Ilustrační FOTO - Pixabay

Oslava kulatin jednotného Německa se šmouhami

Ani 30 let po znovusjednocení Německa není většina Němců přesvědčena o jednotě země. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Forsa, podle kterého Německo za »srostlé« považuje 47 % respondentů, zatímco podle 49 % rozdíly stále převažují. Pro srovnání, v loňském roce anketa skončila poměrem 51:45 % ve prospěch úspěšného sjednocení.

Důvěra v německou jednotu je vyšší tradičně na západě, kde o ní nepochybuje 51 % dotázaných, zatímco 44 % přiznává spíše rozdíly. Naopak na východě považuje sjednocení národa za úspěšné jen 25 % dotázaných a 72 % vidí převažující rozdíly.

O úspěšném znovusjednocení Německa jsou přesvědčeni spíše mladší lidé. Respondenti ve skupině 14-21 let vnímají Německo jako jednotné v 66 % případů, na rozdíly poukazuje 32 %. V kategorii 22-29 let, což jsou ročníky narozené po opětovném spojení Německa, o jednotě hovoří 46 % účastníků ankety, 48 % pak o rozdílech. Většina lidí v rozmezí 30-44 let je o jednotě opět překvapivě přesvědčena, a to poměrem 51:40 %. Nejvíce pak rozdíly vnímají senioři nad 60 let, a to 57:40 %.

Zemi jako jednotnou hodnotí spíše příznivci konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové (56 % respondentů), následovaní voliči sociální demokracie (SPD; 48 %) a Zelených (47 %). U příznivců Die Linke. je to 30 %, liberálů (FDP; 36 %) a krajně pravicové protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD; 39 %).

Zatímco názor na úspěch sjednocování Německa není jednoznačný, v otázce dalších výzkumů a rozborů autoritářské minulosti někdejší Německé demokratické republiky (NDR) to neplatí. S tlustou čárou za historií by souhlasilo 16 % dotazovaných, zatímco pro 83 % respondentů je téma stále důležité. Na 56 % respondentů se domnívá, že vyrovnání se s diktaturou posiluje demokracii.

V anketě podle ČTK také 18 % lidí uvedlo, že nynější Spolková republika omezuje občanské svobody podobně jako dříve NDR. Největší podpora tohoto názoru je mezi sympatizanty AfD (65 %) a nejmenší u příznivců Zelených a CDU/CSU (šest, respektive sedm procent). Takový závěr naopak 80 % respondentů odmítá.

(rom)