Andrés Manuel López Obrador. FOTO - wikimedia commons

Mexické referendum o exprezidentech

Mexický nejvyšší soud ve čtvrtek schválil záměr prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora vypsat referendum, v němž by Mexičané rozhodli, zda umožní stíhat pět jeho předchůdců v úřadu.

Předseda nejvyššího soudu Arturo Fernando Zaldívar uvedl, že šest z 11 soudců se vyslovilo pro to, že záměr prezidenta vypsat referendum je v souladu s ústavou. López Obrador chce, aby se lidové hlasování konalo současně s parlamentními volbami v červnu 2021. Mexičanům položí otázku, zda by měla policie stíhat pět z šesti jeho žijících předchůdců, jimiž byli Enrique Peňa Nieto (2012-18), Felipe Calderón (2006-12), Vicente Fox (2000-06), Ernesto Zedillo (1994-2000) a Carlos Salinas de Gortari (1988-94).

Vlády zhoršily nerovnost v zemi

Podle současné hlavy státu totiž byly vlády všech pěti prezidentů zkorumpované, zhoršily nerovnost v zemi a přispěly k násilí, které provází především boj proti drogové kriminalitě. »Sociální a humanitární katastrofy, kterými jsme trpěli v této zemi posledních 30 let, byly důsledkem řady vědomých činů těch, kteří v této době vládli,« uvedl López Obrador, který podle kritiků nectí presumpci nevinny a jen dál polarizuje zemi. Navíc podle nich za jeho vlády loni Mexiko sklouzlo do recese a počet vražd stoupl na rekord. Z průzkumu zveřejněného v srpnu listem El Universal ale plyně, že si drtivá většina Mexičanů přeje, aby byla možnost stíhat exprezidenty kvůli zločinům, jichž se mohli dopustit v době, kdy byli u moci. Jediným žijícím exprezidentem, o němž se v souvislosti s referendem nemluví, je Luis Echeverría, jenž zemi vládl v letech 1970-76. Je mu 98 let.

(ava, čtk)