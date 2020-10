Křižovatka průplavu Duna–Odra–Labe s Glivickým průplavem u Kędzierzyn-Koźle v Polsku. FOTO - Wikimedia commons

Odvážný krok, nebo investice pro investici?

Jeden z největších infrastrukturních projektů v dějinách České republiky, vodní koridor Dunaj-Odra-Labe, včera udělal první krůčky. Vláda schválila přípravu jeho první části na řece Odře mezi Ostravou a polskými hranicemi. KSČM se však obává, že financovat takovýto projekt jen z národních zdrojů, je pro ČR příliš velké sousto.

První etapa výstavby by měla stát zhruba 15 miliard korun. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030. Plán vlády je součástí jejího pokusu »proinvestovat se z krize«, kvůli němuž se urychlují některé infrastrukturní projekty a investice.

Stínový ministr průmyslu KSČM Pavel Hojda je nicméně z vládního kroku v rozpacích. »Ano, KSČM stavbu kanálu dlouhodobě podporuje. Zkrátil by cestu pro říční lodě ze severu Evropy na jih, z Baltu do Černého moře. Koridor by byl zajímavý i pro vnitrostátní dopravu. Ulevil by železnici, hodně nákladu by šlo převézt po vodě. Jenže jsme také vždy říkali, že je nutné, aby se na projektu finančně podílela Evropská unie. A to alespoň z 90 procent. Nyní však slyšíme, že vláda chce utratit vlastních 15 miliard. A to se mi nelíbí. Bojím se, že to může být ‚investice pro investici‘. Jistě, může to pomoci několika stavebním firmám, dá jim to zakázky a perspektivu, ale pro celou Českou republiku je v dohledné době přínos nulový,« upozornil Hojda a dodal, že přínos projektu se nemůže zvýšit do té doby, dokud nebude pro velkokapacitní dopravu splavněno Labe od Děčína. Tam by podle Hojdy vláda měla namířit investiční aktivitu spíše.

Stínový ministr průmyslu KSČM Pavel Hojda.

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) však na kanál vsadil. »Projekt se nám zdá realizovatelný a proveditelný. Studie potvrdila, že to dává smysl a pomůže to regionu,« uvedl včera Havlíček po jednání vlády. Podle Havlíčka by zesplavnění Odry usnadnilo přístup regionálního průmyslu na evropské a světové trhy. Počítá se i s rekreační plavbou a turistickým využitím. Ministr nicméně zdůraznil, že stát se zaměří především na propojení Dunaje s Odrou, Labe zůstává zatím ve výhledech do daleké budoucnosti.

Schválený úsek by měl začínat na Odře v ostravské části Svinov a pokračovat až k polským hranicím. Zde by se měl napojit na polskou část vedoucí až k městu Koźle. Stavba by měla na české straně zahrnovat rekonstrukci sedmi silničních a jednoho železničního mostu, dále dvou plavebních komor a vybudování přístavu ve Svinově. Podle ministerského dokumentu by pro co nejefektivnější využití vodní cesty měla být hloubka pět metrů a šířka plavební dráhy okolo 40 metrů.

Stavba úseku ze Svinova k polským hranicím podle odhadů vyje na 15 miliard korun, dalších 29 miliard pak bude stát polská část koridoru do Koźle. Obě země o projektu a vlastním postupu průběžně jednají.

Úsek z Ostravy do Polska by se tak stal první části zvažovaného vodního koridoru, který podle původních předpokladů měl spojit Odru s Dunajem a Labem. Podle studie proveditelnosti měl celý projekt vyjít na téměř 586 miliard korun. Ministerstvo však loni rozhodlo, že další analýzy se zaměří na propojení Odry s Dunajem, které vycházelo ze studie jako ekonomicky nejefektivnější. Naopak napojení labské části za více než 300 miliard korun vyhodnotilo jako nevýhodné a technicky nejnáročnější. Stát si zatím pro labskou část ponechal územní rezervu pro případnou změnu rozhodnutí v budoucnu.

Projekt, který dlouhodobě prosazuje prezident Miloš Zeman, by podle zastánců přinesl ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v ČR a umožnil lepší hospodaření s vodou. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný negativní dopad na krajinu a vodní režim v zemi.

