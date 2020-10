Ilustrační FOTO - Haló noviny

Úřady práce v ČR mění kvůli koronaviru úřední hodiny

Úřady práce v celém Česku změní od příštího týdne kvůli covidu úřední hodiny. Úterý a čtvrtky budou nyní pouze pro objednané klienty. ČTK o tom informovala mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková. Úřad práce ČR zároveň doporučuje všem klientům, aby zasílali dokumenty například prostřednictvím datové schránky, osobní návštěva není vždy nutná.

Od příštího týdne budou úřední hodiny v pondělí a ve středu od 08:00 do 12:00 a následně od 13:00 do 17:00. Úterý a čtvrtek bude jen na objednání, a to od 08:00 do 11:00. V pátek je otevřeno rovněž od 08:00 do 11:00, ale pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky.

Opatření mají ochránit zdraví klientů i zaměstnanců úřadů. "Ředitelé všech kontaktních pracovišť ÚP ČR zavedli organizační a režimová opatření, která zabrání šíření nemoci a zároveň zajistí zpracování přijatých žádostí o dávky a podpory, stejně jako jejich výplatu, v řádném termínu," uvedl zastupující generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Lidé mohou vyplnit žádost o některou z nepojistných sociálních dávek, zprostředkování zaměstnání nebo třeba podporu v nezaměstnanosti z domova. Formuláře včetně vyplněných vzorů jsou na webu. Žádosti je poté možné podávat elektronicky, poštou nebo osobně na podatelně.

"Apelujeme tímto na klienty, aby skutečně zvážili, jestli je nutné chodit na Úřad práce ČR osobně. Zřízení datové schránky je zdarma a pokud ji člověk využívá, nejen, že ochrání své zdraví, ale také ušetří čas strávený čekáním ve frontě," dodal Najmon.

