Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trumpovi mají COVID-19

Prezident USA Donald Trump (74) a jeho manželka Melania měli ve čtvrtek pozitivní test na koronavirus. Trump to oznámil několik hodin poté, co přišla zpráva o nákaze u jeho poradkyně Hope Hicksové. Nákaza se u hlavy státu objevila v čase vrcholící kampaně před prezidentskou volbou, v níž Trump 3. listopadu obhajuje svůj mandát.

»Ve čtvrtek, jsme první dáma a já byli pozitivně testováni na COVID-19. Okamžitě zahájíme karanténu a proces rekonvalescence. Společně se z toho dostaneme!« uvedl Trump. Předtím potvrdil, že pozitivní nález měla pracovnice Bílého domu Hicksová, považovaná za jednu z nejbližších spolupracovnic prezidenta. Infekce se u Trumpa objevuje poté, co dlouhodobě zlehčoval závažnost epidemie v USA, píše The New York Times (NYT). Vývoj podle listu uvrhl vedení USA do nejistoty a vystupňoval zdravotnickou a ekonomickou krizi v zemi. Podle Trumpova lékaře Seana Conleyho budou prezident a první dáma trávit nejbližší dny v Bílém domě. »Očekávám, že prezident bude bez přerušení pokračovat ve výkonu povinností, zatímco se bude zotavovat,« uvedl v komuniké. S nemocí už je v USA spojováno více než 207 000 úmrtí, infekce se v zemi s asi 330 miliony obyvatel potvrdila ve skoro 7,3 milionu případů. Denně přibývají desetitisíce nákaz a stovky mrtvých. »Diagnóza znamená tvrdou ránu pro prezidenta, který se ze všech sil snaží přesvědčit veřejnost, že to nejhorší z pandemie už mají za sebou,« uvádí AP.

(čtk)