Ilustrační FOTO - Pixabay

USA - jak prohrát boj s koronavirem

Když Donald Trump vedl v roce 2016 předvolební kampaň, argumentoval mimo jiné 6400 miliardami amerických dolarů promrhanými na války s terorismem, rozpoutanými a vedenými jeho předchůdci George Bushem mladším a Barrackem Obamou, bez užitku pro USA.

Zlí jazykové tvrdí, že ztrátovější než samotné války byla jejich »privatizace« Obamou, tedy přenos jejich vedení na soukromé subjekty, jejichž muži bojují za žold a jejichž šéfové se na státní pokladně dopouštěli nehorázných podvodů. Podle zlých jazyků se přitom rozkrádaly veřejné peníze po miliardách dolarů. Paradoxem je, že záchranné balíčky na řešení následků pandemie koronaviru v USA činily již koncem jara 2020 asi 6500 miliard USD, tedy ještě více než náklady USA vynakládané na »války s terorismem«. Přitom ještě větší peníze na záchranu ekonomiky USA v důsledku koronavirové pandemie pouštěla centrální banka FED. Otázkou je, jak se to mohlo stát. Je to totální nemohoucnost Trumpa a jeho administrativy, nebo jde o totální nemohoucnost celého společenského systému USA? Mám za to, že jde v první řadě o nemohoucnost celého společenského systému USA, byť ani prezident USA Trump a jeho parta nejsou bez viny. Proberme ty nejdůležitější momenty.

Počátky pandemie

Kde se koronavirus vzal, dosud nevíme. Od konce září do prosince 2019 řádil koronavirus linie A (původní, z 96,2 % podobná viru netopýrů) v USA a v Austrálii, aniž by byl tehdy rozpoznán, respektive byl určen až později. Reakce úřadů USA tudíž nebyla žádná. Z linie A je odvozena linie B, která se od konce října 2019 šířila v Číně. Rozpoznána byla ve dnech 27.-31. prosince 2020. Od ní je odvozena linie koronaviru C, která se ze severní Itálie (zpětně byla dohledána až na konec září 2019, ale určena byla až na konci února 2020) rozšířila po Evropě, do Severní, Střední a Jižní Ameriky. Linie koronaviru C vytvořila v USA základní ohnisko v New Yorku. Velké ohnisko koronaviru linie B se v USA šířilo ze státu Washington na severozápadě. Jejich kombinace pravděpodobně zhoršila průběh pandemie v USA.

Prvním zřetelným pokusem omezit šíření koronaviru v USA byl návrh Trumpa počátkem ledna 2020 zakázat osobní leteckou dopravu do Číny jako zdroje koronaviru. Prezident tehdy těžce narazil, zvláště u opozičních demokratů. Svoboda pohybu je prý svatá a za žádných okolností se na ni nesahá. Stejnou demenci hlásá po celou dobu pandemie Evropská komise.

Problém byl, že prezident Trump byl jednak americkými tajnými službami vícekrát podveden, takže jejich varování v případě koronaviru nebral příliš vážně, jednak v neschopnosti jeho čtyř hlavních epidemiologů se domluvit, jak k nebezpečné nákaze přistupovat. To se pak rozhoduje špatně. Prezident Trump vydal varování občanům USA před pandemií údajně s dvoutýdenním zpožděním až 15. března, což podle některých způsobilo pětinásobný počet nebožtíků na COVID-19 v USA.

Protiepidemiologický systém USA nefunkční

Zásadní problém je, že USA, které vedly řadu válek pomocí biologických zbraní hromadného ničení, nejen v Koreji počátkem 50. let, mají zjevně nefunkční protiepidemiologický systém. Jeho základním problémem je jeho vysoká decentralizace, tedy Unie má zcela nedostatečné pravomoci, které jsou přeneseny na jednotlivé státy Unie a jednotlivá města. Trump onu decentralizaci ještě posílil, ale existovala již dávno před jeho prezidentstvím.

Vyhlašování karantény tak záviselo na jednotlivých státech a městech. V praxi to fungovalo tak, že když se konečně některé státy či města rozhodly přes nevoli prezidenta Trumpa vyhlásit karanténu, sousední státy či města tak neučinily a karanténa příliš nepomáhala. V řadě případů stimulovala rozsáhlé přesuny občanů z míst s karanténou jinam a další šíření koronaviru po USA. Nejhůře tak proslul koronavirem velmi silně zamořený New York a stát Washington, jejichž občané svým hromadným útěkem před koronavirem jej doslova roznesli po celých USA. Vyhlašování karantény při velmi děravé (podle některých žádné) záchranné sociální síti způsobilo, že se mnoho zejména chudých občanů ocitlo vzápětí bez práce, a tím i bez obživy s perspektivou zemřít hladem a bídou. Karanténa tak byla vzápětí hrubě napadána a většinou i předčasně odvolávána nejen podnikateli, ale také těmi, kdo přišli o práci a hrozil jim hlad. Prezident Trump sice v rámci záchranných balíčků opakovaně rozděloval i několik miliard dolarů těm, kdo přišli o obživu, ale byla to pomoc zjevně nedostatečná. Koronavirus se tak šířil dál a zanechával za sebou stále větší počet mrtvých a také občanů s poškozeným zdravím.

