Ilustrační FOTO - Haló noviny

Filip: Velké zklamání, které jsem nechtěl zažít

Letošní krajské volby v ČR stejně jako před čtyřmi lety vyhrálo Hnutí ANO, reálně ale hrozí, že hejtmanů získá podobně jako před čtyřmi lety mnohem méně. Výrazný propad zaznamenaly levicové strany, ČSSD i KSČM ztratily v krajích nejvíce mandátů.

Navzdory kovidové situaci byla poměrně vysoká volební účast. V pátek a v sobotu přišlo volit krajské zastupitele 37,95 % voličů, o 3,3 % více než před čtyřmi lety.

Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše vyhrálo letošní krajské volby v deseti regionech ze 13. Ve Středočeském kraji vyhrálo hnutí STAN, v Libereckém kraji stejně jako před čtyřmi lety Starostové pro Liberecký kraj (SLK) a v Královéhradeckém kraji koalice ODS, STAN a Východočechů.

ANO neobhájilo vítězství ve středních Čechách a v Královéhradeckém kraji. Premiérově ale vyhrálo v Jihočeském kraji a na Vysočině. V těchto regionech byla před čtyřmi lety první ČSSD. Hnutí ANO poprvé zvítězilo také ve Zlínském kraji, kde v roce 2016 vyhrála KDU-ČSL.

Babišovo ANO obhájilo vítězství v Moravskoslezském, Ústeckém, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Karlovarském a Jihomoravském kraji. Celkově bude mít ANO 178 mandátů, tedy o dva víc.

Před čtyřmi lety vyhrálo ANO v devíti krajích, ČSSD ve dvou, KDU-ČSL v jednom a SLK rovněž v jednom. Babišovo hnutí ale dokázalo volební vítězství proměnit jen v pět hejtmanských křesel. Totéž by mu ve vítězných regionech s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje mohlo čistě teoreticky hrozit i nyní.

Nejvíce zastupitelských mandátů ztratily v letošních krajských volbách ČSSD a KSČM. Vládní sociální demokraté přišli proti volbám v roce 2016 o 88 zastupitelů a budou jich mít 37. Počet krajských mandátů komunistů se sníží z 86 na 13. Propad o osm na 53 křesel regionálních zastupitelů zaznamenali i lidovci.

Naopak Piráti získali asi 20krát více zastupitelů než před čtyřmi lety. Jejich počet vzroste z pěti na 99. Stejný počet mandátů bude mít také ODS. V regionech si občanští demokraté polepší o 23 křesel. Skoro dvojnásobný počet zastupitelských křesel, konkrétně 35, bude mít v krajích hnutí SPD. Po minulých volbách jich mělo 18.

O 31 krajských zastupitelů víc než po volbách v roce 2016 bude mít hnutí STAN, a to 69. TOP 09 si zachová 19 krajských zastupitelů.

Komunisté některé kroky nedokázali vysvětlit

»Je to pro nás velká ztráta. Je to nejhorší výsledek, který jsme kdy zaznamenali,« konstatoval po skončení voleb předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Poděkoval všem občanům ČR za účast ve volbách a zvlášť těm, kteří neztratili důvěru v KSČM a dali jí hlas.

Zároveň poděkoval také všem 86 krajským zastupitelům za KSČM za jejich odvedenou práci.

»Uspěli jsme jenom ve čtyřech krajích, v ostatních se nám to nepodařilo, bude to znamenat hlubokou analýzu naší práce,« řekl Filip novinářům. Již v úterý podle něj zasedne kolegium a návazně i další kolektivní orgány strany, aby si vyměnily názory na volební výsledek. »V každém případě ho budeme hodnotit velmi kriticky a začneme u toho, co je subjektivní, to znamená, nikoliv se bavit o objektivních okolnostech ve společnosti, ale o tom, co může dělat strana, aby získala opět důvěru mezi občany ČR,« uvedl Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Jedním z důvodu neúspěchu je podle něj fakt, že komunisté neuměli prodat svou práci a nedokázali vysvětlit, proč dělají některé kroky. »I to bude součástí analýzy a součástí hodnocení voleb,« dodal předseda ÚV KSČM. Odpovědné orgány budou podle něj hodnotit i to, jakým způsobem se podařilo zajistit, aby byl program strany pro občany srozumitelný, a nakolik ho jednotliví kandidáti včetně všech volených funkcionářů byli schopni prezentovat. »Je to pro mě velké zklamání, které jsem nechtěl zažít, ale musím si ho přežít se svými kolegy a ostatními volenými funkcionáři,« dodal Filip.

