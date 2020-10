Rozhovor s dr. Jaroslavem Kubou, autorem knihy »Podezření. Druhý Mnichov«

Pěrestrojka či »katastrojka« a souvislosti

Co vás přivedlo k tématu, kterým se vaše kniha zabývá?

Na jaře 1989 jsem se v New Yorku, v době setkání US velvyslance v SSSR s »architektem perestrojky« Jakovlevem, který prý už dávno »sloužil« Američanům také dověděl, že u nás dojde na podzim k »převratu«. PROTIPROUD to v roce 2014 otisknul na pokračování jako moje vzpomínky, doplněné analýzou subversivního počínání Gorbyho a Jakovleva. Podruhé byl uvedený text zveřejněn k 30.výročí »Listopadu« v časopisu »MY«. Ale to už jsem pracoval na textu knihy, která právě vychází.

Rozšiřujete v ní svoje vzpomínky?

Zmíněný text jsem věnoval úloze protagonistů perestrojky v pádu SSSR. Samozřejmě jsem věděl, že sebevětší snaha pouhých dvou funkcionářů ho nemohla způsobit. A.A.Zinovjev nazval v roce 1988 perestrojku »katastrojkou«.Ale když se jí lid nepostavil do cesty, toužil po ní, měla mu přinést svobodu a bohatství? Podle US vládní statistiky byl SSSR při nástupu Gorbyho v roce 1985 v HNP na 15.místě ve světě. On jej za šest let přivedl ke krachu. Jakovlev se v úvodu k ruskému překladu »Černé knihy komunismu« holedbá, jak usiloval KSSS, »státostranu«, jež tvořila páteř státu, rozložit zevnitř. Proto jsem se soustředil na otázku, zda by toho dosáhnul bez »vnitřních spojenců«. Vždyť se většina Rusů v referendu roku 1991 vyjádřila pro zachování SSSR. Tak kdo tvořil natolik vlivnou menšinu, že její zájmy převážily?

Rozumím tomu, že se zaměřujete na odhalení hegemona převratu, abyste »přes něho« nalezl odpověď na častou otázku motivu »sebevraždy supervelmoci«, potažmo i politické sebevraždy Gorbyho a Jakovleva ?

Na perestrojku navázal »majetkový převrat«, díky němuž se na úkor více jak 90% společnosti obohatil její zbytek, reprezentovaný Jelcinem.

Nebyla právě tato entita oním Jakovlevovým spojencem? rekrutujícím se i z části KSSS a pomáhající mu jí zevnitř rozložit?

Podle ruské statistiky z poloviny 90. let se mělo až 61% »byznys třídy« rekrutovat z řad příslušníků bývalé »sovětské nomenklatury«. Bylo by v silách Gorbyho s Jakovlevem je všechny přivést do KSSS? Anebo v ní existovali dávno před jejich nástupem? »Pátrání« po jejich vzniku mne zavedlo do Chruščovovy éry, ke všelijakým elitám a kastám, jež se díky klientelismu a korupci za Brežněva rozbujely v jakousi »quasi třídu« tvořenou zejména »manažerskými kádry« na všech stupních. Ze svých pozic mj. tolerující svět »šedé ekonomiky«. Nesmí zmást, že navenek předváděli procítěné uctívání symbolů a ideálů »října«, jako na příklad Brežněvem instalovaný vedoucí ideologického oddělení ÚV KSSS Jakovlev, jehož k nám po 21.srpnu vyslal v podstatě »vymyslet« normalizaci… V »časové ose« jsem se dostal k Andropovovi, který dobře znal tyto své »pappenheimské«. Stal se gensekem sice o jediný hlas, avšak s velkým nasazením začal téměř okamžitě pronásledovat nekompetentní »řídící kádry«. Rozběhl kampaň potírání hospodářské kriminality, vyzval k rozvoji společenských, zejména ekonomických věd. Necítili se jím existenčně ohroženy »vedoucí kádry«, když jim přes »Kommunist« na jaře 1983 vzkázal, že se neudrží jen papouškováním otřepaných dogmat? Někteří v něm spatřovali nového Stalina, stejně jako Reagan, když se po sestřelení jihokorejského boeingu začal vojensky sbližovat s ČLR.

