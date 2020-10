Ilustrační FOTO - Pixabay

Odklad splátek je teprve začátek řešení

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů přijala nová pravidla pro poskytování půjček, jež mají ochránit klienty, kteří využili zákonného odkladu splátek kvůli první vlně pandemie a jejichž finanční situace se nezlepšila ani nyní.

Informoval o tom výkonný ředitel asociace Aleš Janků. Dodal však, že Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), která sdružuje více úvěrových firem, se k iniciativě nepřidala. »ČLFA nemůže jakýmkoli způsobem formovat obchodní strategii svých členů, je to dáno rámcem vymezeným jejími stanovami, ale i platnou legislativou. Od samého počátku koronavirové krize však přistupují všechny naše členské společnosti k zákazníkům velmi vstřícně,« řekl generální tajemník asociace Jaroslav Krutilek.

»Možnost odložit si splátky svého úvěru využilo pouze 13 procent všech bankovních klientů. Banky chování svých klientů pečlivě sledují a vyhodnocují. Ukazuje se, že většina z nich se již vrací do pravidelného režimu splácení. Proto jsme toho názoru, že další plošný odklad splátek není v tuto chvíli potřebný,« sdělila ČLFA. Banky jsou podle ní připravené případné potíže svých klientů se splácením řešit individuálně a najít pro ně řešení »na míru«.

Nová pravidla budou platit od listopadu a vztahují se na případy, kdy splátkové moratorium bylo šest měsíců nebo kratší. Asociace podle Janků sází na princip, že dohoda je vždy oboustranně přijatelnějším řešením než exekuce nebo insolvence.

Pokud o to dlužník požádá, věřitel (člen asociace) u jednorázově splatných půjček nad 5000 korun umožní rozložit splácení dlužné částky nejméně do pěti měsíčních splátek, a to bez navýšení. Podmínkou je zaplacení alespoň pětiny dlužné částky.

U půjček s pravidelnými splátkami nabídne v odůvodněných případech, jako je například ztráta příjmů dlužníka nebo člena domácnosti, rozložení pravidelných splátek na delší období, opět bez navýšení. A v ostatních případech věřitel nabídne dlužníkovi individuální splátkový kalendář. Nová pravidla jsou závazná pro všechny členské firmy asociace. Vztahují se na dlužníky - fyzické osoby nepodnikatele i podnikatele.

Asociace si nechala na konci léta provést průzkum, z něhož vyplynula potřeba přijmout opatření pro období po konci dluhového moratoria. O zákonný odklad splátek požádala přibližně desetina klientů členských firem asociace, což je asi 5000 osob. Z nich více než 55 % může mít po konci moratoria problémy své závazky splácet, dvě procenta dotázaných už rovnou deklarovala budoucí potíže.

(ici)