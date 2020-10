Donald Trump. FOTO - Haló noviny

USA řeší Trumpův COVID. Pomůže mu?

Návrat Donalda Trumpa do Bílého domu po čtyřdenním pobytu v nemocnici, kde se zotavoval z nákazy koronavirem, vyvolal rozpaky a kritiku řady médií, opozičních politiků či lékařů. Podle mnohých z nich Trump i přes vlastní zkušenost s COVID-19 toto onemocnění nadále zlehčuje. Vystavuje tak nebezpečí další Američany, kteří se nemohou spolehnout na exkluzivní péči lékařů, jaké se dostalo prezidentovi.

»Je nevysvětlitelné, že prezident Spojených států, který aktivně šíří miliony částic viru, vejde bez roušky do té budovy, v níž je ohromné množství zaměstnanců,« prohlásil profesor Jonathan Reiner z lékařské fakulty Univerzity George Washingtona s odkazem na Trumpův návrat do Bílého domu.

Prezident se na cestě z nedaleké nemocnice Waltera Reeda zastavil na jednom z balkónů své rezidence před čtveřicí amerických vlajek, sundal si roušku a ukazoval přítomným kamerám vztyčené palce a krátce také zasalutoval. Následně se stále bez roušky odebral do Bílého domu, kde jej obklopil tým lidí a nahrál s ním video, jež se krátce nato objevilo na sociálních médiích. »Každý lídr by udělal to, co já. Vím, že je tu riziko. Ale to je OK. A teď je mi líp. Možná jsem imunní, nevím,« řekl Trump ve videu, v němž znovu vyzval Američany, aby se viru nebáli, dál pokračovali ve svých životech a nenechali se nemocí zastrašit. Již dříve prohlásil, že se cítí jako před 20 lety.

Řada médií a odborníků však poukazuje na to, že Trump svými výroky zlehčuje nebezpečí plynoucí z nemoci, která je v USA spojována s už více než 210 000 úmrtími. Svou vlastní zkušenost s COVID-19 přitom zakládá na výjimečné lékařské péči, kterou obdržel v jedné z nejlepších vojenských nemocnic v USA.

Na rouškách záleží

Trumpův vyzyvatel v nadcházejících prezidentských volbách Joe Biden zase znovu kritizoval Trumpův postoj k rouškám. »Doufal bych, že prezident, po tom všem, čím si prošel…, bude předávat americkému lidu tu správnou lekci: Na rouškách záleží,« řekl demokrat.

Podle AP si řada příslušníků prezidentovy ochranky stěžovala na to, že Bílý dům přistupuje velmi laxně k nošení roušek a nebere ohledy na možný přenos nemoci mezi zaměstnanci rezidence.

Obavy z nákazy nyní rostou také mezi reportéry amerických médií, kteří pokrývají dění Bílém domě. Třem z nich v posledních dnech vyšly pozitivní testy. Obavy ještě narostly poté, co se nákaza potvrdila u tiskové mluvčí Kayleigh McEnanyové. Ta přitom ještě ve čtvrtek pořádala brífink, při němž neměla na ústech roušku.

Vývoj kolem nemoci Trumpa se rychle stal předmětem řady divokých spekulací. Na internetu se v posledních dnech šířily dezinformace o údajném dvojníkovi šéfa Bílého domu či o tom, že jeho infekce byla naplánovaná, píše web BBC.

A washingtonský obchod se suvenýry White House Gift Shop chystá prodej pamětních mincí oslavujících úspěch Trumpa nad koronavirem. Obchod, který nemá oficiální vazby s Bílým domem, věnoval pamětní mince i další významným okamžikům Trumpova prezidentského mandátu, například setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v roce 2018.

Pamětní mince má podle ředitele obchodu Anthonyho Gianniniho připomínat »…osobní vítězství nad smrtonosným virem«. Giannini uvedl, že »prezident Donald Trump je silný na takřka nadlidské úrovni«… Mince, jejíž podoba zatím nebyla zveřejněna, má podle ČTK stát 100 amerických dolarů (zhruba 2300 Kč).

Čtyři miliony už odvolily

Již téměř čtyři miliony Američanů využily možnosti odevzdat v předstihu svůj hlas v prezidentských volbách, jejichž oficiální datum připadá na 3. listopad. Podle odborníků se takto brzo před samotnými volbami jedná o dosud nevídaný počet, který by mohl být předznamenáním rekordní volební účasti. Před čtyřmi lety přitom ve stejný čas voliči odevzdali jen 75 000 hlasů. »Nikdy jsme nebyli svědky toto, že by tolik lidí hlasovalo v takovém předstihu,« prohlásil Michael McDonald, který na floridské univerzitě vede program shromažďující volební data. »Lidé hlasují, jakmile učiní rozhodnutí, a víme, že hodně lidí se rozmyslelo již dávno a už si udělalo úsudek o Trumpovi,« dodal.

Vysoký počet brzkých voličů je podle něj způsoben tím, že řada států rozšířila možnost odevzdat hlas předem, aby nenutila občany stát ve frontách před volebními místnostmi v samotný den voleb kvůli obavám z šíření koronaviru. Volby řada lidí vnímá jako svým způsobem referendum o Trumpově netradičním a kontroverzním působení v Bílém domě a je proto dychtivá se k jeho výkonu vyjádřit, domnívá se McDonald.

Nevídaný počet s předstihem odevzdaných hlasů by mohl podle odborníka rovněž naznačovat, že se nakonec dohromady sejde 150 milionů volebních lístků, což by znamenalo 65% volební účast, nejvyšší od roku 1908!

(rj)