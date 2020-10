Pavlu Kováčikovi už je mnohem lépe

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik je už na tom po pátečním těžkém úrazu, kdy se pod ním propadla střecha jeho chalupy na Nymbursku při její opravě, mnohem lépe. Z Nymburka ho převezli na ortopedii do pražské nemocnice Na Bulovce. Nebylo vůbec jednoduché se mu dovolat...

Operace podle slov lékařů není nutná, takže ho čeká konzervativní léčba. Kováčik se z nejhoršího otřepal poměrně rychle a hodně chválí péči zdejšího personálu. V rozhovoru pro Haló noviny rozhodně odmítl, že se při náročné práci na střeše tak trochu jako každý jiný chlap předváděl, místo aby ji přenechal odborníkům. »Takové věci dělám odjakživa – stavím, přistavuji, rekonstruuji, opravuji atd. Ale tentokrát jsem se propadl po hlavě dva metry vysokou stříškou, kterou jsem pokrýval. Trochu jsem si přitom také poranil hlavu, takže lékaři měli co napravovat. Střecha byla dobrá, ale napršelo do ní a pnutím dřeva se utrhaly hlavice od šroubů,« svěřil našemu listu.

Pavel Kováčik (KSČM).

Předseda poslaneckého klubu KSČM už není v nemocnici Na Bulovce na jednotce intenzivní péče, ale na »normálním« pokoji. »Mám dvě zlomeniny v oblasti krční páteře, a po nedělní magnetické rezonanci lékaři rozhodli, že léčba bude konzervativní a bude trvat zhruba šest týdnů. Zachránilo mi život, že nedošlo k poškození měkkých vazů okolo zlomenin, takže se to dá léčit konzervativně. Operace tedy nebude nutná. Ale šest týdnů léčba potrvá, jakmile však budu moci, vyrazím do práce... Zatím ležím jako lazar na zádech. Už mluvím dobře, bolesti mi tlumí medikamenty, ale musím být trpělivý. Na krku mám tvrdý límec, aby se mi nepohnula krční páteř,« svěřil Kováčik našemu listu.

Mnoho kolegů, kamarádů i přátel z politiky, ale také třeba z byznysu nebo zájmových organizací mu píše a telefonuje s přáním rychlého uzdravení. Hodně si cení toho, že si na něj vzpomněli mnohdy i neznámí lidé a přejí, aby byl brzy zase na nohou.

Na Bulovce je podle komunistického poslance úžasný pracovní kolektiv, sestřičky jsou »naprosté profesionálky a stejně jako sanitářky a lékaři se tu o pacienty starají úžasně. Jsou to profesionálové na svém místě,« prohlásil ještě ne zcela normálním hlasem Pavel Kováčik. Stále je slyšet, že se mu nemluví úplně dobře, i když on sám už je optimista. Cítí se dobře a je si vědom toho, že mohl dopadnout mnohem hůř. Podle lékařů měl opravdu velké štěstí.

Vezme si z toho ponaučení a příště už na střechu nepoleze? V pětašedesáti to přece jen už je riskantnější než třeba ve třiceti. »Nyní už na všechny střechy mohu lézt, protože propad už mám za sebou. Akorát nepolezu před manželkou. Ta byla u toho, když jsem se propadl, dávala mi první pomoc, a záchranka z Nymburka byla opravdu rychlá,« pochvaloval si Kováčik s tím, že sice momentálně nevyhrál volby na Znojemsku, kde kandidoval za KSČM do Senátu, neprobojoval se ani do druhého kola, vyhrál však zdraví a život. »Ne že bych od politiky a práce dával ruce pryč, ale chvíli musím počkat, než si trochu to zdraví poopravím,« dodal asi s pochopením nás všech.

(ku)