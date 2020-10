Ilustrační FOTO - Pixabay

Válku o Náhorní Karabach vyrobil Erdogan

Hlavním podněcovatelem konfliktu v Náhorním Karabachu je turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. V rozhovoru s ruskou agenturou RIA Novosti to řekl syrský prezident Bašár Asad. Prohlásil také, že v oblasti této kavkazské enklávy jsou rozmísťováni bojovníci ze Sýrie.

Podle agentur po několikadenním intenzivním bombardování vládl v karabašském středisku Stěpanakertu klid. Arménské úřady v Náhorním Karabachu ale oznámily ztrátu dalších 21 vojáků. Mnoho lidí přesto vyšlo ze sklepů používaných jako kryty, aby si obstarali jídlo. Mnozí přišli obhlédnout škody na svých domech po útocích z minulých 72 hodin. Podle agentury AFP jsou na některých místech, například v blízkosti budovy ministerstva obrany, škody velmi značné. Na dvou místech bylo vidět nevybuchlou munici.

Současné boje o Náhorní Karabach začaly 27. září a jsou označovány za nejkrvavější za více než 25 let. Proti sobě v nich stojí Arménie a Ázerbájdžán a mezi desítkami mrtvých jsou i civilisté. Panují obavy, že do sporu budou zavlečeny další země - Turecko je solidární s Ázerbájdžánem, Arménie má uzavřenu obrannou smlouvu s Ruskem.

Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Wikimedia commons

Asad prohlásil, že se na bojiště přesouvají bojovníci ze Sýrie, a ostře zaútočil na Erdogana. »Podporuje teroristy v Libyi, je hlavním podněcovatelem konfliktu mezi Ázerbájdžánem a Arménií,« připomněl.

Šéf civilní zahraniční rozvědky SVR a blízký spolupracovník prezidenta Vladimira Putina Sergej Naryškin varoval před nebezpečím, že by se z Náhorního Karabachu stala základna teroristů, z níž by mohli pronikat do Ruska. Očekává, že se Ázerbájdžán a Arménie vrátí k jednacímu stolu. V Baku mezitím jednal šéf turecké diplomacie Mevlüt Cavusoglu a vyzval tam svět, aby se v konfliktu postavil za Ázerbájdžán…

Írán připravuje mírový plán

Írán, který sousedí s oběma zeměmi, slíbil, že připravuje mírový plán pro zklidnění situace. K okamžitému zastavení bojů vyzval v pondělí ruský prezident Vladimir Putin a generální tajemník NATO Jens Stoltenberg vyzval Turecko, aby pomohlo boje mírovou cestou ukončit. Také arménské ministerstvo zahraničí znovu vyzvalo k rychlé dohodě o příměří. Žádají o ně i USA, Francie nebo Rusko.

Od začátku současného konfliktu přišlo podle ČTK o život přes 200 lidí, podle Ázerbájdžánu palba zasáhla i města ležící mimo Náhorní Karabach. Arménie zase Ázerbájdžán obviňuje z útoků na hustě obydlená místa a obě strany popírají útoky na civilisty.