Takže k Andropovovi jste se propracoval jako k síle, která se postavila proti nositelům tzv. »stagnace« za Brežněva. Tvrdí se, že si k tomu přibral na pomoc funkcionáře jako Gorbačov…

Ten měl blízko i k Černěnkovi, souputníkovi Brežněva, kterého už jako genseka zastupoval na jednáních politbyra. Černěnko se uvedl mj. propuštěním Brežněvovy dcery Galiny. Andropov jí »skřípnul« za hospodářské delikty, posléze skončil v čele KGB, avšak její otec za pár měsíců náhle zemřel. Oprášil »chozrasčot«, hospodaření podniku, založené na výkonnosti a kvalitě. Nepřál si návrat k NEPu, »soukromničení«, na něhož si Stalin pochvalně vzpomněl ještě v roce 1952 v »Ekonomických problémech socialismu v SSSR«. Proč se za Černěnka konaly diskuse k této brožurce, co měly a pro koho »zaštítit«? Odpověď nabízí paralela - proč mohlo Teng Siao-phingovi ve straně, orientované mj. na »učení geniálního J.V.Stalina«, ideologicky »projít« pozvání budovatele kapitalismu »laissez faire…«, Miltona Friedmanna? Pro úplnost dodávám, že Teng na rozdíl od Jelcina vpustil »západní investory« jen do uzavřených zón. Aby nemohli přes nastrčené domácí experty »deetatizovat« makroekonomický základ suverenity čínského státu. Fakticky ho demontovat, a tím adjustovat »sametový« státní převrat.

Teng Siao-phing patří mezi velké osobnosti 20.století.Ale když se v SSSR pustili do zásadních ekonomických reforem, proč se jím neinspirovali, když, jak to naznačujete, se Černěnka vzápětí zbavili?

Jeho návrat zastavil Andropovem zahájenou generační výměnu v KSSS a ve státě. Což se na kariéru čekajícím generacím funkcionářů mladého a středního věku hrubě nelíbilo. Černěnko umírá na otravu rybou, kterou snědl před více jak rokem, a na »trůn« usedá proti »starikům« mladý Gorby. V dobách »předsedování» KGB si jej Andropov dvakrát marně přál za místopředsedu. Usuzuji, že mu také svěřil decentně přivést z Kanady Jakovleva. Aby jej měl »na očích« jako na příklad Kalugina, když se stal »dvojitým agentem«. Američané i Kalugin totiž nesměli poznat, že jej odhalil jako zrádce. Andropov už Brežněvovi žaloval na Jakovleva, že je v kontaktu se CIA. Než opustil Kanadu, Jakovlev seznámil Gorbyho se svým přítelem, premiérem Trudeauem. Ten si pochvaloval, jaký má Gorby smysl pro demokracii. Což lze vyložit i tak, že mohl být napříště kompromitován nahrávkami, když se tam neloajálně prořekl o sovětské realitě.

Takže podle vás Jakovlev v SSSR nastupoval s určitým zadáním.

A co Gorbačov?

Podle Jakovleva chtěl Gorby po nástupu očistit »socialismus«, a proto jej také »vyhodil« s plánem na subverzi. Byl si rovněž vědom určité vojenské převahy SSSR, a v Ženevě proto fakticky odmítnul Reagana s jeho »odzbrojovacími« návrhy. Ale uplynulo pár měsíců, a podle ing. Djatlova, odsouzeného pro odpovědnost za havárii JE v Černobylu, došlo k výbuchu, mj. zaznamenanému seismologickými stanicemi, o pár sekund před dvěma explozemi na reaktoru. Více jak 30% výkonu této elektrárny odebíral gigantický »zahorizontální radarový systém DUGA«. Zaručující náskok v případě raketového útoku či odvety z území Spojených států. V SSSR bylo kolem 60 jaderných reaktorů. Gorby pak začne »dolézat« za Reaganem. Ten mu v Reykjavíku oplatí ponížení z Ženevy. Jakovlev získal příležitost udržovat mezi nimi komunikaci. A především vodit Gorbyho jako marionetu, realizující »jeho« subversivní plán. Až do chvíle Jelcinova »srpnového kontrapuče«, jež mu dal záminku k zákazu KSSS a KGB, a tím i provedení »státního převratu«.

Nejenom tato pasáž bude čtenáře detailně zajímat, ale jak jste dospěl k názvu evokujícímu historickou zradu naším spojencem ?