Připustil, že výsledek voleb se projeví i na listopadovém volebním sjezdu KSČM, kde bude obhajovat křeslo předsedy strany. Zatím to odmítl blíže komentovat s tím, že nechce »dělat unáhlené kroky«. »Určitě ti, kteří kandidovali, ti, kteří řídili kampaň, sami budou uvažovat o tom, jestli na kandidatuře, kterou přijali na okresních a krajských konferencích, budou pokračovat,« reagoval na dotaz, zda výsledky voleb budou mít personální dopady. Volební výsledek je podle něj pro každého určité zrcadlo jeho práce. »I pro mě to je zrcadlo,« řekl Filip. Příčiny volebního neúspěchu musí komunisté podle něj hledat především v sobě. »Příčiny musíme hledat zejména u sebe, od hodnocení společenské situace, od aktivity naší strany, její prezentace až k tomu, jak jednotliví kandidáti byli schopni oslovit občany,« dodal.

Podle něj stranu čeká mnoho práce, aby byla schopna reagovat na to, co čeští občané potřebují. »Bude to pro nás nejkritičtější období,« řekl Filip.

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek uvedl, že volební neúspěch KSČM může souviset i s epidemií koronaviru. Upozornil, že mnoho voličů strany je vyššího věku, a tedy v rizikové skupině z hlediska průběhu nemoci COVID-19. Podle něj to mohlo některé voliče odradit od účasti ve volbách.

Lidé se rozhodovali na principu, »chceme změnu«

»Je to jeden z nejhorších volebních výsledků pro KSČM, který si zaslouží hlubokou analýzu,« dodal místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič. Většina voličů se podle něj rozhodovala na principu, »chceme změnu«. »To znamená, buď bude volit nejsilnější stranu jako určitý symbol, která jim zajišťuje určité sociální výdobytky bez ohledu na to, že ty výdobytky by nebyly možné bez hlasů KSČM potažmo ČSSD, anebo chce tedy změnu, a tu vidí v pravicových stranách,« uvedl. Kdyby ale voliči podle něj reálně zhodnocovali to, co pravicové strany předvádějí v Poslanecké sněmovně, tak by to rozhodování bylo jiné. »Ale takto to lidé vnímají, nelze se za to na ně zlobit, a lze jen poděkovat těm, kteří dali hlas KSČM,« dodal Grospič.

Filip se vyjádřil také k možnosti v budoucnu realizovat model, který KSČM uplatnila při volbách do Evropského parlamentu, kdy bylo na společné kandidátce více politických subjektů. To se ale nepodařilo promítnout do krajských voleb. »U nás je dán princip samosprávy a centrum pro krajské volby rozhoduje jenom o tom, kdo bude vedoucí kandidát, kterého potvrzuje. To, jestli to bylo, nebo nebylo správně, si budeme muset vyříkat s kraji,« uvedl. Stanovy strany ale nic jiného neumožňují. Nicméně i nad tím se bude třeba podle něj na sjezdu zamyslet.

Podle Šimůnka přetrvává u některých funkcionářů KSČM nedůvěra k takovému postupu, a to vzhledem ke zkušenosti z devadesátých let. »Určitě to ale bude součástí analýzy, kterou musíme vypracovat,« dodal.

