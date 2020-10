Opravdu záleží na každém z nás

Česká televize nám okamžitě po volbách představila vítězně se tvářícího předsedu ODS Fialu. Ten nám jejím prostřednictvím okamžitě sdělil, že už dnes se v řadě krajů spojí pravicové strany, aby i tam, kde zvítězilo ANO, vytvořily, pokud to bude možné, koalici proti Babišovu hnutí. A příště prý, tedy v parlamentních volbách, takovým způsobem svrhnou hnutí ANO z jeho dnešních postů a chopí se moci ve státě. Bude tedy, alespoň si to divák měl myslet, nastolena vláda »demokracie«.

Domyslíme-li si jeho slova, pak jsme se dozvěděli, že jen současná opozice je demokratická a ti, co jsou u moci, tedy Babišovo hnutí, sociální demokraté a vládu tolerující KSČM demokratické nejsou. Stále stejná písnička opakovaná těmi, kteří naši republiku rozdali po roce »devadesát« velkému zahraničnímu kapitálu, a ze země, jež byla soběstačná, udělali závislou. V čele státu v této době, tedy v době, kdy »se zhaslo«, totiž u moci byli ti, kteří se dnes znovu derou k moci. Je totiž ještě mnoho toho, co lze prodat, a zájemců ze stran, které dnes o sobě tvrdí, že znovu udělají ze země »prosperující« a pochopitelně »skutečně demokratickou«, je dost. Lesy jsou přece stále z větší části státní, zdravotní zařízení lze přece také prodat a postupně přejít na systém »spoluúčasti« pacientů, je tu i důchodová reforma, která umožní i velkým zahraničním pojišťovacím a jiným společnostem se napakovat a dosavadní spolehlivý systém převést na americký, kdy »klient« je rozlišen v léčbě podle toho, kolik platí, a časem třeba ten solidární úplně zrušit jako odkaz »hrůzného socialismu«. Jsou tu různé státní zakázky, atd. A nezapomeňme, je tu i dostavba Dukovan a zájem Westinghouse je veliký. To už stojí za to do »demokratických stran« i ze zahraničí něco investovat.

Je proto třeba se ze současných krajských voleb poučit a udělat všechno, aby naše republika nebyla dále rozprodávaná, a to nezáleží jen na vůdcích, ale opravdu na každém z nás.

Jan PEHE