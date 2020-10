Ilustrační FOTO - Pixabay

Pražské letiště zvýší cenu letenek

Ceny letenek na pražském letišti se zřejmě v příštím roce mírně zvýší, letiště totiž zvedne infrastrukturní poplatky. Důvodem zdražení služeb jsou investice letiště do infrastruktury a také současná koronavirová krize. Cena jedné letenky tak může v příštím roce stoupnout zhruba o 80 korun, řekl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Zvýšit by se měl především tzv. odletový poplatek. Mírně se mají podle Pacvoně navýšit ceny za využití odbavovací přepážky, a to u nejčastějšího typu letadla o 39 haléřů za cestujícího, dále za využití klimatizace v nástupních mostech o 21 hal. na pasažéra a za využití nástupního mostu pak přibližně o 1,50 Kč na jednoho cestujícího. Vedle toho by se ovšem měl posílit takzvaný incentivní program, čímž dopravci získají až pětinu odletového poplatků nazpět. V souhrnu tak letenky mohou zdražit zhruba o 80 Kč.

Zdražení poplatků letiště navrhuje z několika důvodů. Tím hlavním je průběžná modernizace infrastruktury, což se promítne právě i do výše poplatků. Letiště to dopravcům oznámilo už loni. Další příčinou plánovaného navýšení poplatků je zhruba dvouprocentní snížení těchto plateb v posledních čtyřech letech. Do rozhodnutí se pak promítla také současná koronavirová krize a značné snížení poptávky po létání. Například v srpnu sice letiště navýšilo oproti předchozím měsícům počet odbavených pasažérů na 350 000, to však bylo meziročně o 82,6 procenta méně. Během podzimu navíc nejspíš budou počty cestujících dále klesat.

Letiště v minulých měsících a letech investovalo například do nových odbavovacích přepážek na terminálech, čekáren, nástupních mostů či kontrol, do nové třídírny zavazadel a dalších staveb. Jedním z nejnověji dokončených projektů je také nově otevřené operační centrum pro kybernetickou bezpečnost.

(ici)