Zdrcující prohra

Hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka (KSČM) propad komunistů o 9,56 % ve volbách překvapil. »Samozřejmě jsem si myslel, že lepší výsledek dostane KSČM, protože za osm let se tady něco odvedlo. Kandidáti to mohli lépe prodat,« uvedl. Překvapení neskrýval ani nad neúspěchem Severočechů, kteří se do krajského zastupitelstva nedostali. »I podle vystoupení na ČT24 krajských lídrů, tak si myslím, že pan Pípal (lídr hnutí Severočeši.cz) byl suverénně nejlepší ze všech,« řekl Bubeníček s tím, že očekával také větší úspěch Lepšího Severu, jehož lídrem je Martin Klika (dříve ČSSD), náměstek hejtmana. Bubeníček poukázal na společnost Krajskou zdravotní, jež v regionu spravuje pět nemocnic. Nové vedení kraje by ji podle něj nemělo zavrhnout. »Je to společnost, kterou nám republika závidí. Masarykova nemocnice, to je špičková nemocnice, která, myslím, dovede suverénně konkurovat všem fakultním nemocnicím, které máme v České republice,« doplnil hejtman.

Za zdrcující porážku označil výsledek voleb předseda komunistů v Ústeckém kraji Pavel Vodseďálek. »Očekávali jsme, že bude trochu horší výsledek, ale že to bude zdrcující prohra, ne,« řekl Vodseďálek po setkání nově zvolených zastupitelů. »Mrzí nás, že lidi mají krátkou paměť, že zapomněli, co tady sdružení jako ODS napáchala. Myslím, že za těch osm let v zastupitelstvu se nemáme za co stydět, řešili jsme problémy, které tady vznikly v předchozích vládách,« uvedl.

Náměstek hejtmana Jaroslav Komínek, který mandát obhájil, řekl, že krajské volby odrážejí republikovou politiku. »Jen díky tomu, že jsme tady v kraji byli vidět a je za námi práce, tak jsme nespadli pod pět procent jako v jiných krajích,« řekl. Ústup levice je podle Komínka celorepublikový fenomén. »Lidi vsadili na populismus,« řekl.

Podle lídra kandidátky KSČM Radka Černého udělali komunisté v kampani maximum. »Šli jsme novou cestou, zaměřili jsme se na sociální sítě, rozdali jsme spoustu materiálů, doručovali jsme je i poštou. Zjistili jsme, že výlepy plakátů moc lidí neoslovuje, proto jsme udělali spot na YouTube, měli jsme i kontaktní kampaň. Je znát, že se obměnila struktura voličů, přišlo víc mladých lidí, což se odrazili na výsledku,« uvedl. Podle Petra Kubeše, který usedne v zastupitelstvu spolu s Komínkem, Černým a bývalým poslancem Evropského parlamentu Jaromírem Kohlíčkem, přispěl k prohře i strach starších voličů z koronaviru.

Domlouvání koalice je podle Bubeníčka to nejzajímavější. Hnutí ANO sice vyhrálo, při minulých volbách ale vítězství podle Bubeníčka prohospodařilo, což si znovu nemůže dovolit. Dodal, že si neumí představit, jak nová koalice bude nakonec vypadat.

Komunisté se podle Černého budou snažit, pokud skončí v opozici, o poměrné zastoupení ve výborech a komisích. Spolupracovat jsou připraveni s každým, kdo je ochoten pracovat na společném směřování kraje.

Něco se nezvládlo…

Za průšvih označil volební výsledek KSČM ve Zlínském kraji její lídr Ivan Mařák. »Nebudu hledat žádné výmluvy, proč to nevyšlo. Lidi nás prostě nevolili. Vážím si všech hlasů, které jsme dostali, upřímně za ně děkuji, ale efekt tady nebyl. Chtěli jsme obhájit alespoň ty čtyři mandáty. Pokud se to nepodařilo, tak je to neúspěch,« řekl Mařák.

Za nepovedený považuje výsledek KSČM i v dalších krajích. »Asi jsme něco nezvládli, asi nedokážeme přesvědčit lidi. Vymlouvat se na nic nebudu, prostě jsme to projeli,« uvedl Mařák.

Podle předsedkyně královéhradeckého Krajského výboru KSČM Věry Žižkové má volební neúspěch několik příčin. Například se podle ní negativně projevilo to, že voliči KSČM jsou vyššího věku a k volbám jich letos tolik nepřišlo. »Naše voliče také částečně přetahuje ANO. Ani volební kampaň, kdy jsme zvyklí chodit mezi lidi, v nynější době pandemie moc nešla dělat,« řekla Žižková k dalším možným příčinám volebního propadu. Pozici KSČM podle ní nepomohly ani předvolební průzkumy předpovídající komunistům slabý výsledek. Řadu lidí to prý mohlo od volby komunistů odradit.