Po převratu se zdůrazňovalo, že bez Gorbyho by nedošlo k Listopadu. Ostatně, Václav Havel jej za to vyznamenal. Ale »perestrojka« a co z ní vzešlo, ovlivnila náš osud stejně fatálně i po Listopadu. V roce 1987 jsem zažil vystoupení Valtra Komárka, který díky Andropovovu »závanu« znovuoživení společenských věd získal souhlas k založení »Prognostického ústavu ČSAV«. Díky celoživotním vazbám na sovětské »perestrojkové« ekonomy a la Bogomolov zvěstoval jimi inspirovanou představu o zásadní restrukturalizaci čs. ekonomiky. Během změn po Listopadu, v mnohém kopírujících »ekonomickou transformaci« po nástupu Jelcina, jsem si na jeho »doporučení« mnohokrát vzpomněl. A také mne napadlo, že už tehdy si nemohlo jeho okolí v »prognosťáku« nepovšimnout, že v SSSR chystají majetkový převrat. Často předem zosnovaný jako »osobně adresný«.

V pozůstalosti »architekta« ruské šokové terapie Gajdara lze mj. narazit na konstatování, že »sovětská byrokracie« už tehdy začala rozkrádat a plenit majetek státu, svěřený jí do správy…

Vaše kniha vysvětluje dějinné události, ale přesto jí neprezentujete jako historickou. Proč ?

Uvádím jí jako »soubor na sebe navazujících státoprávních esejí«. Neboť na příkladech historických událostí a osobností v SSSR sleduji, jak lze pro laickou veřejnost »neviditelnými« makroekonomickými instrumenty »vyprázdnit« stát. A v jeho vyprázdněné formě zavést de facto ekonomickou okupaci. Tzv. »Washingtonský konsensus« a s ním spojené »Desatero«, čili dohromady »kánon liberalismu«, posloužily jako konglomerát nástrojů k dosažení zmíněného efektu. V Jelcinově Rusku byly zpočátku uplatněny k vymožení pohledávek MMF a SB, způsobených Gorbym. Posléze byly aplikovány kvůli nastolení svobodného trhu, aby ho ovládnul zahraniční »kapitál«. Za poučkami o »svobodném trhu« jde o demontáž státu, o vyprázdnění makroekonomického základu jeho suverenity. K radosti vojenských stratégů hybridní války. Neboť »makroekonomicky vyprázdněný stát« už není schopen udržovat funkční armádu. Nehledě na řadu vnitřních funkcí ve sféře »lidských práv« třetí generace, čili sociálních. V »tuzemsku« by se cosi takového nedostalo na pořad, kdyby »spojenec« Gorby o našem osudu nerozhodoval s Bushem str. mnichovanským stylem »o nás bez nás«. Předhodil nás na milost vítězům studené války, především z našeho sousedství. Pro Gorbyho, kterému už kvůli jeho experimentům teklo do bot, to byl zoufalý zákulisní handl, jímž chtěl vyměnit za sféru vlivu získanou Sovětským svazem na Jaltě ekonomickou podporu »perestrojce«. Plus přijetí SSSR za »partnera« USA v rámci bipolárního světa. Ale těmto protřelým »falešným hráčům« naletěl. Stejně jako v případě zrušení Varšavské smlouvy za zrušení NATO, jak to dnes »upejpavě« doznává… Kdyby při jednání na Maltě jednal jím propagovaným stylem »glasnosti«, mohli jsme odejít do jejich sféry se zárukami, že se náš stát nerozplyne makroekonomicky a státoprávně. Jenže to by nemohlo dojít ke »spontánní sametové revoluci«, že… Zahájené personálními změnami v rámci kampaně »očekávám funkci – OF«. Následně »vygenerovaní«, často nekompetentní či prodejní funkcionáři, vpustili do země zájemce. O vydrancování či kolonizaci dotehdy výkonné čs. ekonomiky, podle US vládních údajů v HNP na 12. místě ve světě. A to stylem kopírujícím majetkový převrat za Jelcina. Kritizovaný v několika pracích nobelisty, amerického makroekonoma Josepha Stiglitze.. Ale takto bych mohl odvyprávět celý obsah knihy…

Jak jste dospěl k podtitulu ?

Při psaní jsem narazil na řadu otázek, na něž ale může dát odpověď jen samotný Gorby, jak mu familiárně přezdívají v Německu, kde žije. Tak jsem mu je alespoň fiktivně adresoval - odtud »pokus o dálkový výslech Gorbačova«..

Jaroslav KOJZAR

(Knihu lze zakoupit v prodejně nakladatelství Futur,a.s., nebo objednat na jeho adrese. Politických vězňů 9, Praha 1, 110 00)).