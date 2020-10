Ilustrační FOTO - Pixabay

Doma je doma, protože je uklizeno

I naše maminky a babičky měly spoustu starostí. Přesto byly tak říkajíc nad věcí. Domácnost, její chod, byla zpravidla jen na nich, a to i v časech opravdu bědných, kdy bylo »hluboko do talíře«. Přesto voněla, domácnost i babička, čistotou. I za to si zaslouží náš obdiv a úctu. A také za jejich zkušenosti, které neztratily svůj půvab ani po desítkách let.

Tak třeba uklízení. K nejsložitějším patří péče o čalounění a závěsy. Prach se v nich drží i přes průběžnou údržbu. Jak se ho zbavit? Jasně – pomůže vysavač se speciálním nástavcem. Anebo moderní čistící prostředků. Babičky však na čalouněný nábytek rozprostřely vlhké hadry namočené v octové vodě se lžící soli. A pak jim daly »nářez« plácačkou na koberce. Prach se zachytil na mokrém hadru, ocet se solí navíc oživil barvy. Poté nechaly čalounění vyschnout.

Místo chemických čisticích prostředků použijte na očistu čalounění roztok octa a škrobu z otrub. Ten pravděpodobně nekoupíte, zkusili jsme kukuřičnou škrobovou moučku a efekt čištění byl (snad) stejně dobrý. Stačí nanést na čalounění čistým hadrem a poté, co zaschne, důkladně vykartáčovat. A špína je pryč. Pomůže i vysavač.

Skoro jako geniální na mě působí rada na údržbu starých kolejniček, na nichž jsou zavěšeny závěsy a záclony. Netřeba hned kupovat nové garnýže. Babičky poté, co závěsy a záclony daly prát, kolejničky zbavily prachu a pak je posypaly pudrem, třeba tím dětským. Po znovunavrácení závěsů jejich shrnování a rozhrnování je bez problémů. Opravdu to funguje…

Maličkosti, jimiž dokázaly naše maminky a babičky proměnit byt v místo, do něhož se rádi vracíme, jsou překvapující. Věnečky z tymiánu a rozmarýnu, sušené bylinky a květiny vysypané v misce, na jejímž dně bylo pár kamenů nasbíraných na procházce lesem či po břehu řeky, voněly domovem. A ten voněl čistotou…

Kožená křesla a pohovky vyžadují trvalou péči, aby nepopraskaly a neztratily lesk. Někdo doporučuje k ošetření jejich povrchu majonézu a jiné nesmysly, včetně krému na boty, sádla, dětského oleje… Bábinky pravidelně stíraly plochu suchým měkkým hadrem. A pozor na slunce! Kožený nábytek by neměl být vystaven působení slunečních paprsků, ba ani by neměl být v blízkosti zdroje tepla. K ošetření povrchu jednou za rok používaly směs bílku s mlékem, potřely povrch čistým měkkým hadrem a po zaschnutí přeleštily opět měkkým suchým hadrem.

Proti molům usazeným v závěsech našívaly do záložek malé sáčky naplněné sušeným pelyňkem brotanem nebo levandulí.

Pokud ve svém domě či bytu měly krb, sklo na dvířkách čistily octem s vodou nebo solí smíchanou s citrónovou šťávou. Stejně odstraníte i skvrny na kachlích kolem kamen. Navlhlý zápach po sazích linoucí se z krbu prý snadno odstraní hrst sušené levandule či sušené jalovcové bobule vhozené do dohasínajícího ohně. Stejnou službu údajně vykonají sušené listy šalvěje nebo kusy sušené citrusové kůry. Bydlím v paneláku, krb nemám, těžko ověřit. Ale přesto babičkám věřím.

Koberce a předložky také můžete s rozvahou vyčistit jen pomocí prostředků, které máte doma. Mastné skvrny, které jsou v koberci zašlapány, můžete z nejhoršího vyčistit obyčejnou (hladkou či polohrubou) moukou. Vtlačte ji do skvrn, poté odstraňte kartáčem a následně vysavačem. Poté vraťte koberci původní barvu hadříkem namočeným v roztoku octa a horké vody (1:3).

Skvrny na zdi zkuste odstranit rozkrojeným citronem nebo kousky chlebové střídy. Ta prý pomůže osvěžit i staré ošoupané tapety. Pokud nemáte kolem sporáku obkládačky a prskající omastek nadělal na zdi fleky, stačí je prý »zamaskovat« silnější vrstvou školní křídy, nechat přes noc a ráno okartáčovat.

Nemusíte utrácet za drahé čisticí prostředky. Babičky je stejně neměly a věděly si rady. Hodně jim při úklidu pomáhal obyčejný ocet, který tak často v našich babských radách připomínáme. Jeho pomocí se zbavíte vodního kamene i na vodovodní baterii. Papírový ubrousek namočený v octu dejte do igelitového sáčku a ten upevněte gumičkou na baterii tak, aby dovnitř nepronikal vzduch. Nechte přes noc a ráno omyjte. Baterie bude skoro nová. I usazeniny ve vaně odstraníte úspěšně octem. Skleněné plochy také vyleštíte octem. Včetně oken. Po umytí je stačí přeleštit starými novinami.

Starší špínu z podlahy, jedno, zda je keramická či z PVC, odstraníte roztokem mazlavého mýdla, ano toho, které používají malíři pokojů k očištění stěn před malováním. Poté podlahu setřete čistou vodou s přídavkem octa. Pro běžné vytírání podlahy nemusíte používat saponáty, stačí teplá voda s octem. Babičky to věděly!

(jan)