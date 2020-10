S »pravdou« to není tak jednoduché

Co je to pravda? Je jedna, nebo každého z nás? Tedy vlastní pravda, která je víc než pravda druhých? Zdají se vám tyto otázky nesmyslné? Ale nesmyslné nejsou. Jistě každý z nás někdy přemýšlel o »své pravdě, když třeba narazil na »pravdu« toho druhého. Možná jste si dávali i otázku, zda existuje »absolutní pravda« či alespoň »pravda pro většinu z nás«. Kdysi jsme se učili, že »pravda« má svůj politický rozměr. Jiná je pro revolucionáře, jiná pro ty, co brání jakékoli změně. Pochopili jsme, že »velká pravda« je vlastně třídní či třídně-společenská záležitost a ta »malá« má zase své osobní limity.

Tyto myšlenky mě napadly, když jsem přemýšlel o slovech, která zazněla ze Senátu a týkala se jeho předsedy, který se nedávno vrátil ze své »spanilé jízdy« na Tchaj-wan. Kdosi tu z okruhu pana Vystrčila po návratu řekl: »Za svou pravdou stál.« Ano, opravdu, ale za tou jeho a Jaroslava Kubery, jenž celou akci vlastně rozvířil. »Pravdou kuberovsko-vystrčilovskou«. Vlastně ani ne tak »pravdou«, ale politickým postojem. Vidíte, jak jednoduše vznikají zmatky a ideologické nesmysly. Najednou slovo pravda má jiný význam a vůbec se netýká nás druhých, kteří máme jiné postoje.

Je »pravdou«, tak zní má otázka, že Kuberova »pravda« je »pravdou« nás všech? Ta jeho vychází z politického postoje, do něhož je na jedné straně zamíchána nenávist ke společenskému řádu současné ČLR, na druhé straně pak z osobního přesvědčení, že jedinými hlasateli svobody a demokracie je on a jeho skupina. Ti druzí přece nemají »pravdu«, a tudíž lžou, zkreslují, chtějí zničit demokracii a svobodu a jako takové je nutné smést z jeho představy politického života. Přitom se jako hrdina staví proti všem dalším ústavním činitelům a vládnímu postoji.

A jsme zase u postoje. Nikoli u »pravdy«, i když právě na Vystrčilově »pravdě« bychom mohli najít přemíru politiky. Zájem našeho státu se kryje s postojem Evropské unie uznávající jednu Čínu. Zájem pana Vystrčila je totožný s postojem Spojených států, jejichž jménem ministr zahraničí Pompeo mu také poděkoval. Takže čí vlastně »pravdu« pan Vystrčil hájil? Tu naši, odpovídající našim zájmům, či tu cizí, našim zájmům neodpovídající?

Vidíte, že ani s »pravdou« to není dnes tak jednoduché.

Otakar ZMÍTKO