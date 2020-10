Babišovci, ale i Piráti pomalu pronikají do obcí i měst

Výsledky krajských voleb do zastupitelstev ukazují, že babišovci, ale i Piráti pomalu pronikají do obcí a měst. Potvrdily to i výsledky voleb v Dešenicích a dalších místech kraje. Hnutí ANO převzalo sociální program KSČM a lidé si neuvědomují, že to byli především komunisté, kteří stáli jako první u návrhů na zvýšení minimální mzdy, důchodů a dalších finančních náhrad ve prospěch většiny občanů. A tak část, snad aby se zavděčila, dala hlas hnutí ANO. Ti mladší zase Pirátům a další revoluční SPD. Nikdo si ale nepřečetl program těchto stran, což jsem zjistil i při různých besedách s občany.

Pojďme ale ke konkrétním číslům. Komunisté v Dešenicích krajské volby prohráli podruhé. Poprvé to bylo v roce 2004. Podruhé letos. Zvítězilo ANO s 25 %. KSČM získala 22,95 %, ODS společně s TOP 09 18,36 %, STAN 9,69 %, Piráti 7.65 % a SPD 6,63 % hlasů. V Dešenicích byly ustaveny tři okrsky. V tom nejpočetnějším, tedy v Dešenicích, zvítězila KSČM s 28,33 % hlasů, hnutí ANO získalo 25,83 %. Naopak v druhém nejpočetnějším okrsku v Milencích zvítězilo jednoznačně ANO s 22,72 % hlasů před Piráty s 18,18 % a ODS/TOP 09 a STAN shodně s 13,63 % hlasů. V nejméně početném okrsku v Děpolticích zase zvítězila ODS s TOP 09, získaly 37,5 % před ANO s 25 % a KSČM s 18,75 % hlasů.

Něco se pokazilo a je třeba si položit otázku, zda MO KSČM udělala vše pro úspěch v krajských volbách. Osobně si myslím, že ne. Dostali jsme se totiž do situace, kdy rozumová úvaha nemá žádnou oporu, zejména u voličů. Ten si totiž nechce lámat hlavu, zda to nebo ono je pravda. Chce pouze potvrzení svého názoru a někdo, kdo mu vyčítá jednosměrné myšlení, je uvržen do klatby a pomluv. Osobně jsem se o tom přesvědčil. A nic to nemění na situaci, že jsem zde získal nejvíce preferenčních hlasů.

Proto bude nutné se zamyslet nad stavem, zda jsme schopni se v budoucnu sjednotit a tahat za jeden konec provazu, přimět k přemýšlení mladé na úkor vyřizování si účtů v organizaci nebo kritizovat kraj i ústředí. Jistě, zejména ústředí musí vyvodit z celkového stavu nějaký závěr. Věřme, že připravovaný sjezd se uskuteční a potřebné změny, po kterých se dlouho volá, udělá. Potom se snad podaří změny v myšlení lidí vyvolat, protože prohra i v parlamentních volbách by znamenala zcela jistě konec ideálů, za které bojujeme.

Jan REJFEK, zastupitel Městyse Dešenice