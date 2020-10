Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Vedení KSČM dá funkce k dispozici

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip i místopředsedové strany dají na pátečním jednání Výkonného výboru ÚV KSČM své funkce k dispozici. Je to reakce na výsledek senátních a krajských voleb.

Filip to uvedl po poradě úzkého vedení strany. Nevyloučil však, že by se na plánovaném listopadovém sjezdu KSČM znovu ucházel o předsednickou funkci. Filip řekl, že bude záležet na výkonném výboru, zda nabídku složení funkcí od vedení strany přijme.

Rozhodnutí výkonného výboru může ještě revidovat Ústřední výbor KSČM, jehož jednání je plánováno na 14. listopad. O dva týdny později se má uskutečnit sjezd strany, kde je na programu volba nového vedení.

»Myslím, že je logické, že jednotliví funkcionáři, jak já nebo místopředsedové, zváží nejen své nominace, ale i svůj podíl na výsledku voleb,« řekl.

Před novináře Filip předstoupil společně se všemi členy vedení s výjimkou europoslankyně Kateřiny Konečné, která je pracovně ve Štrasburku. Pátečního jednání by se už podle něj Konečná měla účastnit. Na jednání výkonného výboru byli pozváni i šéfové krajských organizací.

Páteční výkonný výbor by měl také zhodnotit výsledek voleb i reakci na ně. Podle Filipa je třeba zjistit, kde KSČM chybovala v kampani, zda nesestavila špatné kandidátky a zda fungovala spolupráce mezi stranickým ústředím a krajskými organizacemi.

Sjezd KSČM by se měl uskutečnit 28. listopadu. Filip neočekává, že by jeho konání znemožnila restriktivní opatření přijatá kvůli epidemii koronaviru. »Doufám, že to bude už doba, kdy velikost sálu v Brně a možnosti rozmístění nám umožní sjezd normálně konat,« řekl.

(r)