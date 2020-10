Kriticky o současné armádě

Opatření proti šíření koronaviru zasahují plánované akce, besedy, konference. Vstoupila i do programu 3. ročníku tzv. Valdštejnských besed, které se pravidelně konají v pražské Valdštejnské ulici v režii Jazzové sekci za součinnosti spolku Šance na návrat. Říjnová beseda je zrušena, zářijová na téma Současná armáda v ČR ještě proběhla v zahradě Galerie JS.

Panelisté vystupovali kriticky, shodli se, že je potřebná zásadní proměna armády, čemuž ovšem musí předcházet společenská objednávka. Je nutné nejen u mladé generace pěstovat povědomí příslušnosti k vlasti.

Podplukovník v. v. Ivan Kratochvíl z Čs. vojáků v záloze za mír na otázku »Jaký je současný stav Armády ČR?« odpověděl konkrétně: »Armáda ČR není armádou ČR. Armáda má plnit v první řadě obranné funkce. To, co máme, je expediční pomocný sbor, který vykonává práci v součinnosti vyšších celků jiné větší armády – které, domyslete si sami.« Přitom zajistit bezpečí je úkolem státu. Návyky, které armáda u mladých mužů pěstuje, jsou nutné pro disciplínu. Kratochvíl podtrhl nezbytnost výcviku branců. Těch, kteří dobrovolně »jdou na vojnu«, není mnoho. »Lidí, kteří jsou sami k sobě tvrdí, je málo. A z kluků udělat chlapy nějakou dobu trvá.«

Skutečnost, že armáda není schopna přijímat ve velkém množství brance, byla-li by povinná vojenská služba, potvrdil poslanec SPD Jiří Kobza. Armáda již nemá materiální podmínky pro jejich přijetí, není tolik výcvikových základen atd., musel by být zaveden jiný systém. »Třicet let se pořád mluví o lidských právech, ale o občanských právech se nemluví,« podotkl s tím, že »vedle lidských práv nemáte povinnosti, u občanských ano«. Základní občanskou povinností je dle něho kupř. platit daně či v případě nebezpečí bránit svou vlast. K tomu by také měly vychovávat školy.

Co se týče výše výdajů na armádu, kterou mají členové NATO naplnit, tedy dvě procenta HDP, panelisté zapochybovali. »Doufám, že se k tomu státní rozpočet dostane co nejpozději,« poznamenal Kratochvíl. Za současného stavu a podmínek je vysoce pravděpodobné - jak je přesvědčen - že by ministerstvo obrany koupilo namísto dobré a optimálně oceněné vojenské techniky »střepy na konci své životnosti« a ještě předražené. Obdobně Kobza za drahé považuje českou armádou nakupované americké vrtulníky, »což je paradox, protože Američané sami si kupují italské«. Diví se, že se nekupuje primárně česká vojenská technika, nýbrž zahraniční, podle něho navíc zbytečně drahá. »NATO je nákupní společenství, které slouží k tomu, aby se vysloužilé předražené systémy prodaly ještě za výhodné peníze nějakým ‚troubům‘, kteří jsou natolik podřízení, aby si na to půjčili – nejlépe v Americe, a zaplatí to,« uzavřel toto téma.

Alternativou je neutralita

Připomínka dávných slibů prezidenta Václava Havla, že by měla být zrušena Varšavská smlouva i Severoatlantický pakt současně, zazněla na konci besedy. Jak by to vypadalo, kdyby oba vojenské pakty zmizely ze scény? O svou bezpečnost bychom se museli postarat sami, vysvětlil Kratochvíl. Nebyla by zrušena vojenská prezenční služba a »nebylo by rozkradeno to, co bylo v armádních skladech«. Podle dalšího účastníka besedy, Milana Urbana, by se obrana realizovala podle švýcarských podmínek, tedy neutralitou. »A není zde jen třetí článek Severoatlantické smlouvy, ale také první, tj. řešit všechny konflikty mírovými prostředky,« připomněl Urban, že i samotné NATO má ve svých dokumentech zásady, které by měly členské země, tedy i ČR, dodržovat.

Bude-li to možné, organizátoři připravují na 23. listopadu do Soukenické 3 (Slovenský institut) v Praze další Valdštejnskou besedu, tentokrát na téma Negativní sociální jevy.

(mh)

FOTO – print screen Raptor TV