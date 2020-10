Novozélandské město Nelson. FOTO - Wikimedia commons

Nedostupné bydlení

Novozélandské město Nelson, ležící v oblasti známé vinicemi a působivou krajinou, vždy přitahovalo lidi, kteří si hledali výdělek, říká Chris Rodley. Jenže tuto jeho schopnost teď zastínil celostátní nedostatek bytů, kvůli kterému i lidé s vysokými příjmy mají problémy najít bydlení. Rodley proto tvrdí, že problém s byty omezuje růst jeho technologické firmy.

Nedostatek bydlení na Novém Zélandu představuje tvrdý politický oříšek pro premiérku Jacindu Ardernovou, která chce v parlamentních volbách obhájit funkci. Z dlouhodobého problému se stala žhavá předvolební aktualita. Nedostatek bydlení a skokový růst cen bytů se dotýká rozsáhlých vrstev společnosti. Vlastní bydlení si nemohou dovolit mladí lidé a zdražování dostalo pod tlak lidi žijící na okraji společnosti. Pod tlakem jsou i Novozélanďané s průměrnými příjmy, a to také kvůli pandemii, jež způsobila nejhlubší propad ostrovní ekonomiky za poslední desetiletí. »Pomáhá mi to, že Nový Zéland je nyní strašně atraktivní místo na žití,« tvrdí Rodley, jednatel firmy dodávající vybavení pro systémy kamerového záznamu na lodích. »Růstu mé společnosti se ale nedotýká jen to, že bydlení je drahé, ale že prostě vůbec není,« dodává.

Podle průzkumů má premiérka Ardernová nakročeno k výhře ve volbách. Z celého světa se jí dostávalo chvály za to, jak přistoupila k epidemii a dalším krizím. Nedostupnost bydlení ale není jen hrozbou pro její politickou pověst, je také problémem pro ekonomiku a má hluboké negativní sociální dopady. Novozélandská centrální banka už varovala, že rychlý růst cen nemovitostí v posledních 10 letech může vést ke korekci směrem dolů a ohrozit tak stabilitu finančního systému. Podle agentury Ipsos si víc než tři pětiny Novozélanďanů (62 %) myslí, že si nemohou dovolit koupit vlastní byt. Ještě varovnějším údajem je, že podle názoru 61 % se jedná o dlouhodobou překážku.

Dostupnost bydlení byla tématem i v roce 2017, kdy se Ardernová dostala k moci. Její středolevicová vláda začala řešit tento problém tím, že založila novou agenturu KiwiBuild. Její působení je ale považováno za fiasko. Jedná se o jeden z nemnoha neúspěchů 40leté Ardernové, z níž se stala díky tzv. Jacindomanii domácí i globální ikona. Podle Sama Stubbse, ředitele neziskové organizace Simplicity, budou návrhy mající zlepšit dostupnost bydlení pro mnoho lidí klíčové při rozhodování, koho volit. »Dceři je 17 a je přesvědčena, že vlastní byt si nikdy nekoupí. Takto novozélandský sen nevypadá. To není Nový Zéland, kde bych chtěl žít,« říká Stubbs. Nedávný průzkum společnosti Demographia ukázal, že Nový Zéland patří mezi země, jež jsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), s nejméně dostupným bydlením. Data společnosti Quotable Value, jež se zabývá cenami realit, ukazují, že za posledních 10 let se ceny bytů zvýšily o 90 % a v posledních třech letech o 20 až 30 %.

Podle realitních expertů na Novém Zélandu schází přes 100 000 bytů, od června 2018 do července 2020 vláda nechala či pomohla postavit 6000 bytů. Dalších 4000 bytů je stále ve výstavbě. Podle expertů je hlavní problém, že stavba nových bytů je příliš drahá a zdlouhavá. Vládám se nepodařilo zjednodušit pravidla územního řízení, což způsobilo nedostatek stavebních pozemků. Podle soukromých developerů jsou náklady a povolování významnými překážkami pro dostupnost bydlení. »Soukromé firmy mají kapacitu stavět o mnoho více než dnes, ale to by musela být zrušena některá ustanovení, jež se týkají poplatků a povolování nových staveb ze strany místních úřadů,« tvrdí Israel Cooper, výkonný ředitel stavební firmy Home, jež se zaměřuje na rezidenční projekty a sociální bydlení. Koronavirus navíc podmínky ještě o něco zhoršil. Za pandemie se postavilo málo nových bytů, mnoho Novozélanďanů žijících v zahraničí se vrátilo domů a současně tradičně nízké úroky nafoukly poptávku po hypotékách. Nedostatek bytů silně pociťují lidé, kteří žijí na okraji společnosti. Desítky tisíc osob žijí v přeplněných bytech, nouzových příbytcích, autech a na ulici. Analýza sčítání lidu z roku 2018 ukázala, že zhruba 1 % z pětimilionového obyvatelstva Zélandu zažilo vážné problémy s bydlením. Zvláštní zpravodajka OSN pro dostupné bydlení Leilani Farhaová uvedla, že problémy s bydlením představují na Novém Zélandu »krizi lidských práv«. »Lidi žijí prakticky v otroctví. V otroctví žijí ti, kteří mají velmi vysoké hypotéky, na jejichž splacení nestačí jeden příjem. Ale také lidé bydlící v nájmu. Jsou vydáni na milost těm, kdo stanovuje ceny nájmů,« říká Nick Clarge, generální manažer nevládní organizace Habitat for humanity, která pomáhá lidem, již si koupili svůj první byt.

Pozastavení splátek úvěrů, které vyhlásila vláda, skončilo minulý měsíc. Badatelka Kate Amoreová z Univerzity v Otagu tvrdí, že se podmínky pro bydlení od roku 2018 zhoršily. »Na pořadnících na sociální byty dnes čeká více lidí a více domácností se také nachází v bytové nouzi,« dodává.

(čtk)