Protože v USA je mnohem více chudých mezi občany černé pleti, ti jsou mnohem více nuceni žít v chudinských ghettech, často bez zajištění základních hygienických podmínek. Také se dopouštějí mnohem častěji kriminality a tvoří výrazně nadproporcionální podíl na osazenstvu věznic. Z toho někteří mají za to, že jde o systémový rasismus. Pravda je taková, že základní otázka je i v USA otázka sociální, kterou ale stávající americká demokracie není s to účinně řešit. Chudoba podle Bible cti netratí, leč praxe bývá jiná. Koronavirus se šíří mnohem více mezi černošským obyvatelstvem než mezi bílými, černoši na COVID-19 také mnohem častěji umírají. Na léčení v nemocnicích nemají peníze. Tedy, pokud jsou nemocnice k dispozici.

Naprosto selhalo z velké části soukromé zdravotnictví USA. Jeho výkladní skříň New York smutně proslul množstvím zemřelých na COVID-19 bez pomoci, protože kapacita nemocnic zdaleka nestačila počtu nemocných na vrcholu pandemie. Jinde v USA bylo zdravotnictví mnohem slabší. Mnoho nemocných s COVID-19 zápasilo o život a nejednou i umíralo bez větší zdravotní pomoci. Nebylo podstatné, zda stát či město spravují demokraté nebo republikáni. Nejpostiženější státy New York a Kalifornie dlouhodobě spravují demokraté, třetí nejpostiženější Texas republikáni. Příliš nepomohlo ani nasazení vojenských nemocnic. Umí sice dobře léčit úrazy typu postřelení, ale s bojem proti pandemii koronaviru si příliš rady nevěděly.

Selhání občanů USA

Naprosto selhala významná část občanů USA. Zatímco Češi se ve své výrazné většině na jaře dokázali, pravda, jen dočasně, ukáznit, a tak významně přispět k zastavení zhoubné pandemie, v USA se tak nestalo. Těžko se tak mohlo stát, když podle průzkumů veřejného mínění asi 60 % voličů republikánů a asi 25 % voličů demokratů v existenci zhoubného koronaviru nevěří. Inu, není nad vzdělanost či spíš nad zdravotní negramotnost. Víra v různé konspirační teorie, že si koronavirus vymyslili epidemiologové, politici a novináři s cílem zardousit svobodu, má i v USA velmi tragické následky.

V USA od roku 2016 probíhá studená občanská válka, kterou lze zjednodušeně nazvat tamní »hluboký stát« (deep state), demokraté, velká část amerických médií, americká kavárna a mnozí další proti Trumpovi a nejednotným republikánům. Protože se blíží prezidentské volby (plánovány jsou na 3. listopadu 2020), je v boji o přízeň voličů cokoliv dobré. Tak se tragické zabití prchajícího černošského kriminálníka Floyda při zatýkání policií v Mineapollisu stalo záminkou k tažení proti republikánům a Trumpovi speciálně. Tedy, dokud bude v USA platit svoboda nosit zbraň a být připraven ji prakticky kdykoliv proti komukoliv použít, bude i policie USA nutně surová a podobné průšvihy budou na denním pořádku bez ohledu na barvu pleti. Hnutí Black Lives Matter (Na černých životech záleží, samozřejmě by mělo záležet na všech lidských životech), organizované a placené Trumpovými odpůrci, má nejednou i velice bizarní podoby - rušení policie některými radnicemi ovládanými demokraty a následný prudký růst zločinnosti, drancování majetku černošských živnostníků černošskými gangy a tak dál. Četné demonstrace včetně strhávání soch skutečných i domnělých otrokářů (charakteristické je zde německé tričko »ničitel soch 2020«, není podstatné, koho socha zpodobňuje) nehledě na karanténní opatření. Jejich dopad na šíření koronaviru je negativní, ale neví se, jak moc.

Situace zůstává vážná

USA zůstávají koronavirem nejpostiženějším státem světa. K 24. září bylo v USA koronavirem infikováno již 7 159 000 občanů, počet aktivně infikovaných činí přes 2 538 000 osob a na COVID-19 nebo v přímé souvislosti s ním v USA zemřelo již přes 207 000 osob. V těchto ukazatelích zaujímají USA nelichotivé první místo na světě. Na výši ekonomických ztrát se radši neptejte, o připravenosti obou hlavních kandidátů na prezidenta neuznat pro ně možný nepříznivý výsledek voleb pro údajné podvody druhé strany a další propad prestiže USA ve světě nemluvě. Nelze předpokládat, že by vítězství toho či onoho na pandemii koronaviru v USA mělo vliv. Bez hlubokých systémových změn se v USA mnoho k lepšímu nemůže změnit.

Jan ZEMAN