Lidovci navrhli změny v ošetřovném

Ošetřovné při výuce na dálku a při karanténě dítěte kvůli koronavirové nákaze by se mělo vyplácet po celou dobu uzavření školského zařízení nebo karantény. Dávka by činila 80 procent denního vyměřovacího základu a vyplácela by se na děti do 13 let.

Počítá s tím novela zákona, kterou do Sněmovny předložili poslanci KDU-ČSL. Vedle zaměstnanců by na dávku měli nárok také někteří lidé, kteří pracují na dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce.

Vládní koalice ANO a ČSSD se nedohodla na obdobném návrhu ministerstva práce a sociálních věcí. Podle politiků hnutí premiéra Andreje Babiše by úprava mohla ohrozit ekonomiku. Návrh ministerstva práce vedené sociální demokratkou Janou Maláčovou předpokládá na rozdíl od lidovecké iniciativy například ponechání standardní dávky 60 procent denního vyměřovacího základu.

Předloha z pera ministryně práce je bližší také poslancům KSČM.

»Podporujeme verzi, která je připravená na ministerstvu práce a paní ministryně Maláčová už jen čeká, kdy ji může předložit. Hnutí ANO s návrhem ČSSD nesouhlasí, chce ošetřovné ponechat v současné podobě, ale myslím si, že ty hrátky už jsou zbytečné. Za nás je to vůči všem zaměstnaným lidem nezodpovědnost současné vlády a amaterismus,« okomentovala postoj vlády k připravené předloze stínová ministryně práce za KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Vláda podle ní nekoná navzdory urgenci zástupců KSČM, kteří ještě před volbami požadovali, aby se tato norma projednávala společně s návrhem na zavedení takzvaného kurzarbeitu, o němž bude Sněmovna jednat zítra. Hnutí ANO to však odmítlo. »Pro nás je to zásadní věc, která by měla být v současné době jednou z priorit a Sněmovna by to měla projednat,« uvedla Aulická. Lidovci tak podle ní předložením svého návrhu reagovali právě na tento zmatek v koalici.

Zavřít ekonomiku si republika dovolit nemůže

Pokud jde o lidovecký návrh, Aulická nesouhlasí s tím, aby ošetřovné bylo ve výši 80 % redukovaného denního základu. »To je v podstatě sto procent čisté mzdy zaměstnanců a v tuhle chvíli i s ohledem na vývoj ekonomiky si myslím, že pokud by to opravdu nebylo dlouhodobě, pokud by rodiny měly zůstávat doma například 14 dní, tak těch 60 % redukovaného denního základu, tím pádem zhruba 80 % čisté mzdy, je v tuhle chvíli dostatečné,« uvedla komunistická poslankyně. O osmdesáti procentech by se podle ní komunisti začali bavit ve chvíli, kdy by docházelo k nějakému zásadnímu opatření a ekonomika by byla uzavírána na delší dobu. Zatím se to nepředpokládá, i když ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) už uvedl, že by se mu to líbilo. To si ale podle Aulické Česká republika v současné době už dovolit nemůže. »I v reakci na to, co se odehrává ve zdravotnictví, kde je nedostatek zdravotníků, hlavně sester, tak my bychom rádi zůstali u vládního návrhu, to znamená ošetřovné pro děti do 13 let ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu a po celou dobu karantény,« shrnula stínová ministryně pohled komunistů na změny v ošetřovném.

Nyní na děti do deseti let po devět dnů

Nyní se ošetřovné poskytuje na děti do deseti let po devět dnů, samoživitelkám a samoživitelům na školáky do 16 let až 16 dnů. Dávku zvýšenou na 80 procent vyměřovacího základu rodiče pobírali na děti do 13 let po dobu uzavření školských zařízení při první jarní vlně epidemie nového koronaviru.

Lidovecká úprava by podle předlohy obsáhla období do konce června příštího roku, kdy končí nynější školní rok. Ošetřovné by se neposkytovalo například o školních prázdninách, při vyhlášení ředitelského volna a při omezení výuky jen v jednotlivých dnech. V porovnání s jarem předloha počítá podle předkladatelů s jednodušším procesem podávání žádosti o ošetřovné. Náklady na státní rozpočet odhadli na 87 milionů korun měsíčně.

Předlohu poslanců KDU-ČSL nejprve posoudí vláda. Rozhodne o ní Parlament. Předkladatelé chtějí, aby Sněmovna schvalovala předlohu zrychleně už v prvním čtení.

(jad)