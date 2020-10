Kreml má prý o Bělorusku jasno

Rusko už určilo následníka současného běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, napsal v listu Izvestija profesor politologie známého moskevského institutu MGIMO Valerij Solověj.

Podle něj se protesty v Minsku dostávají na slepou kolej, protestující nejsou schopni prosadit svou především kvůli vnitřní nesourodosti. Moskva podle profesora ovládne situaci. Solověj tvrdí, že Kreml už vypracoval plán stabilizace Běloruska, podle něhož zůstane Lukašenko u moci ještě rok. Během něho může pracovat na změnách ústavy, které slíbil. Podle Moskvy by bylo žádoucí, aby se mezi změnami objevila integrace s Ruskem, ale není to podmínkou.

Po roce se budou konat prezidentské volby. Do té doby Lukašenko podepíše dohody o integraci s Moskvou, ať už se objeví v ústavě nebo ne. Bělorusko tím ztratí značnou část své suverenity, napsal Solověj, fakticky se stane západní provincií Ruské federace. Novým běloruským prezidentem by podle profesora měl být bývalý šéf Belgazbanky Viktor Babariko. Ten letos chtěl kandidovat na prezidenta, byl však obviněn z finančních machinací a umístěn do cely předběžného zadržení. V ní je dosud.

Největší Lukašenkův podvod

Stalo se to 18. června, kdy 57letý Babariko spolu se synem jel do budovy ústřední volební komise, kde chtěl odevzdat listiny s 425 000 podpisy občanů podporujících jeho kandidaturu. Nedojel, zmizel, za pár dní úřady přiznaly, že ho i se synem vsadily do vězení.

Před zatčením Babariko připravoval vznik nové politické strany pracovně nazvané Společně, měl už vše nachystané k registraci. V té chvíli Lukašenko zasáhl, nová strana by po úředním ohlášení mohla získávat finanční podporu od občanů i organizací, a to by dál snížilo už tak nevýrazné šance prezidenta na obhajobu funkce. V podstatě by to podle Solověje zhatilo jeho plány na znovuzvolení. Tohle zatčení je dodnes považováno za největší Lukašenkův předvolební podvod, a to nejen v Bělorusku, podle všeho také v Moskvě, která volbu Babarika podporovala jako způsob zákonného řešení běloruské krize. Po »odstranění« Babarika se výrazně aktivizovala místní opozice v čele s Marií Kolesnikavovou (někdy sama sebe nazývá původním jménem Marie Kolesniková), Babarikovou spolupracovnicí, šéfkou jeho volebního štábu.

Ve světových médiích se často píše o běloruské opozici jako o jediném »tělese«. Není tomu tak, existuje opozice navázaná na západní tajné služby, kterou Lukašenko vždy obviňoval z pokusů o státní převrat a pronásledoval, a opozice proruská, kterou režim až do letoška toleroval. Jak Babariko tak Kolesnikavová patří k proruské opozici!

Roztrhaný pas

Kolesnikavová získala popularitu především tím, že 8. září roztrhala svůj cestovní pas, aby ji agenti běloruské bezpečnosti nemohli »vystrčit« za hranice na Ukrajinu. Kolesnikavová se právem obávala, že by byla prozápadním ukrajinským režimem pronásledována. Svým činem a jeho odůvodněním, že »neuteče z boje«, si vysloužila ovace běloruských demonstrantů. Také ovšem zatčení, ve vězení je dodnes.

Kolesnikavová má napjaté vztahy s novou oblíbenkyní západních tajných služeb Svjatlanou Cichanouskou, stejně jako Babariko a jeho opoziční skupina.

Babarikův pracovní život byl po dvacet let spojován s ruským Gazpromem, většinu z těch dvou desítek let šéfoval výše zmíněné bance, která, jak už název napovídá, patří Gazpromu. Babariko je poměrně zámožný člověk, Gazprom se o své výše postavené zaměstnance dobře stará. To mu umožňuje věnovat se filantropii. Z ní je zajímavá NadaceBabariko, která vydává díla běloruské nositelky Nobelovy ceny za literaturu Světlany Alexejevičové (někdy se používá běloruská transkripce Alexijevičová). I spisovatelka patří k opozici, i když občas naslouchá té prozápadní a občas té proruské. Je to nejspíš dáno její mezinárodní známostí a snahou Západu ji přitáhnout k sobě. Alexejevičová si asi i dobře uvědomuje, že za Nobelovu cenu a příjmy z ní plynoucí vděčí Západu. Teď sice pobývá v Německu, ale dokud byla v Minsku, v jejím bytě se v září střídalo asi 15 velvyslanců západních zemí, prý aby ji hlídali a chránili před možným útokem běloruských tajných služeb. Vše samozřejmě za neutuchajícího zájmu západních médií.

Řešení dvou problémů

Podle Solověje Moskva nominací Babarika vyřeší dva problémy zároveň. Bělorusové si zvolí prezidenta, který je u nich oblíben, a současně bude Kreml kontrolovat situaci v zemi.

A Lukašenko? Pokud by se vzpouzel, přišel by o »politický důchod«, napsal Solověj. Bude mu prý nabídnuto místo jednoho z tajemníků Státní rady Ruské federace. Spíše nevýznamná úřednická funkce s dobře znějícím titulem, navíc pěkně pod kontrolou v ruském hlavním městě, uzavřel deník Izvestija…

(čtk)