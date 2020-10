Ilustrační FOTO - Pixabay

Odbory chtějí růst platů

Odborová konfederace vyzývá vládu k jednání o růstu platů ve veřejném sektoru pro příští rok. Pro zdravotníky žádá navýšení tarifů o 15 procent, pro učitele o deset procent a pro hasiče, policisty, úředníky a ostatní pracovníky pak o sedm procent.

Asociace samostatných odborů (ASO) jako druhá největší centrála přidání učitelům a zdravotníkům podporuje, je ale proti zvýšení platů úředníků.

Vláda už ohlásila, že počítá s úpravou výdělků ve školství. Putovat by do nich mělo o devět procent peněz víc než letos. Zatím není jasné, kolik z toho dostanou učitelé do tarifů. Navýšení platů ve veřejné sféře se odrazí ve výdajích rozpočtu, který se koalice podle premiéra Andreje Babiše (ANO) chystá projednávat v pátek. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dřív naznačila, že by lidé místo navýšení výdělků mohli příští rok získat víc peněz díky zrušení superhrubé mzdy. To ale v návrhu rozpočtu není. Babiš na pondělním sněmu Svazu průmyslu a dopravy řekl, že »superhrubá mzda bude zrušena definitivně«.

ČMKOS je proti tomu, aby se přidání nahradilo snížením daně. Varuje před výpadkem příjmů rozpočtu v krizové době. »Požadavek odborů je jednoznačný: Okamžitě začít jednat,« řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

První jednání odborářů s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD), jejíž úřad připravuje nařízení o navýšení platů, se konalo v polovině července. Následoval příslib pokračování debaty se členy vlády v srpnu po vládních prázdninách. Vyjednávání se neuskutečnilo. Mluvčí svazů veřejného sektoru Pavel Bednář podotkl, že ministerstvo financí teď rozeslalo návrh rozpočtu bez toho, aby o něm diskutovalo s odbory a zaměstnavateli. Předák připomněl, že vláda uzavřela s odbory kolektivní dohodu vyššího stupně. »Je v ní zakotvena povinnost obou smluvních stran zahájit nejpozději do konce prvního čtvrtletí vyjednávání ve věci valorizace platových tarifů státních zaměstnanců,« uvedl Bednář. Požádal tedy Maláčovou o svolání jednání.

S menší odborovou asociací, která zastupuje vlivné železničářské a lékařské odbory, se ČMKOS plně na požadavcích neshodne. ASO podporuje navýšení platů učitelům a zdravotníkům, staví se ale proti růstu výdělků úředníků.

»Jejich počet v posledních několika letech neustále roste, jsem zásadně proti navyšování jejich platů,« sdělil předák asociace Bohumír Dufek. Podle něj by úředníci měli být v krizi solidární s ostatními zaměstnanci, jimž v době epidemie klesl příjem. Dufek také kritizoval práci úřadů s dlouhými vyřizovacími lhůtami. Souhlasí s tím, že výdělky se dají zlepšovat jinak než zvýšením tarifů. Je pro zrušení superhrubé mzdy a snížení daně.

ČMKOS na navýšení platů trvá. Poukazuje na vysokou inflaci. Podle Středuly by vláda měla podpořit ekonomiku posílením kupní síly, víc by pak stát také vybral na odvodech a daních.

Podle zprávy informačního systému o průměrném výdělku v prvním pololetí pracovalo ve veřejném sektoru 642 100 lidí. Průměrný plat činil 39 894 korun. Meziročně se zvedl o 7,6 procenta. Polovina pracovníků veřejného sektoru vydělávala víc než 37 303 korun.

Naposledy výdělky ve veřejném sektoru rostly v lednu. Učitelům se tarif zvýšil o osm procent, tedy o 1084 až 3534 korun. Další peníze mají dostávat v odměnách. Většina ostatních pracovníků si polepšila o 1500 korun bez ohledu na pozici, zkušenosti a vzdělání. Toto plošné přidání prosadila ASO. Víc letos dostali jen zaměstnanci v kultuře, nezdravotnické profese a technický personál, a to o 1830 až 3180 korun. Po zrušení nejnižší platové tabulky se totiž přesunuli do tabulky s vyššími částkami.

(ste)