Ilustrační FOTO - Pixabay

Státní svátek ČLR

Ve čtvrtek 1. října odstartoval Zlatý týden v Čínské lidové republice (ČLR) a oslavy 71 let od jejího založení v roce 1949. Zřejmě více než 600 milionů obyvatel ČLR se vydá na cestu během prvního velkého svátku od pandemie COVID-19. Jde o důkaz, že stát se vrátil k normálu.

Poblahopřát ČLR k 71. narozeninám v dnešní době představuje mimo jiné otevřené přiznání k tomu, že je to právě ČLR, která nezavřela dveře EU a ČR k politickému dialogu a evropským společnostem se zahraničními aktivitami ke spolupráci. Je ironií osudu, že ČLR je jednou částí naděje na udržení relativního míru ve světě bez velkého válečného konfliktu. Tou druhou částí není Západní společenství, ale opovrhované Rusko. Pouze bez velkého válečného konfliktu lze předpokládat pokračování transformačního procesu ve světě. Jeho neoddělitelnou částí je ukotvení sociální spravedlnosti, zintenzivnění aktivního boje proti korupci a snížení chudoby na úroveň dovolující vyloučit ohrožení státu občanskými nepokoji.

Ve spojení s výročím a blahopřáním ke státnímu svátku Číny nelze opomenout, že nehledě na pandemii, podstatné zhoršení mezinárodních situace a vztahů USA, EU a ČR s ČLR se intenzita boje proti chudobě v ČLR nezmenšila. Je možné tvrdit opak. Bezpočet nových zdravotních zařízení, závodů a přeorientování vědecké práce a produkčních kapacit, které si vynutil COVID-19, se staly neoddělitelnou částí boje proti chudobě. Udivující rychlost rozhodování a efektivita konání vzbuzují závist u kritiků Číny. Představují však současně výzvu a nabídku vážně se zamyslet nad srovnáním systémů a jejich potenciálů k přežití v představitelné budoucnosti. Tu nebude charakterizovat absence analogů COVID-19, technogenních mimořádných událostí a katastrof, ale řada nových a komplexních výzev. Ať se to líbí či ne, systém řízení státu a plánování v ČLR ukazuje, že rozhodnutí KS jít »vlastní cestou« bylo jediné správné. Není pochyb, že socialistický systém s čínskou specifikou je v současné periodě dějin lépe připraven zvládnout výzvy stojící nejen před ČLR, ale i před USA a EU. Jejich řešení vyžadují reflexi a přípravu v rámci vlastních hodnot, ne kopírovaných či adoptovaných s pomocí násilí.

Jako ČLR integrovala do projektu rozvoje celou škálu svých tradičních hodnot, i USA a členové EU mohly, a stále ještě mohou, vytvořit nové projekty a nesnažit se s pomocí vyhrůžek, obchodní války a vojenské síly prodloužit život zcela vyčerpaného systému založeného na expanzi. Realizace nových projektů všech hráčů by dávala mnohem větší a reálnější naději na udržení míru, společná řešení a spolupráci, vzájemnou výhodnost a inkluzi v podobě různorodosti světového civilizačně–kulturního bohatství než pokrytecké konkurenční běsnění na život a na smrt.

Osobní rozhovory s několika známými v ČLR potvrzují výsledky sociologického výzkumu cca 20 tisíc Číňanů žijících v 31 provinciích. Sociolog Cary Wu z kanadské univerzity York provedl výzkum koncem dubna, krátce po znovuotevření města Wuchan a výsledky zveřejnil v odborném časopise The Conversation – 89 % tázaných bylo a je spokojeno se způsobem konání a informování veřejnosti během pandemie centrální vládou. 81 % tázaných potvrdilo dostatečné zásobování potravinami a ochrannými prostředky. Za poznámku stojí skutečnost, že souhlas s konáním provinčních a místních vlád nikde neklesl pod 50 %. Není proto divu, že COVID-19 posílil legitimitu vlády a KS a že se konání vlády a vítězství nad pandemií odráží i v nové propagační květinové soše v Pekingu.

Přitom nelze opomenout skutečnost, že ještě v lednu a únoru mnoho Číňanů nebylo spokojeno s konáním vlády. Strach z nákazy, zákaz lékařům informovat veřejnost a mediální zprávy o přeplněných nemocnicích a krematoriích byly vodou na mlýny těch, kteří potřebovali vidět existenciální krizi KS ČLR. Nelze opomenout ani zkušenost amerického spisovatele Zaka Dychtwalda. Ten organizoval v únoru rozhovory s 50 mladými z Číny a analyzoval sociální sítě. Výsledek odpovídal očekávání: vztah mladých s centrální vládou byl na nejnižší úrovni posledních 10 let. Po rozhovorech se stejnými mladými na konci dubna byl ale Dychtwald překvapen: tázaní byli hrdi na to, jak se jejich země vyrovnala s pandemií. Na dotaz, jak mohlo tak rychle dojít ke změně, Dychtwald říká: Nejpřesvědčivější prvek posílení národní hrdosti představuje neschopnost jiných vlád, především té americké, patřičně reagovat. Podle toho, co jsem zjistil od žijících v ČLR, převažuje: 1) Přesvědčení, že ČLR je přinejmenším ve srovnání s USA na tom s COVID-19 mnohem lépe. 2) Číňané jsou šťastni či spokojeni s tím, že je během pandemie vedl prezident Si Ťin-pching a ne Trump. 3) Doporučuji sledovat večerní zprávy na CCTV a pořad Xinwen Lianbo, jehož první vysílání sahá až do roku 1978 a má největší sledovanost. A také zhlédnout pořad věnovaný situaci s pandemií v USA z 19. září.

Na závěr si dovoluji formulovat tři výzvy, které budou muset obyvatelé Číny, centrální vláda a KS řešit. 1) Nacionalismus. Protože jakýkoli nacionalismus včetně toho, který produkuje COVID-19, je nutné hodnotit jako riziko a náhradní ideologii, je nezbytné zkvalitnit mediální práci a národní diplomacii v zahraničí. 2) Následky změn. Protože současná legitimita vlády a KS ČLR je závislá hlavně na hospodářském úspěchu, je nezbytné omezit na minimum následky hospodářského propadu, pokud by k němu mělo dojít, následky z omezení vědecké, kulturní a mezinárodní spolupráce, a v neposlední řadě následky západní propagandy a vlivu členů páté kolony v ČLR. 3) 100 let KS ČLR v roce 2021. Výročí představuje konec jednoho století a začátek druhého. V něm se bude oslavovat v roce 2049 sto let od založení ČLR. Říjnové zasedání KS ČLR bude asi definovat plány 14. pětiletky. Nepochybně se v nich projeví kvalitativně zcela jiné vnitrostátní a zahraničně politické podmínky pro spolupráci a soupeření. Plány ve spojení s analýzou výsledků práce za sto let KS, jejíž zveřejnění očekávám začátkem března 2021, ovlivní rozvoj společností: vlastní, spojenců, a nepřátel. Posledním jmenovaným přeji více žvýkat než mluvit. Souhlasu netřeba.

Jan CAMPBELL, předseda Akademické rady Institutu české levice