Pravda a láska musí zvítězit!

Dovolte mi nejdříve v upřímnosti velmi poděkovat voličům, kteří měli tu odvahu a dali mně, respektive nám, svůj hlas v senátních volbách na Praze 5 a 13. Rád bych také moc poděkoval těm, kteří pro tuto kampaň odvedli opravdu neuvěřitelný pracovní a profesionální výkon, o to zvlášť, když výsledek nebyl nejlepší. Pracovali jsme společně jako tým a moc za to všem děkuji. Nicméně se náš tým na počátku usnesl, že tyto volby budou v každém případě odrazovým můstkem v naší další práci a pokračování boje za tato naše témata. Volby skončily, boj pokračuje!

Nicméně mi dovolte další zásadní věc.

TYTO VOLBY NEUZNÁVÁM! Odmítám tyto volby jako nespravedlivé a zfalšované! Říkejte mi třeba Cichanouský z Prahy. Jsem vlastně v současnosti také opoziční politik a čekám, že mě EU začne cpát zlaťákama. A tak tedy okamžitě požaduji nové, ale konečně svobodné volby. Nakonec výsledky jsou toho důkazem. Důkazy sice nemám, myslím si, že je ani nepotřebuji, protože jsem jednoznačně přesvědčen, že tyto volby do krajů a Senátu byly zfalšované současným totalitním kapitalismem. Žádám tedy alespoň milion občanů, aby šli na milion chvilek okamžitě do ulic a požadovali svá lidská práva, a hlavně právo na svobodné volby a zrušení kapitalismu. Žádám přijetí u slovenské prezidentky Čaputové a ex-europoslance Štětiny. Jednoznačně odmítám totalitní kapitalismus a jemu podobné modifikace autokratických režimů nazvaných pokrytecky zastupitelská demokracie, který nám byl vnucen.

A proč? Mám k tomu pádné důvody. Řekněte mi někdo z vás, co je demokratického na tom, že kandidáti ODS, ANO, Starostů, TOP 09 a třeba Pirátů mají jako podporovatelé totalitního kapitalismu dohromady nepoměrně nejen větší rozpočet finančních prostředků na volby, ale mají podporu masových sdělovacích prostředků než my komunisté!?

A půjdu ještě víc do hloubky. Co je demokratického na tom, že vojáci a policisté sice mohou volit, ale nesmějí mít své základní právo a být v některé politické straně, ale můžou být například u katolické církve, která je součástí AČR jako jediná možná ideologie. Co je demokratického na tom, že lidé bez domova nemohou prakticky volit. Často nemají doklady, často nejsou registrováni ani na příslušných obecních úřadech. Nemají ani na jídlo, natož na cestu do trv. bydliště k volbám.

Pak už chybí - řečeno s hodně velkou nadsázkou – jen to, že můžeme postupovat jako na Ukrajině. Svoláme generální stávku a budeme demonstrovat tak dlouho, dokud nepadne totalitní kapitalistický režim. Financovat to budou vedoucí představitelé Evropské unie, nejlépe přes neziskovky. Konečně by zvítězila skutečná pravda a láska nad lží a nenávistí…

Roman BLAŠKO