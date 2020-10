Po volbách nesmíme strkat hlavy do písku

Namístě je především řádné ohlédnutí za dobou, která právě volbám předcházela. Proti menšinové koaliční vládě hnutí ANO s ČSSD, opírající se o důvěru KSČM, a čas od času i o její podporu při hlasování o důležitých zákonech pro občany naší země, se postupně formovala pravicová koalice všech ostatních stran. Těm na rozdíl od nás ve skutečnosti nešlo o drobné živnostníky, velké zaměstnavatele pro udržení pracovních míst, matky samoživitelky, lidi v nouzi ani o seniory. Právě u nich nešlo jen o slíbených jednorázových 5000 Kč k rostoucí inflaci cen potravin, léků, vodného, stočného, tepla, elektřiny, v podstatě celé základní struktury spotřebního koše. Trochu se divím těm, kterých se to týká, že si nějak nevyhodnotili, že tuto pomoc mohli mít, kdyby nebylo blokace STANu a TOP 09, a vlastně i Pirátů a ODS, mnohem jistější již do konce roku. Každé poznání má ale cenu zlata a světské míry ji přelijí.

Ony volby do krajských zastupitelstev a Senátu byly vlastně referendem těch, kteří na jedné straně volili hnutí ANO, a na straně druhé skupinou voličů rozhodnutou »protestně« svým hlasem pro pravicovou opozici ve slepenci ODS, STAN, TOP 09, Pirátů a dalších. Nic nenabízejí, nikoho nezarmoutí, o nikoho se nestarají. Tomu, kdo volí komunisty, chlebíčky a kávu neprodávají. Stejně bych si ji tam nekoupil. Není to čestný obchod a smrdí korupcí.

Vlastně se teď omlouvám, starají se o svůj volební výsledek. To, že většina bývalých představitelů těchto stran republiku rozprodala pomalu do posledního šroubku a dodnes běží jeden soud za druhým, je zapomenuto. Dvě nové generace voličů jsou veřejnými sdělovacími prostředky masírovány nenávistnou protikomunistickou kampaní a těžko hledají oporu, i když jsem přesvědčen, že smýšlejí jinak a cítí, že je to podvod.

KSČM zažila po třiceti letech svůj nejhorší volební výsledek. Zažila ale také řadu brutálních nevybíravých útoků jak na své činovníky, tak na své sídlo. Přežila. I přes špatný výsledek krajských a senátních voleb jsem přesvědčen, že být komunistou není ostudou, je to moderní a velká část lidí mladých má vlastní rozum a utváří si svůj světový názor. Počínaje učňovskými obory přes střední školy s maturitou až po školy vysoké.

K volbám jsou lhostejní. Na této lhostejnosti má velký podíl hnutí ANO, ale i pravicová opozice. Nehroutíme se. Nemáme k tomu žádný důvod. Sebereflexe a analýza je něco jiného. Něco jiného je vyvození případných kádrových závěrů. Nebudeme reagovat ustrašeně, strkat hlavy do písku. Nic špatného jsme neprovedli. Neobstáli jsme v zápase stoupenců ANO a jejich pravicových odpůrců. Vše není zdaleka sečteno. Budeme si své chyby analyzovat, budeme se z nich učit, třeba vyvodíme i změny jiné, třeba kádrové. Vždy však budeme pracovat pro zájmy většiny občanů, dělníků, pracujících, mladých studentů i těch, co si budou chtít založit rodinu, matek samoživitelek, drobných podnikatelů.

K pravicovému vedení Středočeského kraje budeme velice kritičtí, ale také věcní. Tak tomu bude i v ostatních krajích. Nic nebude zadarmo, a ani pro hnutí ANO.

KSČM je zde stále pro vás, vážení občané, a my vám s úctou a pokorou děkujeme za každý hlas, který jste s důvěrou naší straně dali.

Stanislav GROSPIČ, poslanec, předseda Středočeského KV KSČM a místopředseda ÚV KSČM