáno americké vízum. »Je to podle mě ohrožením představy o USA jako o zastánci lidských práv a o jejich schopnosti říkat kdekoli komukoliv něco o lidských právech ve světě,« poznamenal šéf OSJI James Goldston.

(ava, čtk)