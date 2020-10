Všechno je dovoleno

Tak Trump nám onemocněl koronavirem. Dokonce byl na pár dnů odvezen do vojenské nemocnice. Trump! Muž, který COVID-19 hluboce podcenil, a jeho rady, jak se mu bránit, překonaly i naše některé »pitce slivovice a borovičky« na našich východních hranicích. I když ono převezení do nemocnice může být také divadlo. Při volbách ve Spojených státech se může použít jakákoli podpásovka a je úplně jedno, zda je to etické nebo estetické. Je jen škoda, že nějaký ten den neuslyšíme jeho expresivní útoky na Bidena a jeho slovní obraty. Jsou k pobavení. Je jen škoda, že je současný prezident a současný prezidentský kandidát myslí vážně. Pak to totiž už není zábava.

Jde však o koronavirus. Spojené státy v počtu nakažených a mrtvých vedou světovou tabulku. Nemuselo by to tak být, kdyby ji Trump od počátku nepodceňoval a kdyby ve Spojených státech měl každý stejné právo na léčbu, tedy kdyby bylo všeobecné zdravotní pojištění. Ale víte, co jsou to »kdyby«... I na tom se ukazuje, že v USA jsou dvě kategorie lidí. Ti, kteří dostanou tu největší péči, a ti, kteří o ní mohou jenom snít.

Obamův pokus o zdravotní reformu Trump torpédoval. Je přece svoboda a demokracie! Každý si může vybrat. Je to jako s tím spaním pod mostem. Mohou se tu v jednom spacáku sejít nezaměstnaný bezdomovec i samotný Rockefeller. A tak si onen nezaměstnaný může také vybrat. Buď drahou léčbu zaplatí a bude odvezen do prestižní nemocnice, nebo seberou-li ho nakaženého na ulici, může se ocitnout v podřadné nemocnici a klidně umřít, protože pro něj se nesežene lék na způsob Remdesiviru.

Teprve před volbami Trump pochopil, že jeho přístup ke koronaviru může hrát roli i v prezidentských volbách. Proto dokonce na veřejnosti vytáhl roušku – i když zpoza saka – a ukázal připravenost ji nosit. Proto obvinil Čínu ze zanedbání léčby nemoci, a tedy za následné rozšíření do světa, tedy do Spojených států. Proto rozhodl ekonomicky poškodit Světovou zdravotnickou organizaci, protože dělá pro zastavení šíření COVID-19 málo. Nyní je sám nemocný. Může to být handicap, ale i volební tah. Může to být všechno, protože ve Spojených státech při volbách prezidenta je také všechno dovoleno.

Jaroslav KOJZAR