Vysvětlit spolupráci s ANO

Dvojka na komunistické kandidátce do jihomoravského zastupitelstva Filip Zachariaš řekl, že volební výsledek je obrovské zklamání a že bude třeba stranu proměnit. Musí se například naučit oslovovat voliče přes sociální sítě, jako Facebook, Twitter či Instagram. Příčin neúspěchu je podle Zachariaše několik. »Je to celorepublikový průměr, takže problémy jsou v celé KSČM, vnímáme je na celostátní úrovni. Bude nutné přistoupit k nějakým změnám. Musíme například změnit komunikaci s voliči. S tím dlouhodobě máme problém,« řekl Zachariaš.

Strana se podle něj musí zaměřit na to, aby vysvětlila voličům, v čem spočívá spolupráce s ANO na celostátní úrovni. »Andrej Babiš totiž vždy slízne smetanu a dvě levicové strany jsou bity. Problém je ale i na lokální úrovni. Měli jsme nízkonákladovou kampaň, a tak jsme nemohli celý kraj oblepit billboardy. Množství peněz na kampaň se promítlo i do výsledku,« dodal Zachariaš.

»Pro středočeskou KSČM je výsledek voleb neúspěchem a zklamáním, odchodem z krajského zastupitelstva ale její práce nekončí,« řekl lídr středočeské kandidátky KSČM Zdeněk Štefek. Odchod ze zastupitelstva podle něj ještě neznamená, že práce KSČM končí. »Budeme usilovat o plnění našeho programu a obhajobu občanů i jiným způsobem, není jenom parlamentní nebo zastupitelská činnost,« dodal Štefek.

Senát nadále bez komunistů

Voliči rozhodovali také o změnách v horní parlamentní komoře. K senátním volbám přišlo 36,74 procenta voličů.

První kolo vyhráli Starostové. Jejich kandidáti postoupili v deseti z 27 obvodů a jeden mandát obhájili už v úvodním kole. Kandidáti navržení ODS uspěli v deseti obvodech, ANO v devíti, KDU-ČSL v sedmi. Adepti nominovaní ČSSD, která obhajovala deset křesel, dokázali postoupit ve třech obvodech. Kandidáti navržení TOP 09 postoupili ve třech obvodech, adepti Pirátů a hnutí Senátor 21 ve dvou. KSČM, SPD ani Trikolóra se neprosadily.

Rovněž výsledek prvního kola senátních voleb je pro Filipa velké zklamání. »Před dvěma roky, když jsme ztratili poslední mandát v Senátu, jsme říkali, že zkusíme navrhnout další osobnosti z KSČM, že budeme preferovat některé obvody, ale ani to se nám nepodařilo. Do budoucna asi musíme výběr kandidátů rozšířit mimo stranu, ale také to bude věcí analýzy,« řekl Filip.

Volby jsou i o financích

Za zastupitelské mandáty získané v letošních krajských volbách dostane nejvíc peněz opět hnutí ANO. Bude mu náležet roční příspěvek od státu 44,5 milionu korun. Výrazně si kvůli propadu pohorší ČSSD a KSČM. Sociální demokraté ztratí proti předchozím krajským volbám před čtyřmi lety 22 milionů korun ročně a komunisté 18,25 milionu. Jejich roční příspěvky budou 9,25 milionu a 3,25 milionu korun. Výrazně si polepší Piráti. Zatímco po volbách 2016 měli nárok na 1,25 milionu korun ročně, teď to bude 24,75 milionu korun. Stejně bude dostávat ODS, polepší si skoro o šest milionů. Skoro dvojnásobné příspěvky bude stát posílat proti stavu po volbách před čtyřmi lety hnutí SPD, a to 8,75 milionu korun. Polepší si také kasa hnutí STAN, z 9,5 milionu na 17,25 milionu korun.

TOP 09 zůstane na ročním příspěvku 4,75 milionu korun. O dva miliony přijde KDU-ČSL, za zastupitelské mandáty bude dostávat každý rok 13,25 milionu korun.

Stát vyplácí stranám a hnutím za mandát krajského zastupitele 250 000 korun ročně.

(jad)