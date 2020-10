Ilustrační FOTO - Pixabay

Hrabošů bylo v září více než před rokem

Hraboši byli v září přemnoženi více než loni. Vyplývá to z údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), podle kterých intenzita dosáhla 1059 aktivních východů z nor na hektar. Loni v září ústav zjistil 678 aktivních nor na hektar.

"Nejvíce ohrožené jsou stále porosty v Ústeckém a Středočeském kraji, kde lokálně přetrvávají výskyty přesahující 20násobek prahu škodlivosti. K mírnému poklesu početnosti došlo pouze na několika jejich lokalitách. Značné riziko hrozí v kraji Pardubickém a Královéhradeckém. Do seznamu kalamitně ohrožených okresů přibylo od srpna celkem 15 okresů, za poslední týden dva další," sdělila ČTK mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková. Aktuálně je 26 okresů s kalamitním přemnožením hrabošů. V nich ústav doporučil nevysévat meziplodiny.

ÚKZÚZ už před měsícem upozornil, že populace hraboše vzrůstala kontinuálně od května do srpna. Ústav na konci prázdnin vydal nařízení o mimořádném použití jedu na hraboše, očekával pak jejich klesající počty v září. Počty klesly o desetinu.

"Mezi opatření, která ÚKZÚZ v boji proti hraboši dále doporučuje mimo důkladné předseťové přípravy, je i odstranění výdrolu polních plodin, které slouží jako úkryt a zdroj potravy. Ze zkušeností minulého roku očekáváme opakovanou rekolonizaci ploch s letošními ozimy," dodala Kršková.

Hraboši se v Česku přemnožili už dříve, z boje proti nim se stalo loni politikum. ÚKZÚZ loni v létě povolil rozhoz jedu na povrch půdy na velké části území ČR. Ministerstvo zemědělství ale po vlně kritiky ochránců přírody a ministerstva životního prostředí účinnost povolení pozastavilo. Později se po plošné aplikaci jedu na Moravě našlo skoro 80 uhynulých zajíců a několik bažantů, u kterých testy prokázaly zbytky jedu. Součástí Stutoxu II je toxický fosfid zinku. Letos v červenci ústav s odkazem na údaje veterinářů a ornitologů ohlásil, že se nepotvrdily obavy, že na jed proti hrabošům budou plošně umírat jiná zvířata, jako sovy nebo zajíci.

Česká společnost ornitologická ale upozorňuje na to, že povolení jedu ohrožuje sýčky. Ti se hraboši živí a polykají je vcelku. Hraboši, kteří požijí jed Stutox, jsou pro sýčky snadnou ale přiotrávenou kořistí. V ČR přitom této malé sovy v ČR zbývá posledních 100 až 130 párů, uvedli ornitologové.

(čtk)