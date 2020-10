Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ještě v sobotu lze volit

Ještě v sobotu mohou občané třinácti krajů a 27 senátních obvodů hlasovat ve volbách. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Okolo 16. hodiny už by mohly být známy první výsledky. Volby rozhodnou o novém směrování krajů i o tom, nakolik pravice ovládne Senát.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip odvolil na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. »Hlavním tématem těchto voleb je překonání strachu. Volit je bezpečné a volit je důležité. Nenechte za sebe nikoho rozhodovat a volte ty, kteří se nebojí odpovědnosti, a to ani v době krize. KSČM takovou silou je. Za třicet let existence naší strany nemáme za sebou žádné korupční kauzy, žádné podivné privatizace. Naopak máme za sebou odpovědnou práci v obcích, krajích i Poslanecké sněmovně,« vzkázal voličům Filip.

Pro KSČM by považoval za úspěch, pokud by celorepublikově získala více mandátů, než obhajuje. Neméně důležité jsou podle Filipa i senátní volby. Podpořil přitom lesník Pavla Štětinu, který bojuje ve strakonickém obvodě. Filip připomněl, že Štětina je mimo jiné odborníkem na problematiku Šumavy. »Já splním svůj slib, že znovu předložím zákon o šumavském národním parku. A rád bych pro to měl oporu i v Senátu,« uvedl Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

V senátním volebním obvodu Znojmo odvolil i kandidát KSČM Pavel Kováčik. Při odchodu z volení místnosti poděkoval všem voličům. »Děkuji za čas, který se mnou strávili při mé volební kampani. Slyšel jsem velké množství podnětných názorů. Rozhodně se budu snažit pomoci při řešení našich společných problémů. Současně zvu i v této hektické době k volebním urnám ty, kteří ještě volit nebyli. Za hlasy, které budou pro mne, srdečně děkuji. Důvěru rozhodně nezklamu,« řekl Kováčik.

»Každé volby jsou důležité, pokud jsou demokratické,« řekl novinářům prezident Miloš Zeman poté, co odevzdal svůj hlas v senátních volbách. Prezident dorazil do volební místnosti v základní škole v pražské Brdičkově ulici s manželkou Ivanou, pravou ruku měl fixovanou po srpnové operaci, při které mu do zlomené paže lékaři implantovali titanový šroub. Jednalo se o jednu z prvních příležitostí, kdy se Zeman objevil na veřejnosti od operace zlomené ruky ze závěru srpna. Zeman v neděli v rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že plánuje volit úspěšného ředitele velké nemocnice, tedy šéfa motolské nemocnice a bývalého ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, který kandiduje za ČSSD a ANO.

O místa 675 krajských zastupitelů aktuálně usiluje podle volebního webu 9711 kandidátů. Na jedno místo v každém z regionálních parlamentů tak připadá zhruba 14 uchazečů. V souboji o 27 senátorských křesel zůstalo všech 235 registrovaných adeptů, tedy zhruba devět kandidátů na jedno místo v horní komoře.

Hlasování skončí v sobotu ve 14 hodin, pak začnou výsledky hlasování počítat volební komisaři, kteří je poté předají Českému statistickému úřadu ke zveřejnění na volebním serveru. Hlavní výsledky by podle zkušeností z předchozích voleb měly být známy do sobotního večera.

Jistou komplikací při zveřejňování definitivních výsledků by ovšem tentokrát mohlo být, že hlasování do přenosných uren pro voliče s nemocí COVID-19 v karanténě mohou krajské úřady v sobotu prodloužit v případě zvýšeného zájmu až do 17.00, uvedla místopředsedkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ) Eva Krumpová. Krajské úřady mají podle zákona povinnost informovat o prodloužení doby na hlasování na svých webech, zatím tak ale žádný neučinil.

S možností prodloužení doby na hlasování pro voliče v karanténě počítá zákon o zvláštních způsobech hlasování do zastupitelstev krajů a do Senátu. Umožňuje krajským úřadům v případě potřeby prodloužit jak lhůtu pro hlasování v sociálních zařízeních, která jsou uzavřena kvůli koronaviru, tak pro hlasování voliče v karanténě doma. Ti o tuto možnost museli požádat do čtvrtečních 20:00. Jejich počet se pohybuje podle krajů od několika desítek až po 213 v Jihomoravském kraji nebo 336 ve Středočeském kraji.

Voliče v karanténě v jejich domovech navštíví speciální volební komise, které dohlížely na středeční hlasování z auta na drive-in stanovištích. Je jich osm desítek včetně dvou pražských kvůli volbám do Senátu. Výsledky hlasování za každý kraj bude zjišťovat sčítací komise jmenovaná krajským úřadem, která musí být nejméně tříčlenná. Při sčítání hlasů bude postupovat stejně jako běžné volební komise.

(ste)