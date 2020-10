Ilustrační FOTO - Haló noviny

Paříž v nejvyšším stupni rizika

V Paříži platí nejvyšší stupeň rizika nákazy koronavirem.

Bary budou na dva týdny zavřené, restaurace musí zavést přísnější hygienická pravidla, informovalo francouzské ministerstvo vnitra.

Úřad francouzského ministra vnitra Jeana Castexe uvedl, že epidemická situace se ve francouzské metropoli nezměnila od poloviny minulého týdne, kdy město překročilo všechna tři kritéria nejvyššího stupně rizika.

Má-li v nějakém francouzském městě platit nejvyšší stupeň rizika, musí míra nakažených seniorů překročit 100 osob na 100 000 lidí, v běžné populaci pak 250 infikovaných na 100 000 lidí a lůžka intenzivní péče musí nejméně ze 30 % zabírat pacienti s nemocí COVID-19.

»Nyní více než kdykoli dříve« se má v oblasti Paříže upřednostňovat práce z domova a univerzitní sály by měly být jen z poloviny plné, uvedl resort vnitra v prohlášení. Zostřená pravidla mají platit na dva týdny.

Před týdnem byly zavřeny restaurace a bary na dva týdny v jihofrancouzském městě Marseille, které se potýká s druhou vlnou nákazy. Nařízení vyvolalo protesty a bylo neúspěšně napadeno u soudu. Úřady uvažují o zařazení do nejvyššího stupně rizika i dalších měst.

Francie v neděli ohlásila 12 565 nových případů nákazy koronavirem; v sobotu byl nárůst rekordní, a to o 17 000 lidí. Celkem se zde dosud nakazilo 619 190 lidí a na nemoc COVID-19 zemřelo 32 230 pacientů. Za uplynulý týden skončilo v nemocnici 4264 nakažených, z toho 893 na jednotce intenzivní péče. Z provedených testů bylo v neděli pozitivních 8,2 %. Podíl testů s pozitivním výsledkem stoupá, v sobotu to bylo 7,9 %.

Co se týče počtu nakažených, Francie se globálně těsně nedostala do desítky nejvíce postižených zemí. Co do počtu mrtvých je Francie celosvětově osmá; z evropských zemí pak třetí po Británii a Itálii a před Španělskem.

(čtk)